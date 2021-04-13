Как кроссовки изменили мир моды и стали главной обувью XXI века

Отказ от каблуков в пользу кроссовок стал очевидным решением на пути к собственному комфорту. И если еще в конце прошлого века многие косились на людей в спортивной обуви в офисе или на важных мероприятиях, то сейчас никто и глазом не моргнет, увидев сочетание делового костюма или вечернего платья с кедами. А бренды только поддерживают покупателей в их стремлении облегчить себе жизнь и носить то, что удобно сидит, а не только стильно выглядит.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему именно кроссовки стали must-have в современном мире и какой путь они проделали, чтобы оказаться на красных дорожках и модных показах.

Как кроссовки покорили подиумы

Мода пластична, а потому может подстраиваться под нужды потребителей. Что она и делает. Стиль все больше ассоциируется с комфортом и самовыражением, поэтому кроссовки стали главным предметом гардероба современного человека. А чтобы бренды могли оставаться востребованными среди нового поколения, они обновляют свои коллекции в соответствии с его видением моды. Так, на подиумах стал появляться уличный стиль. Причем изначально его придерживались не иконы моды, а обычные девчонки и мальчишки из соседнего двора, которые теперь выросли, но захотели сохранить удобство и во взрослой жизни. Главным атрибутом такого стиля считались именно кроссовки. В 2012 году модный дом Chanel представил на подиуме образы в сочетании с кедами на высокой подошве, но тогда полностью отказаться от каблуков дизайнер Карл Лагерфельд не рискнул. Зато уже в 2014 году он пошел дальше и продемонстрировал коллекцию утонченных нарядов из струящихся, легких тканей, украшенных камнями и напоминающих водную гладь. Однако не эти произведения искусства завладели вниманием зрителей. Всех покорили спортивные кроссовки стандартной формы в светлых тонах, которые дополняли образы моделей.

Этот момент стал поворотным в модной индустрии, а спортивную обувь с тех пор пожелали использовать в своей повседневной жизни многие из нас. Кроссовки стали использоваться на модных показах таких всемирно известных брендов, как Balenciaga, Dolce&Gabbana, Gucci, Off-White, и других.

Как спортшик стал любимым стилем звезд

После множества представленных коллекций известных брендов кроссовки и кеды стали воспринимать как универсальную обувь, которая может не только подойти к треникам или лосинам, но и неожиданно добавить классическому образу изюминку, если надеть их с юбкой или деловым костюмом. Именно это и является примером спортшик-наряда. Этот стиль распространился еще в 1920-е годы с подачи Коко Шанель. Тогда дамы стали носить вместо корсетов свободные платья и брюки. Однако полностью он проявил себя уже в наше время. Спортшик особенно заметен в нарядах таких известных моделей, как сестры Хадид, Хейли Бибер и Кендалл Дженнер.

Спортивные бренды быстро сориентировались

Крупнейшие производители спортивных товаров быстро осознали, что их кроссовки могут не только быть удобной обувью для занятий в спортзале, но и стать крутым дополнением повседневных образов. Спрос на такую обувь начал расти, когда маркетологи стали активнее продвигать ее в массы. В рекламе стали использоваться не только образы в спортивном стиле, но и в повседневном, что дало толчок к увеличению продаж кроссовок и кед. Изначально ставки делали на более классические варианты, а затем в ход пошли и дизайнерские эксклюзивы. Сыграло роль и участие узнаваемых лиц в рекламных кампаниях. Сейчас бренды продолжают придерживаться такой стратегии. Так, например, в начале этого года Селена Гомес вновь приняла участие в фотосессии бренда Puma: актриса рекламировала их новые кроссовки.

