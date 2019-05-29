Как изменились популярные супермодели с того момента, когда о них начал говорить весь мир
Помните, как впервые услышали имя Адрианы Лимы или Миранды Керр? В жизни каждой супермодели есть показы, после которых они просыпаются знаменитыми. И с тех пор их лица мелькают повсюду: в инстаграме, новостях и рекламе. Согласитесь, когда видишь кого-то постоянно, кажется, что он со временем не меняется, даже если этот кто-то — модель мировой величины. Но давайте проверим, так ли это.
Мы в AdMe.ru провели сравнительный анализ фотографий топовых манекенщиц. Одни снимки сделаны на заре карьеры девушек, другие — совсем недавно. И кажется, по этим фото можно сделать вывод, что далеко не все модели остаются верны своим первоначальным образам (но и такие тоже имеются).
Адриана Лима
Клаудия Шиффер
Миранда Керр
Наталья Водянова
Кэролин Мерфи
Ирина Шейк
Кристи Тарлингтон
Синди Кроуфорд
Карли Клосс
Роузи Хантингтон-Уайтли
Наоми Кэмпбелл
Кара Делевинь
Алессандра Амбросио
Белла Хадид
Бонус: Джиджи Хадид
Джиджи Хадид стала моделью в 2 года. В коллаже слева как раз ее фотография для линии Baby Guess.
Как вам кажется, кто из моделей со временем изменился в лучшую сторону, а кто не изменился вовсе?
Фото на превью EAST NEWS, AP/Associated Press/East News