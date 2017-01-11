Это не просто прически, а проводник в африканскую культуру

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Казалось бы, разве могут прически приковать к себе столько внимания, что станет почти невозможно отвести от них взгляд? Еще как, если за дело берутся мастера такого уровня, как Лиза Фарралл (Lisa Farrall). Девушка — настоящий гений парикмахерского искусства: взгляните, как здорово ей удалось передать африканский дух и колорит в своей серии Armour.

Мы в AdMe.ru остались в восторге от этих работ, а что скажете вы?