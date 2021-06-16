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История эпатажного модного дома Balenciaga, которому подарил вторую жизнь грузинский дизайнер Демна Гвасалия

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Даже далекий от мира моды человек наверняка знает об этом бренде. Сегодня при слове «Баленсиага» у многих возникнут ассоциации с массивными кроссовками, толстовками оверсайз и прочими модными атрибутами современного гардероба. Может сложиться впечатление, что это новый бренд, который появился в нашей жизни сравнительно недавно и сразу занял определенную нишу. Однако это совсем не так. Основатель модного дома Кристобаль Баленсиага родился еще в XIX веке, и в свое время его считали главным дизайнером, которым восхищались Кристиан Диор и Коко Шанель.

Мы в AdMe.ru решили внимательно изучить историю этого бренда, который смог не просто возродиться, но и стать одним из самых популярных и обсуждаемых в мире.

  • Кристобаль Баленсиага родился в Испании 21 января 1895 года — ровно за 10 лет до рождения Кристиана Диора. Таким образом, 2 гения мира моды родились день в день, но с разницей в 10 лет.
  • Мальчик рос в небольшом городке Гетарии. Его отец был простым рыбаком, а мама швеей. Когда Кристобаль был еще ребенком, отец ушел из жизни, и семье пришлось непросто. В детстве будущий дизайнер часто проводил время со своей матерью и рано научился шить. Уже в 12 лет Баленсиага начал работать подмастерьем у портного.
  • Когда он был подростком, одна из самых влиятельных женщин города — маркиза де Каса Торрес — стала его клиенткой и покровительницей. Она же отправила юношу в Мадрид, где он профессионально обучился портняжному делу. Так что Баленсиага был одним из немногих кутюрье в истории моды, который мог не только придумывать одежду, но и делать выкройки, шить и так далее.
  • Кристобаль быстро добился успеха в Испании. Он открыл собственный бутик в 1919 году, и среди его клиентов были члены испанской королевской семьи. Однако после гражданской войны он вынужден был переехать в Париж. Вскоре он открыл свой парижский дом высокой моды.
  • Его первая коллекция, вдохновленная эпохой Возрождения в Испании, сразу стала успешной во Франции. Кстати, именно он ввел в моду такую деталь, как баска, которая используется в одежде по сей день. Баска — это традиционно испанское изобретение в виде короткой и широкой юбочки у талии, но именно Кристобаль адаптировал ее под гардероб тогдашних модниц.
  • Кстати, одной из любимых манекенщиц Баленсиаги в сезоне 1937–1939 годов была русская княжна родом из Санкт-Петербурга Ксения Щербатова. Она участвовала практически во всех рекламных кампаниях бренда до середины XX века.
  • Однако в полной мере талант модельера раскрылся в 50-х годах. Это было время его творческих прорывов и побед. Позже этот период назовут «революцией Баленсиаги». В 1947 году Кристиан Диор ввел в моду силуэт «new look», создав образ «идеальной женщины» с тонкой талией, изящными бердами и хрупкими плечами. Однако испанский модельер решил сломать этот тренд и пошел своим путем.
  • В 1951 году Кристобаль Баленсиага кардинально изменил взаимоотношения женщины с ее телом. Он избавился от талии в своих платьях и расширил линию плеч. То есть он создал новый силуэт для женщин, сделав его более свободным и комфортным, но при этом оставил место грациозности и изяществу. В 1955 году он разработал такой популярный предмет гардероба, как платье-туника, которое позже превратилось в платье-сорочку. Манипуляции с линией талии эксперты называли одним из самых больших вкладов Баленсиаги в развитие моды.
  • О главном конкуренте Баленсиаги — Кристиане Диоре — говорили: «одевавший королев», а о Кристобале — «одевавший императриц». Дело в том, что, если вы вывернете наизнанку любое платье от Кристиана Диора, то оно будет таким же красивым, как и с лицевой части. Вы не увидите ни кривых швов, ни торчащих ниток, ни плохо вшитых косточек. Он уступал в качестве пошива только одному человеку — Баленсиаге. Считалось, что качество внутренней отделки платья у него было выше.
