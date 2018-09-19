Голливудские стилисты дали 10 советов, которые помогут выглядеть шикарно в любой ситуации (Особенно полезно про цветочный принт)

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Выглядеть так же стильно, как и ваши кумиры, не так уж сложно. Да, за их образами в большинстве случаев следят стилисты, но они готовы поделиться хитростями, которые делают знаменитостей неотразимыми. В этой статье мы собрали наряды известных женщин, которые вы можете примерить на себя и выглядеть при этом сногсшибательно.

AdMe.ru уверен, что есть советы по стилю, к которым точно стоит прислушаться. Ниже вы найдете рекомендации Сюзи Мукенди, Тины Чай, Изабель Дюпре и некоторых других стилистов и дизайнеров, которые и помогают знаменитостям составлять красивые образы.

1. Выбирайте правильную горизонтальную полоску

Многие уверены, что горизонтальная полоска полнит. Но это не совсем так. Если подобрать правильный цвет и ширину, то можно визуально сделать объемнее только нужные вам места, например грудь или бедра. При этом талия будет выглядеть стройной. Выбирайте ровные полосы одной ширины. Тонкие полоски смотрятся выигрышнее на одежде по фигуре, а широкие более уместны на вещах oversize. Цвет же стоит выбирать, исходя из того, какие оттенки лучше сочетаются друг с другом и идут именно вам.

2. Используйте только один элемент одежды oversize в образе

Пусть это будет либо свитер или пиджак oversize с приталенными брюками или джинсами, либо, напротив, широкие джинсы или брюки с каким-то более универсальным верхом. Так вы сделаете акцент на одной детали, а образ в целом будет гармоничным. Если же вы наденете сразу несколько вещей oversize, это будет сильно полнить и визуально сделает вас ниже ростом, независимо от типа вашей фигуры.

3. Не надевайте широкий пояс, если вы невысокого роста

Широкие пояса отлично подходят высоким женщинам, потому как помогают визуально уменьшить их длинный торс, сделать фигуру более пропорциональной. Но если вы невысокого роста, то тонкий пояс будет смотреться намного эффектнее. Он не скроет талию, а лишь подчеркнет ее.

4. Расставляйте яркие акценты

Расставить яркие акценты в образе так же важно, как выбрать подходящую одежду. Не бойтесь экспериментировать. Если на вас надеты светлые вещи, то смело добавляйте яркие детали в виде туфель, клатча или украшений. Еще один интересный ход — сумка с ручкой в виде цепочки. Ее можно носить на одно плечо, через плечо или же в руках. В любом случае этот элемент вашего образа будет выглядеть довольно эффектно.

5. Правильно сочетайте белый с другими цветами в одежде

Совершенно белоснежные образы могут лишь подчеркнуть ваши изъяны, например неидеальный цвет зубов, поэтому важно уметь сочетать белый с другими цветами. Если хотите создать полностью «светлый» образ, используйте лишь один элемент одежды чисто-белого цвета, а остальные выберите других светлых оттенков: бежевого, голубого, розового. Но еще эффектнее смотрится образ, в котором, помимо белого, есть яркие цвета. Например, синий, черный или красный.

6. Носите шарф не только с верхней одеждой

Шарф — такая же немаловажная часть образа, как сумочка или туфли, а потому не стоит забывать о нем. Можно выбрать легкий шелковый платок и повязать его на шее: это придаст вам элегантности и женственности. Либо выбрать более крупный и плотный шарф из хлопка или шифона, который добавит образу немного уюта и тепла.

7. Выбирайте деним разных оттенков из одной цветовой палитры

Если вам хочется составить полностью джинсовый образ синего цвета, то выбирайте для комплекта деним немного разных оттенков голубого или синего. Если же вы не прочь выделяться, то можно смешать более «дерзкие» цвета, например добавить красную джинсовку. Сегодня магазины предлагают деним самых разных оттенков, что позволяет собрать гармоничный образ.

8. Откажитесь от черной искусственной кожи

Одежда из черной искусственной кожи может смотреться стильно и дерзко одновременно. В ней вы никогда не будете выглядеть серой мышкой. Но черный цвет уже всем порядком поднадоел. Сейчас в тренде одежда из искусственной кожи коричневого, бордового или зеленого оттенков. Подобный выбор сделает и без того притягивающий к себе внимание наряд еще ярче.

9. Выбирайте правильный цветочный принт

Цветочный принт в одежде не теряет актуальности, но некоторые тенденции все же немного трансформируются. Сегодня многоцветные платья и рубашки в цветочек смотрятся не так уж и стильно. Чтобы оставаться на пике моды, стоит отдать предпочтение черно-белому принту. Если же хочется чуть больше ярких красок, то выбирайте цветочный принт, который включает в себя два цвета: красный и черный, голубой и бежевый и т. д. Сочетайте оттенки, которые нравятся вам, и будьте стильными.

10. Следите за пропорциями фигуры

Если вы и без чужих советов знаете, что у вас слишком широкие плечи, бедра или, напротив, небольшая грудь, то не забывайте об этом, составляя новый образ. Даже супермодная одежда должна подчеркивать ваши достоинства, а не недостатки. Поэтому подбирайте вещи, которые подходят именно вашему типу фигуры, а не следуйте слепо очередным модным тенденциям.