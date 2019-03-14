Как из-за кровной вражды родных братьев появились два самых известных спортивных бренда

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Часто, покупая вещи известных брендов, мы и не подозреваем, какие истории стоят за их созданием. Вечные конкуренты Adidas и Puma могли бы быть одной торговой маркой, ведь их производство начиналось с дружбы и родства. Но жизнь распорядилась иначе еще и потому, что зарождение этих марок происходило в нацистской Германии.

Редакцию AdMe.ru впечатлила эта семейная история, которая стала известна во всем мире благодаря силе и упорству братьев. Они смогли создать промышленных гигантов, но так и не сумели найти общий язык.

Дружба и общее дело

Рудольф и Адольф Дасслеры жили в Германии в маленьком городе Херцогенаурах (Herzogenaurach) и с детства обожали спорт. Братья не особенно ощущали разницу в возрасте (Адольф был младше брата на 2 года) и соперничали в различных состязаниях, особенно в футболе. Именно поэтому в 1920 году им пришла мысль создавать спортивную обувь. Только что закончилась Первая мировая война, нужно было искать средства к существованию, и братья, которым тогда было немного за 20, начинают изготавливать обувь для спорта, а также удобные ботинки и тапочки для вернувшихся с войны ветеранов.

Адольф Дасслер со знаменитыми шипованными бутсами.

В 1924 году они открыли «Обувную фабрику братьев Дасслер», и Адольф придумал гениальный план. Знакомый кузнец изготавливал специальные шипы, их прикрепляли к подошве и объясняли спортсменам-покупателям, почему им нужны именно такие кроссовки: они лучше цепляются за землю, позволяя бежать быстро, но не скользить.

Адольф Дасслер на «Обувной фабрике братьев Дасслер».

Тогда же братья разделили обязанности. Адольф был техническим гением: он решал, что именно они будут продавать, и создавал модели. Рудольф же использовал талант менеджера, чтобы убеждать клиентов, почему им нужна обувь от Дасслер. Уже в 1928 году на Олимпиаде в Амстердаме несколько бегунов выступали в их шипованной обуви, а после Олимпийских игр в Берлине в 1936 году на братьев свалился оглушительный успех — американский бегун Джесси Оуэнс выиграл четыре золотые медали именно в их кроссовках.

Рудольф Дасслер.

Ссора и разрыв

Времена Третьего рейха сулили братьям большие перспективы. Они оба были убежденными нацистами и, конечно, поддерживали культ здорового тела «истинных арийцев». Но начавшаяся война вынуждает их выпускать обувь для нужд солдат, а затем Рудольф попадает под всеобщую мобилизацию и уезжает на фронт. В 1945 году сбегает от наступающей Красной армии, однако убежать далеко ему не удалось. Его арестовывает гестапо за дезертирство и отправляет в концлагерь. Вскоре Рудольф вместе с другими военнопленными был освобожден войсками союзников. Но спустя короткое время он вновь попадает в тюрьму, теперь уже за сотрудничество с гестапо. На допросе Рудольфу намекают, что его арестовали по доносу родного брата. Не оставшись в долгу, он рассказывает американским властям, что идея производства обуви для Третьего рейха принадлежала Адольфу. В итоге семейный особняк Дасслеров заняли американские солдаты, а фабрику обязали выпускать хоккейные коньки для отправки в США. В 1948 году производство спортивной обуви было снова налажено, и в этом же году умирает Кристоф Дасслер — отец братьев. После этого их уже ничто не останавливало, чтобы разделить компанию. Так в маленьком городке появились две фабрики обуви, владельцы которых ненавидели друг друга. Назывались они Addas и Ruda. Немного позже Рудольф переименовал компанию в Puma, а Адольф добавил одну букву в название, чтобы оно ассоциировалось с его уменьшенным именем — Ади.

Памятник Адольфу Дасслеру, г. Херцогенаурах, Германия.

Противостояние длиною в жизнь

Фабрика Puma, г. Херцогенаурах, Германия.

Не только жители их родного города разделились в своих симпатиях на два лагеря — амбиции братьев заставили их соперничать друг с другом на мировом уровне. Успешность компаний была примерно равной, однако Adidas считалась более известной, и Ади Дасслер занимал весомое место в истории спорта, изобретая инновационную обувь. Например, матч, который состоялся на Чемпионате мира 1954 года, команда Германии выиграла благодаря хитрости. Во втором тайме Адольф поменял обувь футболистов на бутсы с более длинными шипами, что дало преимущество в маневренности во время игры на мокром покрытии стадиона. Этот матч назвали «Бернское чудо».

Фабрика Adidas, г. Херцогенаурах, Германия.

Братья боролись за рекламные места и возможность поставлять спортивную форму лучшим спортивным командам мира, и даже подавали судебные иски против друг друга. В 70-х годах ХХ века в борьбу вступили уже сыновья Рудольфа и Адольфа — Армин и Хорст. Несмотря на провостояние между семьями, они заключили договоренность не подписывать контракт с лучшим футболистом мира — Пеле, чтобы избежать резкого роста цен на услуги рекламного рынка. Но Puma нарушила обещание. В Южной Америке фирма развернула огромную рекламную кампанию, а потом заплатила знаменитому бразильцу за то, чтобы перед матчем он начал завязывать шнурки в центральном круге стадиона. Весь мир увидел, что на короле футбола обувь от Puma. Нетрудно догадаться, что после этого случая вражда между семьями только укрепилась.

Рудольф Дасслер умер в 1974 году от рака легких, Адольф пережил его всего на 4 года. Ходили слухи, что в 70-х годах братья тайно виделись, однако на похороны брата Ади не приехал. В телефонном разговоре с духовником брата он сказал, что прощает Рудольфа. После смерти основателей родственники какое-то время поддерживали семейное противостояние, а затем наследники Адольфа Дасслера продали компанию. Конкуренция осталась, но к семье она теперь не имеет никакого отношения.

Говорят, что истинная причина ссоры между братьями так и осталась тайной, а жители их родного города по-прежнему разделены на два лагеря — любителей Puma и Adidas — и не всегда доброжелательны друг к другу. А обувь какого бренда предпочитаете вы?