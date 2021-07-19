История Жизель Бюндхен, девушки из многодетной семьи, которая смогла стать одной из величайших супермоделей современности

20 июля Жизель Бюндхен будет праздновать свой 41-й день рождения. В это сложно поверить, но изначально она даже не помышляла о карьере супермодели, а хотела связать свою жизнь с волейболом. Жизель завоевала любовь не только модных домов, но и даже Леонардо Ди Каприо, с которым некоторое время была в отношениях.

Мы в AdMe.ru без ума от этой длинноногой красотки, которая, как оказалось, сделала многое не только для мира моды.

Жизель Бюндхен родилась в Бразилии в семье писателя и банковской работницы. Ее предки были выходцами из Германии. Родители свободно говорят по-немецки, а вот сама модель признавалась, что учила немецкий в школе, но уже забыла его.

Помимо нее, в семье росли еще 5 сестер. Некоторые из них также попробовали себя модельном бизнесе, однако никому не удалось достичь особых успехов. Кстати, у Жизель есть сестра-близнец Патрисия, которая младше нее на 5 минут. Модель никогда не забывает поздравить ее с днем рождения в соцсетях.

«Мы, сестры, делились всем. У меня даже никогда не было новой одежды. И с самого раннего возраста я уже задумывалась о финансовой подушке безопасности». Жизель Бюндхен

В школьные годы Жизель не считали красоткой. Одноклассники постоянно подшучивали над ее высоким ростом и стройной фигурой. Они даже прозвали ее саракурой (птица, отличающаяся длинными ногами) и Олив Ойл в честь долговязой и тощей подруги моряка Попая из популярных тогда комиксов и мультфильмов. На школьных дискотеках тоже возникали трудности: девочке просто-напросто не с кем было танцевать , потому что никто из мальчиков не хотел быть ниже своей партнерши.

, потому что никто из мальчиков не хотел быть ниже своей партнерши. Она занималась балетом, гимнастикой, легкой атлетикой и волейболом. Жизель не пропускала тренировки без уважительных причин и ко всему, что делала, подходила с большой ответственностью.

«Одним из любимых мест Жизель была небольшая ферма наших бабушки и дедушки, где она могла ездить на конной повозке с дедушкой, доить коров и собирать свежие яйца с бабушкой. У нее глубокая связь с природой и с самыми простыми вещами в жизни. Она ухаживала за нашими собаками и кошками и особенно увлекалась лошадьми. Из 6 девочек она была самой бесстрашной. Она была смелой, авантюрной и любила адреналин». Патрисия Бюндхен, сестра

Девушка мечтала связать свою жизнь с волейболом, однако в 14 лет ее заметил сотрудник одного модельного агентства. Причем впервые он увидел Жизель, когда та поедала фастфуд в McDonald’s. Она признавалась, что на тот момент никогда не видела модных журналов и даже заявила маме, что не хочет быть моделью.

Она признавалась, что на тот момент никогда не видела модных журналов и даже заявила маме, что не хочет быть моделью. Однако, будучи 14-летней девочкой, начинающая звезда покинула свой городок и поехала в Сан-Паулу, находившийся в 1 000 км от дома. Ей сразу же пришлось несладко: девушку ограбили, отобрав все деньги, которые ей дал отец на первый месяц.

Спустя некоторое время она приняла участие в первом конкурсе. Причем пригласивший ее агент сказал, что она будет лишь зрителем, однако, когда девушка добралась до места, ей сразу же вручили черное платье и сказали пройтись по подиуму. Мама поддерживала дочь, отец же был не очень рад и говорил: «Нет, моя дочь не будет моделью. Потому что там лишь девушки легкого поведения». Ну а когда девушка показала отцу свое первое журнальное фото, он понял, что она модель совершенно иного плана.

В первые годы все шло не так гладко, как хотелось бы, и единственной работой, которую ей удалось получить, была съемка для японских каталогов. Многие считали, что модель недостаточно хороша собой, повсюду твердили: «У нее маленькие глаза, а нос большой». Она жаловалась отцу, тот говорил: «Не слушай их. Большой нос — сильный характер, маленький нос — слабый характер».

Она жаловалась отцу, тот говорил: «Не слушай их. Большой нос — сильный характер, маленький нос — слабый характер». В 16 лет она переехала в Нью-Йорк. Блуждая от кастинга к кастингу, Жизель отвечала на все вопросы утвердительно, так как не знала английского, а прослыть невеждой ей не хотелось.

«Из-за моей особенной походки по подиуму люди считали, что я уверена в себе, хотя причина была совершенно в другом. Моя манера получила прозвище „лошадиная походка“. Создавалось впечатление гарцующей кобылы. Правда заключалась в том, что у меня не было выбора. Размер ноги у меня 38,5, рост — 180 см. Представьте, что вы моего роста и балансируете на крошечных ступнях внутри обуви на очень высоких каблуках. Вы поймете, что моя лошадиная походка была всего лишь способом удержаться на ногах». Жизель Бюндхен

Один из фотографов, снимавший ее в 1990-х, признавался, что девушка заметно отличалась от других моделей: «Все модели были такими худыми, можно даже сказать, „острыми“, а Жизель была совершенной другой — пышущей здоровьем. Сначала в ней мало кто был заинтересован, но потом ее захотели все».

