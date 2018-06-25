Как превратить свой маленький балкон в самое уютное место в квартире

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Уютный балкон — это прекрасная возможность погулять, не выходя из дома. Но как сделать его местом для комфортного времяпрепровождения, если габариты не так уж велики? На самом деле это несложно — достаточно немного фантазии и умения. Классический пример — крошечные и невероятно очаровательные французские балконы.

Мы в AdMe.ru собрали удачные советы по оформлению балкона мечты и предлагаем вам вдохновиться и поэкспериментировать.

Открытый или закрытый?

И для закрытого, и для открытого балкона можно подобрать выигрышный дизайн. Специалисты говорят, что для маленького закрытого балкона отлично подходят следующие варианты:

Установка встроенных ступенчатых ящиков, которые можно использовать как сиденья, столешницы и, конечно, вместительные хранилища.

Организация места отдыха или спального места, иногда сплошного, когда балкон становится выделенной нишей, отдельным уютным уголком.

Размещение подвесных гамаков и кресел.

Организация рабочего места.

Маленький открытый балкон позволяет создать уютный европейский стиль, который можно применить в любых широтах, если использовать правильные материалы отделки. Здесь отлично будут выглядеть:

стиль «кафе на один столик»

подвесные столики

растения по периметру как естественная изгородь

декоративные ширмы для зонирования

занавески и навесы Практический совет: небольшие подвесные полки и столешницы можно сделать своими руками, схемы и алгоритмы смотрите здесь.

Самыми практичными и долговечными покрытиями для открытого балкона зарекомендовали себя плитка из керамогранита, террасная доска, натуральный или искусственный камень. А в качестве акцента можно добавить искусственное травяное покрытие. Практический совет: в качестве интересной детали с массажным эффектом на балконе можно установить емкость с цветным щебнем. В плоский ящик насыпаем яркие камешки, которые можно купить в магазинах ландшафтного дизайна. Ноги будут благодарны за массаж, а глаза порадуются ярким цветам.

Как эффективно использовать пространство?

Визуально увеличить площадь балкона можно с помощью светлых оттенков стен или ограждения. Выбирайте белый, бежевый, желтый, голубой — они создадут ощущение большего пространства.

Если вы используете в качестве ограждения кованые темные элементы на открытом балконе, то не стоит закрывать его верхнюю часть: это визуально сужает пространство, и оно будет казаться более тесным. Хорошо работают на расширение пространства различные глянцевые поверхности, отражающие свет. В этом случае также нужно выбирать светлые тона: серый, оливковый, желтый, бежевый, белый.

А как выжать из небольшого пространства максимум полезности? Используйте: Подвесную мебель: переносные столики, которые можно вешать на перила, подвесные столики и кресла, гамаки. Если у вас открытый балкон, обязательно учитывайте высоту размещения: места для отдыха должны находиться строго ниже линии перил. Не пренебрегайте этим правилом, даже если другой вариант размещения кажется вам безопасным.

Подоконник, который вполне может заменить стол или полку.

Подвесные емкости для растений.

Освещение, которое добавит уюта

Источники света на балконе — это чудесные помощники в деле создания уюта. Чтобы расставить световые акценты, обратите внимание на следующие варианты:

Фонарики, которые заряжаются от солнечного света, а вечером освещают балкон.

Наружные гирлянды, которые можно использовать круглый год. Самые популярные — разноцветные нитяные шарики: это яркие детали днем и источник света вечером.

Искусственные свечи.

Небольшие садовые фонари.

Светящиеся декоративные фигурки.

Практический совет: гирлянду из нитяных шариков можно сделать самостоятельно. Для этого надуваем маленькие шарики и обматываем их смоченной в клее ниткой. Даем высохнуть, а затем лопаем и удаляем латекс. Готовые «плафончики» прикрепляем к светодиодной гирлянде, фиксируя скотчем или нитками.

Дополнительные аксессуары

Вы согласны, что уюта любому помещению всегда придают индивидуальные детали? Так и с балконом — добавьте интересных мелочей.

Пледы, подушки, элементы декора, шторы, ширмы, жалюзи, декоративные зонтики — все это позволит с комфортом отдохнуть и расслабиться после рабочего дня. Если вы беспокоитесь, что палящее солнце, дожди или морозы испортят отделку и предметы интерьера, используйте материалы, предназначенные для открытых пространств.

Аксессуары, которые изготавливают для наружного использования на террасах и балконах, будут покрыты устойчивой к выгоранию и осадкам краской. Часто материал делают влагоотталкивающим и устойчивым к повреждениям. Для штор и различного рода декоративных заграждений выбирайте природные тона, и они прослужат вам не один год и сохранят свой цвет. Практический совет: жалюзи из ткани или плотной бумаги можно сделать самостоятельно. Посмотреть, как это делается, можно здесь.

Цветы

Конечно, какой же балкон без этих важных акцентов? С помощью цветов можно не только добавить уюта, но и зонировать балкон.

Цветы могут: Создать естественную ширму, если заграждение балкона сделано из прутьев либо полностью прозрачно. В этом случае либо разместите быстро растущие вниз растения на перилах (плетущаяся пеларгония, петуния), либо расставьте на полу тянущиеся вверх растения в узких кадках (травы, бамбук, туи, сансевиерия).

Расставить цветовые акценты.

Декорировать стены.

Чтобы цветы на балконе радовали вас с апреля по ноябрь, выбирайте неприхотливые декоративные варианты: петуния, пеларгония, бархатцы, календула, настурция, бегония, фуксия, анютины глазки, мини-георгины, астры, хризантемы. Обильное цветение хорошо стимулируют удобрения, которые выпускают в форме спрессованных палочек. Для того чтобы эти растения цвели пышно, не нужно особых усилий — только солнечная сторона, достаточный полив, использование удобрений.

Практический совет: для маленького балкона будет актуально вертикальное размещение растений. Для этого можно использовать: Подвесной органайзер. Насыпьте в отделения землю и высадите цветы или съедобные травы тех видов, которые не разрастаются вширь.

Обычный деревянный поддон, который можно установить вертикально, а землю и цветы разместить в щелях.

Горшки или стеклянные банки, закрепленные на вертикальной деревянной панели с помощью металлических держателей или бечевки.

Понравились советы? А вы считаете балкон местом отдыха или кладовкой по старинке?