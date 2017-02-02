Как бы выглядели логотипы известных брендов, если бы соответствовали своим продуктам

Итальянский промышленный дизайнер Марко Шембри (Marco Schembri) решил показать, как бы выглядели логотипы известных брендов, если бы они воспользовалась своей продукцией.

Логотип McDonalds растолстел бы от чизбургеров, русалка Starbucks стала бы нервной от чрезмерного употребления кофе, а логотип водки Absolut был бы размыт из-за алкогольного опьянения.

AdMe.ru очень понравились идеи Марко. Надеемся, что в ближайшее время он пополнит коллекцию своих правдивых логотипов.

Источник behance.net
Фото на превью behance.net

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