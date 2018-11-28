Инженер из Москвы показал, что обыкновенная жизнь — отличная тема для шуток

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Молодой и уже довольно популярный иллюстратор, он же инженер из Москвы, Антон Гудим переосмысливает в своих рисунках нашу порой скучноватую жизнь. Он рассказывает о серой толпе, инстаграмных трендах, офисных буднях и бытовых вещах с чуть более ироничной, жутковатой и креативной точки зрения.

AdMe.ru предлагает посмеяться над иллюстрациями художника, а потом сдвинуть брови и подумать: «Хм, это же из моей жизни картинка».

«Здравия желаю!»

Глаза в конце тоннеля

Когда кто-то вторгается в размеренную жизнь

Иллюстрация для KFC. Не плохо, правда?

Раскрыть все карты

Полноценная маска на каждый день

Освободи в себе ребенка

Инстаграм-вирус

Красота по-американски

«Скука»

Современное солнце

Секрет рекламной пиццы

Февраль vs. Март

Как сшивают реальность

Переосмысление GPS

Активный отдых

Утро в метро

Какая картинка прямо-таки из вашей жизни?

Фото на превью gudim_public / instagram

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