Как изменились популярные супермодели с того момента, когда о них начал говорить весь мир

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Помните, как впервые услышали имя Адрианы Лимы или Миранды Керр? В жизни каждой супермодели есть показы, после которых они просыпаются знаменитыми. И с тех пор их лица мелькают повсюду: в инстаграме, новостях и рекламе. Согласитесь, когда видишь кого-то постоянно, кажется, что он со временем не меняется, даже если этот кто-то — модель мировой величины. Но давайте проверим, так ли это.

Мы в AdMe.ru провели сравнительный анализ фотографий топовых манекенщиц. Одни снимки сделаны на заре карьеры девушек, другие — совсем недавно. И кажется, по этим фото можно сделать вывод, что далеко не все модели остаются верны своим первоначальным образам (но и такие тоже имеются).

Адриана Лима

Клаудия Шиффер

Миранда Керр

Наталья Водянова

Кэролин Мерфи

Ирина Шейк

Кристи Тарлингтон

Синди Кроуфорд

Карли Клосс

Роузи Хантингтон-Уайтли

Наоми Кэмпбелл

Кара Делевинь

Алессандра Амбросио

Белла Хадид

Бонус: Джиджи Хадид

Джиджи Хадид стала моделью в 2 года. В коллаже слева как раз ее фотография для линии Baby Guess.