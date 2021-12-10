История модельера Поля Пуаре, который освободил женщин от корсетов, а потом был уничтожен Коко Шанель

Поля Пуаре знают в основном те, кто когда-то изучал историю моды, остальным же его имя мало что скажет. Чаще всего у нас на слуху имена кутюрье, которые создали и прославили великие модные дома. Их изделия покупают знаменитости, о платьях и сумочках с их лейблами мечтаем мы с вами. Пуаре — серый кардинал индустрии. Но благодаря ему женское тело освободилось от корсетов, а дамы познакомились со свободными платьями, ношение которых не доставляет неудобств. Пуаре даже сравнивают с Пикассо, потому что оба гения переосмысливали концепции в сферах своей деятельности.

AdMe.ru просмотрел архивы и готов поделиться историей человека, который остался непризнанным гением индустрии моды.

С чего все началось

Поль Пуаре родился 20 апреля 1879 года в семье торговца тканями в бедном районе Парижа. Родители отдали его в мастерскую зонтов учеником. Там он однажды собрал лоскутки шелка, которые остались после изготовления зонтов, и сшил одежду для куклы своей сестры. В дальнейшем Пуаре стал рисовать эскизы и продавать их парижским модным домам. В итоге в 1898 году его взял на работу модельер Жак Дусе. Первой вещью, которую создал Поль, стал красный плащ. Было продано 400 экземпляров этой модели. В 1901 году Пуаре перешел в модный дом Уорта, где отвечал за разработку простых и практичных платьев. Позже юный дизайнер преподнес в подарок русской княгине Барятинской пальто-кимоно, при виде которого женщина воскликнула: «Какой ужас!» Именно эта реакция подтолкнула Поля Пуаре открыть свой модный дом, что он и сделал в 1903 году.

В 1905 году Поль женился на Дениз Буле, провинциальной девушке. У них родилось пятеро детей. Жена была музой для дизайнера, он говорил, что она — источник его вдохновения, выражение всех его идеалов. Несмотря на такие теплые отношения, их брак распался спустя 23 года.

Революция женских платьев

Отличительной особенностью работы Поля Пуаре было использование драпировки, а не создание выкройки. Дизайнер являлся поклонником прямого кроя и одежды, которую можно сделать из прямоугольников. Поэтому он придумывал платья без традиционных для того времени корсетов. При этом его модели получались достаточно узкими. Именно Пуаре изобрел знаменитую юбку-карандаш. О своей находке он даже говорил, что высвободил бюст, сковав при этом ноги.

Самым недооцененным достижением Пуаре стало платье-сорочка, которое он придумал в 1910 году, когда его жена была 2-й раз беременна. Он создавал Т-образные платья из шелкового дамаска, не сковывавшие тело. Именно с помощью таких моделей можно было подчеркнуть линии женской фигуры, показать осанку, не используя жесткие конструкции кроя. Эти платья имели явное сходство с сорочками XIX века, но Поль Пуаре решил сделать их без плечевых швов, кокеток и ластовиц в области подмышек. Конструкция этого одеяния была настолько простой, что его начали называть «платье-минутка», потому что на его изготовление уходило всего 30 минут. Благодаря свободному крою платье-сорочку было легко подгонять по фигуре и трансформировать. Изначально его жена Дениз носила эту модель с поясом, завязанным выше талии. А позже стала выходить на публику в тех же нарядах, но уже опустив пояс на линию бедер.

Первый французский кутюрье, выпустивший парфюм

Позже модный дом Пуаре расширился, и в 1911 году Поль представил парфюм «Духи Розин» (Parfums de Rosine), названный в честь дочери. Для презентации дизайнер устроил званый вечер «Тысяча и вторая ночь», на котором каждый гость получил флакон нового благовония. Сад возле дома, где проходил праздник, был украшен фонарями, в нем установили палатки и выпустили тропических птиц. Второй аромат не заставил себя долго ждать: в 1912 году Пуаре создал духи под названием «Минарет» (Le Minaret).

Духи были представлены в тонких флаконах, оформление которых гармонировало с содержащимся в них ароматом. Пуаре работал с художниками и различными мастерами над дизайном флаконов и продвижением парфюма. В итоге упаковка духов превратилась в миниатюрный шедевр авангардного художественного творчества начала ХХ века.

Обувь и аксессуары как произведение искусства

Особое отношение у Поля Пуаре было и к обуви. Все выпущенные им модели можно назвать произведениями искусства. Так, одна пара туфель создавалась в сотрудничестве с сапожником Андре Перуджа. Он вручную вышил бусинами узор: на одной туфле — изображение самого Поля, на другой — его жены Дениз. Жена являлась для Пуаре бесконечным источником вдохновения. Так, для нее были сделаны высокие «мятые» сафьяновые сапоги белого, красного, зеленого и желтого цвета. Кроме того, Дениз была первой дамой, надевшей простые атласные туфли без пряжек, банта и чулок в цвет свой юбки.

