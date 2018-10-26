Художник из Колумбии нарисовал знаменитостей с их молодыми версиями (Все внимание к деталям)
Талантливый художник Фульвио Обрегон (Fulvio Obregon) создал интересный проект под названием «Я и другой я», в котором знаменитости встречаются с самими собой на заре своей карьеры. Каждый рисунок наполнен мелкими, но очень важными деталями: очки в руках Йоко Оно, инопланетянин на носочках маленькой Дрю Бэрримор и много других отсылок к значимым моментам из жизни известных людей. Загляните в статью и попробуйте найти то, что скрылось от глаз редакции.
AdMe.ru с удовольствием делится интересным проектом с читателями и предлагает вспомнить, как выглядел путь к славе людей, которые для многих стали кумирами.
Мадонна
- На футболке изображение актера и первого мужа Мадонны — Шона Пенна.
- Надпись Like a Virgin — отсылка к первому мультиплатиновому альбому певицы и хиту с одноименным названием. Во время дебюта этой песни Мадонна появилась в свадебном платье из огромного торта, но случилось непредвиденное — певица сломала каблук. И вместо того, чтобы прервать выступление или снять обувь, Мадонна села на пол и исполнила достаточно откровенный танец. Несмотря на то что публика была шокирована столь эпатажным зрелищем для того времени, впоследствии это выступление было названо одним из лучших за все время, а Мадонна стала кумиром миллионов.
Дрю Бэрримор
- На изображении можно заметить не только фирменные бантики совсем юной актрисы, но и инопланетянина на носочках из знаменитого блокбастера.
- В красной рубашке в мелкое сердечко актриса появилась на презентации своей книги и выбрала ее неслучайно: все фотографии внутри издания объединяла форма сердца (пейзажи, здания, повседневные предметы). Дрю Бэрримор с помощью своего фотопроекта хотела донести главную мысль: любовь можно увидеть в каждом моменте.
Сигурни Уивер
- Значок на платье в виде буквы «W» означает Weyland-Yutani Corporation — вымышленная корпорация зла, которая была готова жертвовать подчиненными ради прибыли, из кинофантастики «Чужой». Именно этот фильм принес Сигурни Уивер мировую известность, а ее героиня Эллен Рипли стала эталонным и культовым персонажем среди всех фантастических боевиков.
Йоко Оно
- Самое главное, на что нужно обратить внимание, — очки в руках молодой Йоко. Очень сильная деталь, которая напоминает о гибели ее мужа Джона Леннона. Певица на 44-ю годовщину свадьбы разместила в своем твиттере фотографию окровавленных очков Джона, тем самым выразив протест против свободного ношения оружия в США.
Роберт Де Ниро
- Акула на футболке — Дон Лино, главарь акульей мафии из анимационного фильма «Подводная братва». Этого персонажа озвучивал Роберт Де Ниро.
- Знаменитая фраза из фильма «Таксист» You talking to me? («Ты со мной говоришь?») была импровизацией актера. Эпизод «перед зеркалом» был высоко оценен критиками и включен в список «100 лучших сцен в истории кино».
Пол Маккартни
- «Michelle» — песня The Beatles, написанная Полом Маккартни (но приписана и Джону Леннону), получила «Грэмми» в 1967 году и стала песней года.
- Изображение Джона Леннона на футболке очень символично — молодой Пол ни за что бы ее не надел. Когда-то их крепкая дружба закончилась ссорами и даже судебными разбирательствами. Но спустя время Маккартни не раз признавался, что постоянно думает о своем друге и ему очень его не хватает.
Билл Гейтс
- Молодой Билл показывает доллар с надписью: «Превращаю свои идеи в деньги», а на футболке красуется эмблема с операционной системой, которая прославила его и сделала богатейшим человеком.
- Билл постарше скромно стоит за своей молодой версией и в уголке рубашки едва заметно написано Xbox. Основатель Microsoft не верил в успешность этого проекта, и его пришлось долго убеждать, прежде чем он дал свое разрешение сменить приоритеты и направить все силы на разработку новой игровой приставки.
Элизабет Тейлор
- Художник изобразил Элизабет Тейлор в почтенном возрасте в инвалидной коляске и с шикарным украшением на шее. Дело в том, что здоровье то и дело подводило знаменитую исполнительницу роли Клеопатры: в 1997 году ей удалили опухоль головного мозга, затем актриса прошла через операции по замене тазобедренных суставов. В 2002 году она боролась с раком кожи, а после смерти близкого друга Майкла Джексона Тейлор увезли в больницу из-за сильнейшего потрясения. В 2009 году актрисе провели операцию на сердце. Но, несмотря на все эти испытания, королева Голливуда была предана своей страсти — украшениям: она посвятила им книгу и открыла свой ювелирный магазин в 2009 году. К сожалению, спустя два года кинодивы не стало, причина смерти — сердечная недостаточность.
Майкл Джексон
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Белая перчатка — отличительная черта самого успешного в истории исполнителя поп-музыки. Но она была не только стильным аксессуаром, но и попыткой скрыть витилиго, с которым боролся Майкл Джексон до конца жизни.
Стив Джобс
- В 1986 году Стив Джобс выкупил компанию Pixar у Джорджа Лукаса и стал исполнительным продюсером анимационного фильма «История игрушек». На футболке можно увидеть персонажей из этого мультфильма.
- А вот на черной водолазке написано: «Мне удалось это сделать: вода — $ 2, iвода — $ 10». И с этим не поспоришь — никто до Джобса не мог сделать из презентаций продуктов фееричное шоу. Несмотря на то что путь к славе был нелегким и его даже уволили из собственной компании, Стив Джобс добился общественного признания — его назвали «отцом цифровой революции».
Кэрри Фишер
- Кэрри Фишер — знаменитая принцесса Лея из киносаги «Звездные войны». Самые теплые отношения у нее были с актером Питером Мейхью, который сыграл роль Чубакки, — этот персонаж нарисован на футболке.
А вы нашли детали, которые не смогли обнаружить мы?
Фото на превью FUL∆LEO / instagram