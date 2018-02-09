Секреты создания звуков в кино, узнав о которых, вы будете по-другому смотреть на фильмы

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Знакомьтесь, это Стефан Фратичелли (Stefan Fraticelli). Он живет в Канаде и входит в число счастливчиков, чьей работе можно позавидовать. У него обостренный слух и отличное воображение, ведь Стефан — саунд-дизайнер, то есть тот, кто заставляет скрип дверей, шорох листвы и даже легкое дуновение ветра звучать с экрана отчетливо и реалистично.

Более 15 лет его студия звукозаписи Oddio Studio работает с художественными фильмами, сериалами и видеоиграми, среди которых «Сайлент Хилл», «500 дней лета», «Мой парень — псих», «Побег». AdMe.ru нашел инстаграм Стефана и предлагает вам вместе с нами понаблюдать за увлекательным процессом создания звуков.

Начнем с того, что саунд-дизайнер — незаменимый участник постпродакшн. Он должен быть очень внимательным и подмечать каждое движение героя. Иногда ему достаточно просто повторить то, что делает актер, например почистить зубы или надкусить яблоко.

Но далеко не все звуки даются Стефану так легко. Чтобы повторить звуки, издаваемые женщиной на экране, приходится хитрить: расчесывать парик малярной кистью, стучать по столу накладными ногтями или же ходить по студии на каблуках.

Студия Стефана заполнена всевозможным реквизитом. Чтобы записать такую, казалось бы, пустяковую вещь, как звонок телефона, важно иметь под рукой разные аппараты на выбор.

Конечно, в интернете можно найти много готовых звуков. Но профессиональный саунд-дизайнер прибегает к подобным базам крайне редко. Это объясняется просто: все не может звучать одинаково. «Даже такой простой звук, как разбивающаяся об пол тарелка, зависит от разных факторов: типа тарелки, поверхности пола, скорости, с которой ее бросают и так далее. Да и вообще, быстрее взять и разбить нужную тарелку, чем искать подходящий звук в библиотеке», — пишет в своем инстаграм-аккаунте Стефан.

Кстати, ударяя ладонью по разным поверхностям, можно тоже каждый раз получать уникальный звук.

Один из самых интересных моментов в работе саунд-дизайнера — это создание нетипичных звуков. Вот тут Стефану приходится быть особенно креативным. Как, например, передать трепет крылышек феи, парящей в воздухе? Вы удивитесь, но без велосипедного колеса и медиатора тут никак не обойтись!

Стефан не раз занимался звуковым оформлением фильмов ужасов, и потому в его портфолио полным-полно элементов для самых жутких сцен. Когда вы видите на экране зомби, который лакомится человеческой плотью, знайте: скорее всего, за кадром кто-то ел капусту и разрывал на части курицу гриль.

Вообще саунд-дизайнеры довольно часто используют в своей работе продукты. Взять хотя бы макароны: они идеально подходят для передачи хруста костей. А если их еще и сварить да приправить кетчупом, то можно очень натурально изобразить, как хлещет кровь.

Саунд-дизайнеры постоянно экспериментируют с фактурами, ищут соответствие между реальным звучанием предмета и тем, каким оно становится в записи. Порой одного звукового элемента недостаточно, чтобы обратить внимание зрителя на то, что нужно создателям фильма. Стефан умело комбинирует топот, звон, бряцанье — и в итоге мы получаем цельный образ скачущей лошади.

Но главный кайф работы Стефана, на наш взгляд, заключается в постоянном движении. Плескаться в детском бассейне — это вам не в офисе за компьютером сидеть!

Сам Стефан признается, что любит создавать звуковые эффекты, потому что это не только творческая, но и веселая работа. Только представьте, сколько усилий нужно было приложить, чтобы не засмеяться, целуя собственную руку, в то время как на экране царит сплошная романтика.

О том, чем занимается Стефан, можно рассказывать бесконечно. Вся наша редакция в восторге от его работ! А вы догадывались, как создаются звуки в кино, или это стало для вас новостью? Пишите, будем рады узнать ваше мнение!