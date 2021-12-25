История бренда Lacoste, которая докажет, что актеры, спортсмены и даже президенты предпочитают эту одежду не просто так

Сегодня бренд Lacoste известен всему миру. Но мало кто знает, что его основатель был профессиональным теннисистом, а крокодильчик, который красуется на одежде этой марки, родился в результате пари с тренером. Рене Лакост внес несколько нововведений, которыми производители одежды пользуются до сих пор, ну а его детище живет вот уже 88 лет.

Мы в AdMe.ru решили проследить за этим брендом с самого его рождения, и это оказалось действительно захватывающим занятием.

Будущий основатель легендарного бренда Рене Лакост родился в Париже в 1904 году. Его отец был успешным бизнесменом. В 15 лет Рене поехал в Англию, где пристрастился к большому теннису. Папа весьма скептически отнесся к новому увлечению сына, но дал ему 5 лет, чтобы за это время мальчик мог показать блестящие результаты. В детстве рост Рене резко замедлился из-за различных болезней, но к подростковому возрасту он заметно окреп и отдавал всего себя игре в теннис.

Несколько раз он принимал участие в Уимблдонском турнире, но раз за разом терпел поражения. Однако впоследствии Рене добился больших спортивных успехов. Как-то, прогуливаясь перед матчем вместе с капитаном своей команды, Рене обратил внимание на чемодан из кожи крокодила, который стоял в витрине одного из магазинов. Капитан заметил, что подопечный заинтересовался им, и заключил пари, сказав, что в случае победы в предстоящем матче подарит его спортсмену. Лакост потерпел поражение, но, узнав об этой истории, журналисты тут же нарекли его крокодилом за манеру передвигаться по корту.

Если ранее мужская форма теннисистов была довольно-таки строгой и не очень практичной — фланелевые брюки, белые рубашки с длинными рукавами и галстуки, то Рене совершил настоящую революцию, ведь он стал первым, кто вышел на корт в белой трикотажной рубашке с коротким рукавом. Он разработал ее сам, а его друг Роберт Джордж нарисовал крокодила, которого впоследствии Рене перенес на все свои блейзеры. Таким образом, этот рисунок стал личным брендом Лакоста еще до того, как у него сформировался продукт.

В 25 лет из-за проблем со здоровьем Рене покинул большой спорт. В 1933 году вместе с предпринимателем Андре Жилье он основал компанию La Société Chemise Lacoste. Лакост стал первым, кто начал размещать логотип на ткани. До этого производители делали так, но лишь на изнаночной стороне изделия. В одном из интервью журналист хотел узнать мнение Лакоста по поводу популярности эмблемы крокодила, Рене сказал: «Есть вещи, которые нельзя объяснить. Полагаю, если бы это было симпатичное животное, то успеха нам было бы не видать».

Лакост покорил европейских покупателей, но говорить о том, что бизнес стал суперприбыльным, было бы настоящим лукавством, так как в то время немногие могли позволить себе купить одежду за большие деньги. В 1952 году после запуска первой линейки цветных рубашек он с бизнес-партнером поехал в США, где развернул активную деятельность по продвижению бренда. Однако поначалу дела шли не очень хорошо, ровно до того момента, пока в рубашках поло от Lacoste не засветились Джон Кеннеди и тогдашний президент Дуайт Дэвид Эйзенхауэр. Увидев, что эту одежду носят богатые и знаменитые, рядовые состоятельные граждане также начали отдавать ей предпочтение, а другие бренды тут же модифицировали свои логотипы (пони от Ralph Lauren, лавровый венок от Fred Perry).

В 1963 году за руль управления компанией встал сын Рене Бернар, который приступил к расширению производства. Под брендом Lacoste начали выпускать парфюм, очки, обувь. В 1970–80-х годах студенты американских колледжей предпочитали носить монохромные поло от Lacoste, а когда в моду вошел стиль преппи (смесь делового стиля и smart casual), строгие рубашки поло этой марки как нельзя лучше соответствовали ему.

Отойдя от управления своим детищем, Рене не остановился на достигнутом. Как-то он признался: «Изобретатель! Если бы мне пришлось обозначить профессию на визитной карточке, это то, что я бы написал. Я изобретал всю свою жизнь». Ему принадлежит идея усовершенствования теннисных ракеток: так, деревянный каркас он заменил на металл и придумал особую систему крепления струн. Он же является изобретателем пушки, выстреливающей теннисными мячами в разные концы корта. Последняя и сегодня позволяет спортсменам тренироваться без соперника.

В 1980 году журнал New York Times назвал рубашку поло Lacoste самым продаваемым мужским предметом одежды в США, поэтому неудивительно, что в то время рынок был заполнен фальшивками этого бренда. Другие производители одежды начали изготавливать свои версии рубашек поло с собственными логотипами, как, например, Ральф Лорен, которому в то время удалось приблизиться к успеху Lacoste. Кстати, при создании своей версии рубашки поло Лорен явно вдохновлялся лакостовским образцом, ведь она имела много общих черт с ней, пожалуй, лишь за исключением логотипа.

В 1990-х годах продажи пошли на спад, во Франции эти годы и вовсе прозвали «темным десятилетием» для Lacoste. Однако с приходом 2000-х ситуация резко изменилась. Во многом этого удалось достичь благодаря сотрудничеству компании с дизайнером Кристофом Лемером, которому удалось переформатировать одежду под более современную. В 2005 году было продано около 50 млн единиц продукции Lacoste в 110 странах. На популярность бренда в то время повлияло и заключение контрактов с несколькими молодыми восходящими звездами тенниса.

В 2012 году семейное дело выкупила швейцарская группа Maus Frères, теперь компания находится полностью под ее управлением. Ежегодно в мире продается более 10 млн единиц рубашек поло от Lacoste. Их предпочитают как спортсмены (теннисисты Новак Джокович, Даниил Медведев), так и далекие от спорта люди. В последнее время фокус Lacoste направлен на стритстайл: так, они начали сотрудничать с соответствующими модными домами, например c Supreme, и даже с рэперами.

Преимущественно эта одежда шьется из дышащей и легкой ткани пике, напоминающей пчелиные соты, и из тафты с алмазным переплетением, которая отличается эластичностью. Изготовление рубашки поло проходит в 4 этапа. Изготовление ткани на вязальной машине (прибор из 2 500 спиц).

Покраска, длящаяся в среднем 9 часов.

Вышивание эмблемы крокодила, который будет состоять из 1 200 стежков.

Конечная 40-минутная сборка изделия швейным мастером. До того как рубашка поло попадает в магазины, она проходит 25 проверок качества. Именно поэтому изделия от Lacoste отличаются высоким качеством и такой же ценой.

Может быть, и вы являетесь счастливым обладателем вещицы от Lacoste?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.