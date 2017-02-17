Эти куклы настолько безупречны, что их можно спутать с реальными людьми

Филиппинец Noel Cruz создает необыкновенно похожих на людей кукол. Обычные игрушки массового производства, благодаря мастерству Ноэля, обретают необычайное сходство с историческими личностями, известными певцами, актерами и их персонажами из фильмов.

Команда AdMe.ru спешит поделиться с вами подборкой шедевров Круза, многие из которых уже попали в частные коллекции.

Элизабет Тейлор

«Клеопатра»

Эмма Уотсон

«Красавица и чудовище»

Майкл Джексон

Галь Гадот

«Чудо-женщина» (2017)

Джонни Депп

«Пираты Карибского моря»

Шер

Вигго Мортенсен и Лив Тайлер

«Властелин колец»

Анджелина Джоли

Мировая премьера к/ф «Малефисента»

Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй

«Дьявол носит Прада»

Мэрилин Монро

Кира Найтли и Орландо Блум

«Пираты Карибского моря»

Кейт Бланшетт

«Властелин колец»

Миа Васиковска и Хелена Бонэм Картер

«Алиса в Стране чудес»

Кассандра Петерсон

«Эльвира: Повелительница тьмы»

Вивьен Ли и Кларк Гейбл

«Унесенные ветром»

Мадонна

MTV Awards «Vogue»

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон

«Сумерки»

Кейт Уинслет

«Титаник»

Дэниел Рэдклифф

«Гарри Поттер»

Одри Хепбёрн

«Завтрак у Тиффани»

Ноэль Круз и его любимые героини:

Принцесса Диана, Элизабет Тейлор, его дорогая мама Кармен Круз, Скарлетт и Мэрилин Монро

Фото на превью Noel Cruz, Walt Disney Pictures

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