Как бедный испанский паренек из-за пеньюара возлюбленной основал Zara и стал одним из богатейших людей в мире

Одежда бренда Zara, кажется, проникла в гардеробы людей по всему миру. Модники и модницы от Парижа до Токио не могут не побаловать себя и покинуть торговый центр без стильных обновок, купленных по доступным ценам. Сегодня компания Inditex, в состав которой кроме Zara входят такие бренды, как Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, является мировым лидером в розничной торговле одеждой, а ее создатель — испанец Амансио Ортега — уверенно закрепился на верхушке рейтинга богатейших людей мира.

AdMe.ru решил покопаться в биографии основателя Zara и выяснить, как мальчишка из бедной испанской семьи стал миллиардером, который одевает весь мир.

В 13 лет Амансио бросил школу, чтобы помочь своей семье вырваться из нищеты

Амансио Ортега Гаона родился в 1936 году в небольшой деревеньке с населением менее 100 человек, расположенной на севере Испании. Он был третьим и самым младшим ребенком. Семья жила очень бедно, и жалованья отца-железнодорожника не хватало, чтобы прокормить большое семейство. Однажды, отправившись в магазин с матерью, мальчик услышал, как продавец обратился к ней со словами: «Сеньора, мы больше не можем давать вам продукты в долг». Это замечание задело и унизило юного Амансио, и он поклялся, что больше не позволит своим родным страдать от бедности. В 13 лет мальчик бросил школу и устроился работать в магазин рубашек Gala. Это было его первое взаимодействие с индустрией моды. Первое время Ортега работал мальчиком на побегушках, выполнял мелкие поручения и заодно учился шить одежду вручную. К слову, свой первый контракт с Gala мужчина хранит до сих пор. Спустя год он устроился ассистентом в магазин более высокого ранга. Ответственного юношу быстро повысили до менеджера, а на его место взяли девушку Розалию Мера, которая вскоре станет женой и партнером Амансио.

Свой первый магазин Ортега хотел назвать вовсе не Zara

Однажды Амансио и Розалия прогуливались по улочкам города и увидели в витрине дорогой шелковый пеньюар. Чтобы порадовать возлюбленную, молодой человек решил сшить нечто похожее, и у него получилось. В 1963 году предприимчивый мужчина основал свою первую компанию — GOA Confessiones. Небольшое семейное предприятие занималось пошивом домашней одежды. Постепенно Амансио начал объединять под крылом предприятия тысячи женщин, изготавливающих нижнее белье, детскую одежду, ночные рубашки. Помощь бизнесмену оказывали его братья и сестры, а также Розалия, которая в 1966 году стала женой Ортеги.

Первая жена Амансио Розалия Мера.

В 1975 году супруги решили открыть в центре Ла-Коруньи свой первый розничный магазин, который предполагалось назвать Zorba в честь персонажа фильма «Грек Зорба». Даже трафареты соответствующих букв для вывески уже подготовили. Однако по соседству оказался бар с таким же названием, и Амансио и Розалии пришлось срочно выдумывать новое из имеющихся букв. Так родилась Zara. Сегодня бренд не нуждается в рекламе, но в те дни Ортега делал все, чтобы привлечь внимание публики. Он даже поставил на подоконник магазина живого петуха, чтобы вызвать интерес прохожих.

В 1988 году Zara начала свою глобальную экспансию

В течение 1980-х Ортега работал над стратегией своего бренда, стремясь ускорить процесс внедрения новых дизайнов в массовое производство. В 1985 году он основал компанию Inditex, к концу 1980-х которой принадлежало уже 80 магазинов Zara в Испании, а в 1988 году Амансио начал мировую экспансию, открыв первый магазин за границей, в Португалии. Наблюдая за успехом своих первых магазинов в других странах, мужчина не мог сдержать эмоций. Обнаружив толкучку в первом магазине Zara на Манхэттене в 1989 году, бизнесмен спрятался в туалете, чтобы никто не смог увидеть его слез радости. Годом позже фурор произвело открытие точки в Париже. «Когда я попытался войти в тот первый магазин во французской столице, я не смог пробиться сквозь очередь людей. Я стоял там, в дверном проходе, рыдая, как ребенок», — признается Ортега. Потребителей привлекало высокое качество тканей, модные фасоны и доступная цена предметов гардероба от Zara. Постепенно компания расширялась не только географически, но и наращивала ассортимент и переманивала на свою сторону новую аудиторию, приобретая другие бренды и создавая новые: Bershka — для молодежи, Oysho — для ценителей удобного нижнего белья и домашней одежды, Zara Home — для фанатов стильного оформления интерьера.

Миллиардер вдохновляется людьми на улицах

Бизнесмен всегда лично контролировал все процессы, происходящие в компании. Он редко брал отпуск и присутствовал на рабочем месте даже в праздники. При этом у него никогда не было личного кабинета. «Моя работа — это работа на фабрике», — говорит он. В 2011 году Ортега ушел с поста председателя правления Inditex, но продолжает активно участвовать в делах компании. Гибкость ума и прогрессивные идеи позволили детищу Амансио стать пионером «быстрой моды». Миллиардер черпает вдохновение не на подиумах, а в людях вокруг. Так, однажды он увидел на дороге мужчину в джинсовой куртке с кокардой и тут же позвонил одному из дизайнеров, чтобы нечто похожее было в следующей коллекции Zara. А мнению менеджеров отец Inditex предпочитает отзывы продавцов в точках продаж, так как именно они видят реакцию покупателей.

Сотрудники Inditex отмечают, что у Амансио найдется доброе слово для каждого. И действительно, фокус на человеке — важная составляющая философии мужчины. Он любит и ценит своих сотрудников, и они отвечают ему взаимностью.

Амансио ведет скромный образ жизни, а в свободное время занимается животноводством

Амансио со своей второй женой Флорой Перес.

Несмотря на цифры с большим количеством нулей на счетах и недвижимость в 9 странах, мужчина ведет скромный образ жизни. Создатель Zara не носит одежду своего бренда да и вообще предпочитает одеваться попроще. Привычный наряд Амансио выглядит так: синий пиджак, белая рубашка и серые брюки. Сограждане часто видят мужчину прогуливающимся по улицам родной Ла-Коруньи, а обедает бизнесмен в столовой компании вместе с рядовыми сотрудниками. В свободное время Амансио играет с внуками, занимается конным спортом в компании младшей дочери Марты, а также выращивает кур и коз.

Амансио с младшей дочерью Мартой.

Ортега практически не дает интервью, не посещает публичные мероприятия и редко позволяет себя фотографировать. Однажды он поехал в аэропорт, чтобы встретить жену. Когда его узнали мимо проходящие люди, он почувствовал себя настолько смущенным, что предпочел вернуться в машину и подождать супругу вдали от людских глаз. «Я пытаюсь жить тихо, быть простым человеком, чтобы иметь возможность пойти туда, куда я хочу и где никто не знает меня», — так объясняет бизнесмен свое решение сохранять приватность.