Модный дом Пуаре также занимался производством шляп самых разных фасонов. Но несмотря на то, что его дизайнеры могли сами делать тюрбаны, повязки, шляпы из любого материала, с драгоценными камнями или асимметричными полями, Поль много работал с другими мастерами. Один из них создал для жены кутюрье шляпу «трокадеро» из полосатых страусовых перьев, которая была похожа на модель «флонфлон».

Первая в истории фешен-фотосессия

Фешен-снимки делались уже с первых дней зарождения фотографии. Именно в те времена появились и фотомодели. Развитие печати позволило в начале ХХ века появиться этим модным снимкам в журналах La Mode Pratique и Harper’s Bazaar. Но, несмотря на все это, полноценных фотосессий никто не проводил. Поль Пуаре вместе с фотографом Эдвардом Стайхеном стали первооткрывателями, организовавшими фешен-съемку. В 1911 году была проведена фотосессия, на которой модели демонстрировали созданные Пуаре платья. Именно с этого момента начало развиваться искусство фотографирования одежды, которое передавало ее особенности и качество материала.

Отношение к моде и красоте

Пуаре настаивал на том, что по-настоящему стильная женщина должна носить только то, что ей больше подходит, даже если это противоречит модным тенденциям. Дизайнер выпускал одежду, позволяющую дамам одеваться в соответствии со своим телосложением, цветом кожи и предпочтениями. Поль считал, что одевать женщину — это не покрывать ее украшениями, а подчеркивать достоинства ее тела. Идеал красоты для Пуаре всегда воплощала его жена: худощавая, но не костлявая, женственная и мягкая. Идеальная женщина для Пуаре — особенная и ни на кого не похожая. Она одевается в модное платье, чтобы сходить в оперу, а на отдых берет льняную рубашку. Возраст для такой женщины — вопрос тривиальный. Она понимает тенденции времени, но не подчиняется им. Она создает свой уникальный стиль, опираясь на собственные чувства. У нее хорошая интуиция, она как никто другой знает свои желания, стремится к простому, но женственному образу. Идеальная женщина элегантна и изящна, уверена в себе. Это утонченная особа, живущая в современную эпоху.

Соперничество с Шанель

Несмотря на все те вещи, которые предложил миру моды Поль Пуаре, к 1919 году его бизнес оказался на грани банкротства. Новые дизайнеры создавали простую, безупречно выполненную одежду. В сравнении с ней все изделия Пуаре казались безвкусными и плохо изготовленными. Его новаторские наряды делались, чтобы смотреть на них издалека, а не вблизи. Плюс к этому Пуаре не хотел производить одежду, которая продавалась бы в больших количествах, потому что он был против того, чтобы все женщины выглядели одинаково. В итоге его изысканные модели не смогли конкурировать с бежевым костюмом и черным платьем Шанель и спортивным костюмом Жана Пату. С течением времени Пуаре становился все менее популярным. Дизайнер жил в долгах, его перестали поддерживать партнеры. В 1929 году во время краха фондового рынка он был вынужден закрыть свой модный дом. Клиентов стали больше привлекать современные облегающие и аккуратно выполненные модели. Набирали популярность модные дома Габриэль Шанель, Жанны Ланвен и Эльзы Скиапарелли. Когда Пуаре спросил Шанель, почему она всегда одета в черное и белое, та резко ответила: «Потому что я ношу траур по вам». Чтобы хоть как-то прожить, Пуаре стал уличным художником: пытался продавать свои работы посетителям парижских кафе. Только благодаря своему другу, который не отвернулся от него, как это сделали все остальные, он не нуждался в еде, потому что каждый день обедал с его семьей.

Возрождение бренда спустя 82 года

С момента прекращения деятельности права на бренд Poiret принадлежали нескольким людям. Так было до тех пор, пока в начале 2010-х годов люксембургская компания Luvanis, специализирующаяся на возрождении брендов, не выкупила права и не стала единственным владельцем торговой марки. Затем после долгих размышлений в 2015 году было принято решение продать права на бренд Poiret южнокорейскому конгломерату Shinsegae International, который занимается дистрибуцией брендов Givenchy, Céline, Brunello Cucinelli и Moncler. Возрождение возглавила бизнес-леди Анн Шапель, а в качестве дизайнера была выбрана Ицин Инь — кутюрье из Китая, проживающая в Париже. В 2018 году после 90-летнего перерыва была представлена новая коллекция Poiret.

Анн Шапель отметила, что бренд Poiret будет производить готовые наряды, каждый из которых дополняется обувью, сумкой и небольшим кожаным изделием. Помимо создания одежды компания занимается выпуском декоративной косметики и средств для ухода за кожей.