Это не просто прически, а проводник в африканскую культуру
Казалось бы, разве могут прически приковать к себе столько внимания, что станет почти невозможно отвести от них взгляд? Еще как, если за дело берутся мастера такого уровня, как Лиза Фарралл (Lisa Farrall). Девушка — настоящий гений парикмахерского искусства: взгляните, как здорово ей удалось передать африканский дух и колорит в своей серии Armour.
Мы в AdMe.ru остались в восторге от этих работ, а что скажете вы?
Источник Lisa Farrall
, Luke Nugent
Фото на превью LISA FARRALL ,
LUKE NUGENT
По материалам Bored Panda