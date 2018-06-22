Гаджеты для кухни, которые превратят готовку в развлечение

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В Бостоне, Пасадене и Китае уже есть рестораны, в которых все блюда готовят роботы. Судя по отзывам, посетители довольны мастерством механических поваров. Но если вы не являетесь завсегдатаем этих заведений, вы можете задуматься, как облегчить себе готовку. В этой статье вы найдете универсальную открывалку для банок, трафарет для оладушек и еще 20+ приспособлений для любителей домашней еды.

Мы в AdMe.ru нашли для вас на AliExpress крутые гаджеты, которые заметно облегчат кухонную рутину.

1. Универсальная открывалка для банок

2. Накладная силиконовая воронка

3. Безопасная открывалка для консервных банок

4. Трафарет для безупречных оладушек

5. Мельница для сыра и шоколада

6. Компактный вакуумный маринатор

За счет использования вакуума это устройство промаринует мясо максимум за полчаса. Достаточно положить все ингредиенты будущего шашлыка или другого блюда в прибор, включить его и оставить хотя бы на 15 минут. Потом мясо можно не перекладывать в другую посуду, а взять его с собой в том же контейнере.

7. Приспособление для чистки рыбы

8. Нож с подогревом, который разрежет даже самое холодное масло

Этот нож также подходит для сыра и мороженого. Он заряжается от USB-кабеля, а мыть его нужно водой, как обычный нож.

9. Устройство для нарезки продуктов спиралями

10. Вакуумный упаковщик продуктов

11. Роликовый нож для зелени

12. Кухонная подставка для ложек и крышек кастрюль

13. Компактное сито для муки, сахарной пудры и какао

14. Держатель для горячего

15. Скалка с регулятором высоты

Сложно раскатать тесто до толщины, указанной в рецепте? У этой скалки есть 4 насадки высотой 2, 3, 6 и 10 мм, меняя которые, можно регулировать толщину пласта.

16. Паровой вулкан для микроволновки

Гаджет работает очень просто: нужно налить в него смесь уксуса и воды, поставить в микроволновку и включить ее на 5 минут. За счет формы вулкана вода в нем закипит быстро, и пар размягчит загрязнения. После этого достаточно будет протереть микроволновку губкой, чтобы она стала безукоризненно чистой.

17. Точилка для огурцов и моркови

Это устройство пригодится любительницам натуральных масок для кожи. С его помощью можно сделать тонкую, но широкую огуречную или морковную стружку, которая будет хорошо держаться на лице.

18. Резак для масла

19. Защита для пальцев

20. Приспособление для очистки и нарезки фруктов

21. Держатель для ложек

22. Дозатор теста

23. Вакуумная пробка для винных бутылок

Вакуумный насос в этой пробке удаляет воздух, чтобы остановить процесс окисления вина и дольше сохранять его свежим. Пробка сделана из нержавеющей стали и управляется кнопкой.

24. Мерная ложка с весами

У этой мерной цифровой ложки есть 3 ковшика разных размеров. В самом большом можно взвесить до 500 г, в самом маленьком — до 0,1 г.

А что пригодилось бы на кухне вам? Расскажите в комментариях.