  • В 1957 году у модельера произошел конфликт с прессой. Дело в том, что он устроил пресс-показ за день до поступления коллекции в продажу, а не за 4 недели, как это было принято среди дизайнеров. Таким образом Кристобаль хотел избежать копирования своих моделей. Журналисты были недовольны таким решением, но мэтр был непреклонен и 10 лет следовал своему правилу. Баленсиагу поддержал его протеже — Юбер де Живанши.
  • В конце 50-х Баленсиага начал экспериментировать с тканями и новыми материалами. Он создал ткань под названием газар в сотрудничестве со швейцарским тканевым домом Abraham. Это особый, плотный шелк, который отлично держит форму. Именно газар позволил модельеру создавать уникальные силуэты его платьев, которые были больше похожи на скульптуры.
  • В тот период моделей дизайнера стали называть называть «монстрами». Дело в том, что кутюрье проинструктировал их никогда не улыбаться, никогда не смотреть в глаза, а просто скользить взглядом поверх голов клиентов с надменным выражением лица.
  • Баленсиагу высоко ценили даже его конкуренты. Например, Диор называл его «учителем для нас всех», а Коко Шанель говорила, что он «единственный среди нас настоящий кутюрье в прямом смысле этого слова. Остальные — это просто модельеры». Хотя, как правило, она не была ласкова со своими современниками.
  • В отличие от большинства коллег-дизайнеров, Баленсиага всегда старался избегать шумихи вокруг своего имени — он никогда не выходил на поклон в конце своих показов и дал всего лишь одно полноценное интервью. Это было в 1971 году.
  • Мэтр подарил миру моды огромное количество культовых вещей. Вот лишь немногие из них: платье-мешок, платье-конверт, платье baby-doll, объемное пальто-кокон. Правда, стоит отметить, что на тот момент не существовало практики патентования, и многие его идеи были не раз цитированы конкурентами после ухода мастера.
  • А еще Баленсиага придумал униформу для бортпроводников авиакомпании Air France в 1968 году. Их даже называли самыми стильными бортпроводниками всех времен. Костюмы были выполнены в темно-синем и белом цветах.
  • Однако к 60-м годам Кристобаль Баленсиага начал понемногу сдавать позиции. Дело в том, что новое время требовало новых силуэтов, в частности, в моду вошли ультракороткие мини-юбки. Увы, но именно они нанесли сокрушительный удар по модному дому Баленсиаги, который счел новую моду крайне неэлегантной — самые короткие юбки, которые он выпускал, все равно прикрывали колени.
  • Его прощание с миром моды было датировано 1968 годом, когда стала популярна субкультура хиппи. Конечно, в современном мире эстетика Баленсиаги была уже не совсем актуальной. В моду вошла андрогинность, и грани между мужской и женской одеждой стали стираться. С этим никак не мог смириться дизайнер. Он предпочел уйти со сцены и запомниться как самый стильный и элегантный кутюрье.
  • Вскоре Кристобаль написал прощальное письмо всем своим сотрудникам, в котором говорил, что мода умерла и он вместе с ней. Баленсиага просто не мог принять новые веяния — платья из марли, туфли без каблуков, джинсы, которые он особенно презирал. Его модный дом был закрыт, продолжала выпускаться только линейка парфюмерии.
  • Говорят, когда дом высокой моды Кристобаля закрылся, его преданная поклонница — известная светская львица Мона фон Бисмарк — провела 3 дня взаперти в своем гостиничном номере, оплакивая потерю любимого дизайнера.
  • Свою последнюю работу мастер представил ​​незадолго до ухода из жизни. Несмотря на закрытие модного дома, Кристобаль все же согласился разработать свадебное платье для внучки Франсиско Франко — Марии дель Кармен Мартинес-Бордью.
  • Мэтр скончался в 1972 году в возрасте 77 лет — видимо, он не смог долго жить без высокой моды. В день его ухода журнал «Women’s Wear Daily» вышел под заголовком «Король умер». Модный дом Balenciaga был закрыт до1986 года.
  • На протяжении нескольких лет разные дизайнеры пытались вернуть дому былую славу. Так, в 1992 году компания House of Balenciaga разработала одежду французской команды для летних Олимпийских игр. А в 1997 году главным дизайнеров стал Николя Гескьер, ученик Жан-Поля Готье.
