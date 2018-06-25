Как превратить свой маленький балкон в самое уютное место в квартире
Уютный балкон — это прекрасная возможность погулять, не выходя из дома. Но как сделать его местом для комфортного времяпрепровождения, если габариты не так уж велики? На самом деле это несложно — достаточно немного фантазии и умения. Классический пример — крошечные и невероятно очаровательные французские балконы.
Мы в AdMe.ru собрали удачные советы по оформлению балкона мечты и предлагаем вам вдохновиться и поэкспериментировать.
Открытый или закрытый?
И для закрытого, и для открытого балкона можно подобрать выигрышный дизайн.
Специалисты говорят, что для маленького закрытого балкона отлично подходят следующие варианты:
- Установка встроенных ступенчатых ящиков, которые можно использовать как сиденья, столешницы и, конечно, вместительные хранилища.
- Организация места отдыха или спального места, иногда сплошного, когда балкон становится выделенной нишей, отдельным уютным уголком.
- Размещение подвесных гамаков и кресел.
- Организация рабочего места.
Маленький открытый балкон позволяет создать уютный европейский стиль, который можно применить в любых широтах, если использовать правильные материалы отделки. Здесь отлично будут выглядеть:
- стиль «кафе на один столик»
- подвесные столики
- растения по периметру как естественная изгородь
- декоративные ширмы для зонирования
- занавески и навесы
Практический совет: небольшие подвесные полки и столешницы можно сделать своими руками, схемы и алгоритмы смотрите здесь.
Самыми практичными и долговечными покрытиями для открытого балкона зарекомендовали себя плитка из керамогранита, террасная доска, натуральный или искусственный камень. А в качестве акцента можно добавить искусственное травяное покрытие.
Практический совет: в качестве интересной детали с массажным эффектом на балконе можно установить емкость с цветным щебнем. В плоский ящик насыпаем яркие камешки, которые можно купить в магазинах ландшафтного дизайна. Ноги будут благодарны за массаж, а глаза порадуются ярким цветам.
Как эффективно использовать пространство?
Визуально увеличить площадь балкона можно с помощью светлых оттенков стен или ограждения. Выбирайте белый, бежевый, желтый, голубой — они создадут ощущение большего пространства.
Если вы используете в качестве ограждения кованые темные элементы на открытом балконе, то не стоит закрывать его верхнюю часть: это визуально сужает пространство, и оно будет казаться более тесным.
Хорошо работают на расширение пространства различные глянцевые поверхности, отражающие свет. В этом случае также нужно выбирать светлые тона: серый, оливковый, желтый, бежевый, белый.
А как выжать из небольшого пространства максимум полезности?
Используйте:
- Подвесную мебель: переносные столики, которые можно вешать на перила, подвесные столики и кресла, гамаки. Если у вас открытый балкон, обязательно учитывайте высоту размещения: места для отдыха должны находиться строго ниже линии перил. Не пренебрегайте этим правилом, даже если другой вариант размещения кажется вам безопасным.
- Подоконник, который вполне может заменить стол или полку.
- Подвесные емкости для растений.
Освещение, которое добавит уюта
Источники света на балконе — это чудесные помощники в деле создания уюта. Чтобы расставить световые акценты, обратите внимание на следующие варианты:
- Фонарики, которые заряжаются от солнечного света, а вечером освещают балкон.
- Наружные гирлянды, которые можно использовать круглый год. Самые популярные — разноцветные нитяные шарики: это яркие детали днем и источник света вечером.
- Искусственные свечи.
- Небольшие садовые фонари.
- Светящиеся декоративные фигурки.
Практический совет: гирлянду из нитяных шариков можно сделать самостоятельно. Для этого надуваем маленькие шарики и обматываем их смоченной в клее ниткой. Даем высохнуть, а затем лопаем и удаляем латекс. Готовые «плафончики» прикрепляем к светодиодной гирлянде, фиксируя скотчем или нитками.
Дополнительные аксессуары
Вы согласны, что уюта любому помещению всегда придают индивидуальные детали? Так и с балконом — добавьте интересных мелочей.
Пледы, подушки, элементы декора, шторы, ширмы, жалюзи, декоративные зонтики — все это позволит с комфортом отдохнуть и расслабиться после рабочего дня.
Если вы беспокоитесь, что палящее солнце, дожди или морозы испортят отделку и предметы интерьера, используйте материалы, предназначенные для открытых пространств.
Аксессуары, которые изготавливают для наружного использования на террасах и балконах, будут покрыты устойчивой к выгоранию и осадкам краской. Часто материал делают влагоотталкивающим и устойчивым к повреждениям. Для штор и различного рода декоративных заграждений выбирайте природные тона, и они прослужат вам не один год и сохранят свой цвет.
Практический совет: жалюзи из ткани или плотной бумаги можно сделать самостоятельно. Посмотреть, как это делается, можно здесь.
Цветы
Конечно, какой же балкон без этих важных акцентов? С помощью цветов можно не только добавить уюта, но и зонировать балкон.
Цветы могут:
- Создать естественную ширму, если заграждение балкона сделано из прутьев либо полностью прозрачно. В этом случае либо разместите быстро растущие вниз растения на перилах (плетущаяся пеларгония, петуния), либо расставьте на полу тянущиеся вверх растения в узких кадках (травы, бамбук, туи, сансевиерия).
- Расставить цветовые акценты.
- Декорировать стены.
Чтобы цветы на балконе радовали вас с апреля по ноябрь, выбирайте неприхотливые декоративные варианты: петуния, пеларгония, бархатцы, календула, настурция, бегония, фуксия, анютины глазки, мини-георгины, астры, хризантемы. Обильное цветение хорошо стимулируют удобрения, которые выпускают в форме спрессованных палочек.
Для того чтобы эти растения цвели пышно, не нужно особых усилий — только солнечная сторона, достаточный полив, использование удобрений.
Практический совет: для маленького балкона будет актуально вертикальное размещение растений. Для этого можно использовать:
- Подвесной органайзер. Насыпьте в отделения землю и высадите цветы или съедобные травы тех видов, которые не разрастаются вширь.
- Обычный деревянный поддон, который можно установить вертикально, а землю и цветы разместить в щелях.
- Горшки или стеклянные банки, закрепленные на вертикальной деревянной панели с помощью металлических держателей или бечевки.
Понравились советы? А вы считаете балкон местом отдыха или кладовкой по старинке?
Фото на превью small.flat.ideas/instagram