Эти парни доказали, что и в Ираке можно выглядеть стильно

Когда вам говорят об Ираке, что первое приходит на ум? Пожалуй, все что угодно, но только не модная индустрия. Тридцать стильных парней из Ирака решили это изменить.

Они создали первый «джентльменский модный клуб» в Ираке и назвали его «Мистер Эрбиль» (Mr. Erbil) — в честь столицы Иракского Курдистана. Стильные костюмы-тройки, ухоженные бороды и цветные карманные платки: хорошо выглядеть — часть их миссии.

Нам в AdMe.ru очень понравились эти модные красавцы и их движение. А вы что думаете по этому поводу?

Фото на превью mr.erbil
По материалам mr.erbil

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