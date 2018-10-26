Художник из Колумбии нарисовал знаменитостей с их молодыми версиями (Все внимание к деталям)

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Талантливый художник Фульвио Обрегон (Fulvio Obregon) создал интересный проект под названием «Я и другой я», в котором знаменитости встречаются с самими собой на заре своей карьеры. Каждый рисунок наполнен мелкими, но очень важными деталями: очки в руках Йоко Оно, инопланетянин на носочках маленькой Дрю Бэрримор и много других отсылок к значимым моментам из жизни известных людей. Загляните в статью и попробуйте найти то, что скрылось от глаз редакции.