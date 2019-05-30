Как менялись купальники на протяжении всей истории (Хорошо, что 2010 год уже прошел)

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До конца XVIII века люди купались либо в нижнем белье, либо вовсе без одежды и не задумывались о необходимости отдельного предмета гардероба для этих целей. Но все изменило появление туризма, и с момента создания купального костюма ему предстояло пройти настоящее испытание временем. В статье можно проследить, как раскрепощалось человечество и какие события оставили свой след на купальнике.

AdMe.ru в преддверии пляжного сезона решил провести небольшой экскурс в историю важного предмета летнего гардероба.

1910-е

С появлением железнодорожного транспорта людям стало проще и быстрее преодолевать сотни тысяч километров, что поспособствовало развитию туризма и появлению популярных курортов. Но представители высшего сословия не хотели прилюдно оголяться. Так появилась потребность в одежде, в которой было бы не стыдно появляться на пляже. Первый купальник для женщин представлял собой платье и шаровары, а мужчины плавали в укороченных кальсонах с закрытым верхом, чтобы не смущать своей волосатой грудью отдыхающих. Еще одна важная отличительная особенность начала XX века — купальные машины, которые позволяли сохранить правила приличия и скрывали купальщиков от посторонних глаз. Люди на берегу заходили в купальную машину, переодевались и выходили сразу в воду. Машины двигались по рельсам с помощью лошадей.

1920-е

В дальнейшем на вид купальников повлияли Олимпийские игры. Когда плавание вошло в программу соревнований, то стало очевидно, что объемные купальные костюмы мешают спортсменам. В 1912 году пловчихи удивили публику своей откровенной формой — их купальники больше не закрывали руки и ноги. Конечно, и другим женщинам захотелось больше свободы — так купальные костюмы стали значительно откровеннее.

1930-е

В 30-х внешний вид купальников повторял фасон предыдущей модели, но появились разные расцветки. Также в моду благодаря Коко Шанель вошла смуглая кожа, и женщины стали подчеркивать загар, добавляя аксессуары. А мужчинам разрешили показывать грудь и появляться в коротких шортах.

1940-е

Вторая мировая война затронула все сферы жизни человечества, в том числе и изменила моду на купальники. Требовалось сократить использование натуральных волокон при производстве одежды. Так появилась модель из двух частей. Луи Реар, возглавлявший семейный бизнес по производству нижнего белья, заметил, что женщины на пляжах часто подворачивают края купальника для равномерного загара, — так ему пришла идея бикини. В 1946 году он представил общественности новую модель купальника, но обнажение женского пупка взбудоражило публику — люди к такому были не готовы.

1950-е

Но кинематограф от бикини отказываться не стал — девушки в открытых купальниках привлекали публику и становились залогом кассовых сборов. Первой, кто решился на появление в откровенном купальнике не на съемочной площадке, а на пляже в Каннах, была обворожительная Брижит Бардо.

1960-е

В 60-е модницы выбирали разные модели купальников, но главное, чтобы он был сделан из нового эластичного и быстро сохнущего материала — лайкры.

1970-е

В 70-е девушки не могли больше сопротивляться бикини и, поборов собственную стеснительность, стали приобретать купальник, в котором оказалось очень удобно загорать. Производители были так воодушевлены спросом на эту модель, что стали добавлять окончание «кини» ко всем остальным купальникам. Так, например, появилось монокини — сплошная модель с глубокими вырезами по бокам.

1980-е

В 80-х мода вернулась к закрытым купальникам, потому как стали популярны фуршеты у бассейна. А те, кто отправлялся на пляж за загаром, все также отдавали предпочтение бикини, только теперь эта модель купальника стала совсем крошечной.

1990-е

В 90-е многие смотрели «Спасателей Малибу», и самым эффектным моментом в сериале был бег по пляжу в замедленной съемке Памелы Андерсон и ее коллег. Конечно, все запомнили и «униформу» девушек — красный слитный купальник, который приобрел невероятную популярность.

2000-е

В нулевых на первое место по популярности вновь вернулись мини-бикини, но в комплекте с парео разных размеров — от скромных юбочек до большого полотна, из которого можно было сделать платье или длинную юбку.

2010-е

2010 год можно смело назвать годом возвращения самых неудобных моделей купальников: монокини, которые смотрелись эффектно, но портили весь загар, и бандо (чаще всего без бретелек), которые смогли «приручить» только очень везучие девушки.

2019-й

В этом году на пике моды остаются ретрокупальники с высокой посадкой, спортшик в ярких неоновых оттенках и классические бикини для максимально ровного загара.