Как кроссовки ворвались на ковровые дорожки

Следующим логичным шагом стало появление кроссовок в образах звезд на красных дорожках. Актрисы, певицы, модели, а также другие влиятельные фигуры подхватили тренд и стали сочетать различные наряды именно со спортивной обувью, все чаще предпочитая их каблукам. Они превратились в главную фишку практически всех образов на ковровых дорожках и заняли особое место в сердцах знаменитостей, которые обнаружили множество положительных сторон этого предмета гардероба. И если раньше на ковровых дорожках можно было увидеть практически всех известных дам на каблуках, как Дженнифер Энистон в 2010-м, то сейчас обувь звезд на мероприятиях намного разнообразнее. Так, Серена Уильямс даже осмелилась надеть кислотно-желтые кроссовки под не менее яркое платье с цветочным рисунком на Met Gala в 2019 году и только подчеркнула свой блистательный образ.

А потом идея носить кроссовки с чем угодно стала повседневным явлением

Влияние на продвижение кроссовок в массы оказали знаменитости. Они стали дополнять ими самые различные повседневные образы, сочетая их с юбками, платьями, костюмами и доказывая, что такая обувь может быть уместна с чем угодно. Важным критерием оставалась стилизация. Кроме того, звезды смогли показать, что кроссовки могут быть и главным элементом образа, и лишь дополнять уже достаточно яркий наряд. Так, вышедшие с улиц кроссовки снова вернулись в свое первоначальное место, но теперь стали считаться более универсальными и обрели еще большую популярность не только среди молодежи, но и среди других поколений.

Теперь кроссовки — еще и предмет коллекционирования

В США такое коллекционирование стало популярным еще в 1980-е годы с появлением линии кроссовок Air Jordan, названных в честь баскетболиста Майкла Джордана, а также с увлечением хип-хоп-культурой. Новая волна началась как раз в нашем веке после популяризации спортивной обуви и ее универсализации, а спрос на раритетные модели заметно увеличился. Ценник на самую известную винтажную спортивную обувь довольно высокий, поэтому позволить себе купить неповторимые шедевры мировых брендов, дошедшие до наших лет, может не каждый. Это еще больше подчеркивает особый статус этой обуви и ее новых владельцев. Теперь коллекционирование спортивной обуви можно даже сравнить с погоней за произведениями искусства, редкими изданиями книг или уникальными полотнами. Только вот раритетные кроссовки, в отличие от картин, многие владельцы надевают в свет, а не держат в особом помещении, чтобы любоваться лишь изредка. Самая большая коллекция кроссовок насчитывается у трех американок — сестер Арианы, Дакоты и Дресден Питерс. Их отец Дуглас Питерс смог собрать порядка 5 000 пар кроссовок. От Дугласа обувь перешла к дочерям, и они смогли пополнить коллекцию еще примерно на 1 000 пар.

Так произошло, потому что у спортивной обуви — сплошные плюсы

Если раньше мы надевали кроссовки только на урок физкультуры, в спортивный зал или на улицу (и максимум для быстрого похода в магазин), то теперь мы можем натянуть их практически в любых обстоятельствах и выглядеть стильно. А главные дополнения к этому — ощущение большей свободы, практичность, экономия времени на передвижение и поддержание здоровья ног. Сам переход на кроссовки связан также с увеличением числа людей, занимающихся спортом, в частности бегом и спортивной ходьбой. Именно в 2010-е стало модно больше следить за своим питанием и уделять внимание физическим нагрузкам. Так, когда мы надеваем кроссовки в качестве повседневной обуви, нам удается экономить силы и время на том, чтобы быстро из рабочего режима переключиться в спортивный. Ритм нашей жизни вынуждает нас вносить такие коррективы, чтобы все успевать. Каблуки уже плохо вписываются в современные реалии, когда время часто поджимает и нужно постоянно куда-то спешить. Поэтому спортивное постепенно стало повседневным, и мы не против. А тренды и мода в целом дали нам больше возможностей в этом плане и позволили свободнее относиться к обуви и одежде. Ведь главное, как уже было сказано множество раз, — наш комфорт.