Это не просто прически, а проводник в африканскую культуру

Казалось бы, разве могут прически приковать к себе столько внимания, что станет почти невозможно отвести от них взгляд? Еще как, если за дело берутся мастера такого уровня, как Лиза Фарралл (Lisa Farrall). Девушка — настоящий гений парикмахерского искусства: взгляните, как здорово ей удалось передать африканский дух и колорит в своей серии Armour.

Мы в AdMe.ru остались в восторге от этих работ, а что скажете вы?

Источник Lisa Farrall , Luke Nugent
Фото на превью LISA FARRALL ,
LUKE NUGENT
По материалам Bored Panda

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11 Комментарии
  • 11 января 2017
  • 11
  • 9967

Я залип, что за колдунство?

Мне нужно больше интересных статей!

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