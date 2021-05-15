Как менялся стиль 15 знаменитостей, которым потребовались десятилетия, чтобы найти «свое»

Новые модные веяния приходят на смену старым каждое десятилетие, и, оглядываясь назад, многих из нас накрывает бурная волна ностальгии по былым временам. Глядя на то, какие изменения претерпели образы знаменитостей за последние 20 лет, можно убедиться, что поиск своего стиля — та еще непростая задача. Однако вместе с этим приходит и вера в то, что, пройдя через тернии, у каждого есть шанс найти «свое» в водовороте сотен различных трендов.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как менялись образы героинь светских хроник, начиная с 2000-х и заканчивая 2020-ми. Некоторые из них за это время пережили колоссальную метаморфозу стиля.

1. Эмма Уотсон

Впервые на красной дорожке Эмма Уотсон появилась в совсем юном возрасте. С тех пор ее стиль менялся часто, и из прекрасной феи она временами превращалась в дерзкую бунтарку. Если взглянуть на относительно свежие образы актрисы, то можно прийти к выводу, что в последнее время ей больше по душе классические решения.

2. Рианна

Совершенно неожиданно увидеть Рианну, которую многие помнят по отвязным и ярким нарядам, в лаконичном черном платье. Однако именно так она одевалась в 2006 году. Но вкусы певицы, как и у многих, со временем поменялись. И теперь она покоряет красные дорожки необычными образами.

3. Майли Сайрус

В 2006 году на экраны вышел сериал «Ханна Монтана», где Майли сыграла главную роль. Со временем ее популярность только росла, а скромный образ сменился яркими и смелыми нарядами.

4. Ирина Шейк

Известная модель в начале своей карьеры на красных дорожках блистала в пестрых мини. Но спустя время ее вкус изменился, и из яркой кокетки она превратилась в женщину, предпочитающую лаконичные и классические фасоны.

5. Виктория Бекхэм

Виктория долго искала свой идеальный стиль — это заметили и обозреватели светских хроник, и ее поклоннки. Со временем певица и дизайнер вышла из образа бунтарки и стала настоящей леди.

6. Ким Кардашьян

Ким Кардашьян продолжает экспериментировать со своей внешностью и стилем. Она давно ушла от скромных образов и выбирает дерзкие наряды, подчеркивающие ее характер.

7. Мила Кунис

Будучи молодой начинающей актрисой, Мила Кунис не особо заморачивалась над нарядом для мероприятия. Но спустя время вихри поиска своего стиля захватили актрису. Она любит одеваться просто, но при этом со вкусом подчеркивая свою женственность.

8. Дженнифер Энистон

Образы звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон спустя годы тоже существенно поменялись. Стиль актрисы — это ода изящности и элегантности. Дженнифер точно знает, как подчеркнуть все свои достоинства, но при этом выглядеть сдержанно.

9. Риз Уизерспун

Риз Уизерспун предпочитает классические и предельно женственные наряды. Со временем она стала лучше понимать, что ей идет, а что нет. Ощущение, что с каждым годом актриса расцветает все ярче и ярче.

10. Кристен Стюарт

Вот у кого заметно изменился образ, так это у Кристен Стюарт. Она успела побывать на красных дорожках буквально во всех образах — и в рваных джинсах, и в мини, и в костюме.

11. Сальма Хайек

Сальма Хайек обожает платья. Однако со временем она из милой девушки расцвела в яркую даму, которая знает, как подчеркнуть свои формы. А ее образы стали все роскошнее и роскошнее.

12. Никки Рид

Никки Рид, без сомнения, нашла свой идеальный стиль. Правда, не сразу: немного поэкспериментировав с разными нарядами, она вернулась к прежнему женственному образу.

13. Николь Кидман

Николь тоже экспериментировала со стилем и достаточно удачно. В последнее время она стала выбирать более яркие и женственные наряды для выхода в свет.

14. Бритни Спирс

Бритни Спирс тоже очень изменила свой образ. Кто бы мог подумать, что эта дерзкая бунтарка из 2000-х полюбит классику. Однако именно так и произошло, и, надо сказать, лаконичные наряды ей очень к лицу.

15. Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон — одна из немногих знаменитостей, которая сохранила свой образ гламурной блондинки сквозь года. Но спустя десятилетия он, разумеется, получил более выверенную огранку и лаконичность.