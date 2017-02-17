Эти куклы настолько безупречны, что их можно спутать с реальными людьми
Филиппинец Noel Cruz создает необыкновенно похожих на людей кукол. Обычные игрушки массового производства, благодаря мастерству Ноэля, обретают необычайное сходство с историческими личностями, известными певцами, актерами и их персонажами из фильмов.
Команда AdMe.ru спешит поделиться с вами подборкой шедевров Круза, многие из которых уже попали в частные коллекции.
Элизабет Тейлор
«Клеопатра»
Эмма Уотсон
«Красавица и чудовище»
Майкл Джексон
Галь Гадот
«Чудо-женщина» (2017)
Джонни Депп
«Пираты Карибского моря»
Шер
Вигго Мортенсен и Лив Тайлер
«Властелин колец»
Анджелина Джоли
Мировая премьера к/ф «Малефисента»
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй
«Дьявол носит Прада»
Мэрилин Монро
Кира Найтли и Орландо Блум
«Пираты Карибского моря»
Кейт Бланшетт
«Властелин колец»
Миа Васиковска и Хелена Бонэм Картер
«Алиса в Стране чудес»
Кассандра Петерсон
«Эльвира: Повелительница тьмы»
Вивьен Ли и Кларк Гейбл
«Унесенные ветром»
Мадонна
MTV Awards «Vogue»
Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон
«Сумерки»
Кейт Уинслет
«Титаник»
Дэниел Рэдклифф
«Гарри Поттер»
Одри Хепбёрн
«Завтрак у Тиффани»
Ноэль Круз и его любимые героини:
Принцесса Диана, Элизабет Тейлор, его дорогая мама Кармен Круз, Скарлетт и Мэрилин Монро
Фото на превью Noel Cruz, Walt Disney Pictures