  • В 2007 году модный дом представил такой культовый предмет гардероба, как леггинсы «робот», состоявшие из сотни кусочков блестящего металла. В том же году певица Бейонсе надела их для своего выступления на BET Awards.
  • В 2012 году Николя Гескьера сменил дизайнер Александр Вэнг, но он пробыл на своем посту недолгих 3 года. И вот в 2015 году новым креативным директором бренда стал Демна Гвасалия, который вдохнул в Balenciaga новую жизнь.
  • Демна родился в Грузии в 1981 году. Когда ему было 12 лет, семья переехала в Германию, в Дюссельдорф. В дальнейшем Гвасалия изучал международную экономику в Тбилисском государственном университете, а потом поступил в престижную Королевскую академию изящных искусств в Антверпене и получил степень магистра в области дизайна одежды.
  • На посту креативного директора Balenciaga Демна Гвасалия сумел не просто встряхнуть модную индустрию, но и задал новые правила игры. Демна очень четко уловил, что сегодня спорт и мода стали практически неразделимы, поэтому, когда модный дом Balenciaga выпустил свои знаменитые «уродливые кроссовки», они сразу же завоевали любовь модников во всем мире, а другие бренды стали их копировать.
  • Гвасалии удалось сделать невероятное — он изменил представление о том, что такое красиво. Если раньше дизайнеры в основном пытались сделать женскую ногу изящной, то он убедил всех, что массивная обувь — это новый модный тренд.
  • С первого же шоу Демны Balenciaga стал одним из самых обсуждаемых брендов. Причем он быстро стал невероятно популярен как среди андеграундной тусовки и молодежи, так и среди среди звезд первой величины и трендсеттеров. В вещах от Демны Гвасалии ходят такие знаменитости, как Канье Уэст, Кайли Дженнер, Белла Хадид.
  • Также Демна стал одним из любимых дизайнеров актрисы Ренаты Литвиновой. Она не просто стала его приятельницей, но и одной из пропагандисток бренда. Ради Демны Рената даже изменила свой знаменитый гламурный стиль. На показе весна-лето — 2020 поклонники увидели звезду в совершенно нетипичном для нее образе. Она вышла на подиум без привычного макияжа, в черном платье-балахоне, которое совсем не подчеркивало ее фигуру.
  • Такое ощущение, что новый дизайнер модного дома специально не старается сделать человеческую фигуру более привлекательной. Он очень быстро понял, что мировая тенденция в моде — это андрогинный стиль, и сделал ставку именно на него. И не прогадал. Сегодня все чаще стираются гендерные различия в одежде, особенно у молодежи, а Демна был одним из первых, кто стал выпускать подобные коллекции. Как и Кристобаль Баленсиага когда-то, Демна попытался бросить вызов правилам и найти подход к красоте, которая балансирует, как он сам говорит, на грани с уродством.
  • Некоторые эксперты в мире моды говорят, что важность Демны Гвасалии для моды в XXI веке сравнима с важностью и авторитетом модельера Поля Пуаре в XX веке. Он смог реформировать модную идею и модный силуэт, причем сделал это за довольно короткий период времени.
  • Кому-то может показаться, что идеи Демны слишком экстравагантны и революционны, но он просто идет по стопам своего гениального предшественника. Современники Кристобаля тоже считали некоторые идеи модельера чересчур смелыми и даже безумными. Взять те же знаменитые платья-баллоны, которые, кстати, не теряют актуальности и сегодня. В этом можно убедиться, глядя на современные коллекции модного дома, где Гвасалия частично цитирует Баленсиагу.
  • А еще Демна снова ввел в моду броский крупный логотип. Если раньше было моветоном носить вещи, на которых было написано название бренда, то сейчас вещи и аксессуары с надписью «Balenciaga» вновь актуальны и модники не стесняются их носить. Именно эта надпись делает вещи Демны популярными и узнаваемыми во всем мире.
  • Сегодня мало кто связывает модный дом Balenciaga с его основателем, но зато дело Кристобаля продолжает жить и задавать модные тренды. Наверное, это самое главное.

Чье творчество эстетически вам ближе — Кристобаля Баленсиаги или Демны Гвасалии?

Фото на превью ZERKALO / East News, PIXELFORMULA / SIPA / Sipa Press Russia / East News
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