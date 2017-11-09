9 вариантов гардероба, которые позволят быть желанной, но не вульгарной

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Порой так хочется ловить на себе восхищенные взгляды и получать комплименты! Но иногда стремление выглядеть ярко оборачивается для нас неприятностями. AdMe.ru собрал советы о том, как можно выглядеть игриво и при этом не свалиться в бездну безвкусицы.

1. Красный цвет

Красный цвет — самый действенный способ обратить на себя внимание. Но тут есть и подводные камни. Чтобы не выглядеть вульгарно, мы рекомендуем не выбирать очень открытые модели и подчеркивать что-то одно: или декольте, или ноги. Также, выбирая красное, старайтесь не переусердствовать с аксессуарами того же цвета.

2. Обтягивающая водолазка

Водолазка — универсальный предмет одежды, который мягко подчеркивает изгибы, но при этом не кричит о том, что находится под тканью. В водолазке можно выглядеть очень соблазнительно, главное, выбирайте вещь по размеру и не из тонких материалов, иначе вы только подчеркнете недостатки, и образ будет выглядеть дешево.

3. Белая рубашка

Белая рубашка — очень мощное оружие, ведь она может выглядеть и официально, и соблазнительно. Главное — найти правильное сочетание. Если вы надеваете ее с короткой юбкой, то проследите, чтобы все пуговицы были застегнуты. Если же вы сочетаете рубашку с джинсами или брюками, то можно позволить себе некоторую вольность. Чуть-чуть.

4. Ботфорты

Ботфорты непременно привлекут внимание к вашей персоне, но такая обувь очень капризна. Поэтому, чтобы не выглядеть вульгарно, нужно учитывать несколько моментов. Выбирайте лучше замшевые варианты — они выглядят более сдержанно, чем лакированные. Дополнив свой образ вязаной вещью, вы можете забыть о страхе выглядеть слишком провокационно. Также не стоит сочетать с подобной обувью очень открытое платье.

5. Открытый топ

Если вы хотите, чтобы ваш образ будоражил мужское воображение, но не был излишне вызывающим, предлагаем отказаться от глубокого декольте в пользу открытых плеч. Это добавит вам озорства и кокетства и выглядит куда более романтично и соблазнительно.

6. Корсет не в качестве нижнего белья

Корсет — это невероятно сексуальная деталь женского гардероба. Он может поднять вашу привлекательность в глазах противоположного пола на недосягаемую высоту. Однако, чтобы не выглядеть вульгарно, мы предлагаем сочетать корсет и рубашку. Явно бельевой корсет носить как верхнюю одежду не рекомендуется.

7. Асимметричная одежда

Асимметричная одежда может стать незабываемой «изюминкой» вашего гардероба. Создавая эффект полуодетости, она как бы дразнит легким флером небрежности. Но, опять же, если вы оголяете плечо, то проследите, чтобы остальные части вашего тела были закрыты — ведь мы всего лишь намекаем, а не говорим в лоб.

8. Высокий каблук

Туфли на каблуке — это классика соблазнения. Но тут все хорошо в меру. Высокая платформа в сочетании с ярким образом может сделать вас кричаще сексуальной, а это никак не входит в понятие «элегантность». Отдав предпочтение классическим туфлям на высоком каблуке, вы точно не прогадаете.

9. Кроп-топ

Безусловно, кроп-топ — это как раз то, что нужно для яркого образа. Но все же стоит помнить, что открытый вариант более уместен на пляже, а для города лучше выбирать что-то более закрытое.