История эпатажного модного дома Balenciaga, которому подарил вторую жизнь грузинский дизайнер Демна Гвасалия

Даже далекий от мира моды человек наверняка знает об этом бренде. Сегодня при слове «Баленсиага» у многих возникнут ассоциации с массивными кроссовками, толстовками оверсайз и прочими модными атрибутами современного гардероба. Может сложиться впечатление, что это новый бренд, который появился в нашей жизни сравнительно недавно и сразу занял определенную нишу. Однако это совсем не так. Основатель модного дома Кристобаль Баленсиага родился еще в XIX веке, и в свое время его считали главным дизайнером, которым восхищались Кристиан Диор и Коко Шанель.