Инженер из Москвы показал, что обыкновенная жизнь — отличная тема для шуток
Молодой и уже довольно популярный иллюстратор, он же инженер из Москвы, Антон Гудим переосмысливает в своих рисунках нашу порой скучноватую жизнь. Он рассказывает о серой толпе, инстаграмных трендах, офисных буднях и бытовых вещах с чуть более ироничной, жутковатой и креативной точки зрения.
AdMe.ru предлагает посмеяться над иллюстрациями художника, а потом сдвинуть брови и подумать: «Хм, это же из моей жизни картинка».
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Какая картинка прямо-таки из вашей жизни?
Фото на превью gudim_public / instagram