Французский Vogue стал первым журналом, поместившим фото Жизель Бюндхен на обложку, следом подключились и другие. Многие издания признавали ее самой красивой девушкой в мире, а Анна Винтур даже назвала ее моделью тысячелетия. Ну а чуть позже у Жизель последовали рекламные кампании для Givenchy, Dior, Balenciaga и Ralph Lauren.

Сотрудничала она и с Victoria’s Secret. И, кстати, именно ей доверили шествовать по подиуму в самом дорогом костюме линейки Fantasy Bra. Изделие было украшено драгоценными камнями и стоило $ 15 млн.

«К 1999 году, после того как был подписан контракт с Victoria’s Secret, я работала 350 дней в году. В обычный сезон только 1 день работы предполагал участие в 6 показах, затем следовали примерки для показов следующего дня. Прическу и мейкап могли начинать делать в 6 утра, а примерки иногда продолжались до рассвета. Не имело значения, что я легла спать в 2 часа ночи. Я должна была быть на примерке. И каждое утро я приходила вовремя. Ничего гламурного в этом не было. В редких случаях кто-то мог предложить стакан воды, а некоторые без стеснения критиковали мое лицо». Жизель Бюндхен

В 2000 году Жизель начала встречаться с Леонардо Ди Каприо. В 2004-м, по версии авторитетного издательства, их пара была признана одной из самых красивых. В тот период Жизель признавалась, что Лео для нее — лучший мужчина.

После расставания с ним в 2005 году она говорила: «Я поддерживаю связь с Лео и общаюсь с его мамой. Мы просто не должны были быть парой. Но я очень уважаю его. Да что там говорить, ведь у него живет одна из моих собак».

В 2005-м влюбленные разошлись, а в конце 2006 года она обратила внимание на футболиста Тома Брэди, с которым у нее завязался роман. В одном из интервью модель говорила: «Это была любовь с первого взгляда. Я сразу это поняла, как только увидела Тома. Мы сидели и болтали 3 часа. С первого дня нашей встречи не было и дня, чтобы мы не разговаривали друг с другом». В 2009 году они поженились, тогда же у них родился сын Бенджамин, а в 2012-м — дочь Вивиан.

Супермодель запустила свою линию по уходу за кожей (Sejaa). Прежде всего продукция этой марки направлена на помощь подросткам с низкой самооценкой. Модель рассказывала: «Когда я была подростком, у меня были прыщи. И каждый раз, когда кто-то смотрел на мое лицо, я думала, что они смотрят на мои прыщи. Я хочу научить девочек любить себя, поэтому создала простую, но действенную косметику».

Жизель активно занимается благотворительностью. Например, в 2010 году она пожертвовала $ 1,5 млн пострадавшим от разрушительного землетрясения на Гаити и ежегодно отправляет часть вырученных средств от продаж своей обуви Ipanema различным благотворительным организациям.

Например, в 2010 году она пожертвовала $ 1,5 млн пострадавшим от разрушительного землетрясения на Гаити и ежегодно отправляет часть вырученных средств от продаж своей обуви Ipanema различным благотворительным организациям. Как-то она посетила индейское племя на реке Шингу в Бразилии и была глубоко потрясена проблемами, с которыми столкнулись жители из-за загрязненных рек. С тех пор модель уделяет большое внимание экопроектам.

В жизни Жизель старается носить как можно меньше макияжа, а одевается в джинсы и футболки. Она признавалась: «Я настоящая была Жизелью, а модель Жизель была просто „она“. Я так и говорила — „она“. Она была актриса. Исполнительница. Хамелеон. Придуманный персонаж, выражающий фантазию дизайнера».

Она признавалась: «Я настоящая была Жизелью, а модель Жизель была просто „она“. Я так и говорила — „она“. Она была актриса. Исполнительница. Хамелеон. Придуманный персонаж, выражающий фантазию дизайнера». Модель поделилась, что ей нравится просыпаться незадолго до рассвета. В 5:30 она поднимается с постели и занимается йогой.

В 2015 году к 20-летию своей модельной карьеры она выпустила книгу с 300 фотографиями, а в 2018-м вышла ее автобиография «Lessons. Мой путь к жизни, которая имеет значение».

Не так давно в одном из интервью она заявила, что лучше чувствует себя после преодоления 40-летнего рубежа, нежели до этапа достижения этого возраста.

Жизель попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая супермодель современности. В феврале 2021 года она покинула модельное агентство IMG, с которым сотрудничала на протяжении 22 лет, и ушла в свободное плавание.