Эти 12 персонажей плевали на ваш XXI век и живут в прошлом

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Пока некоторые из нас радуются выходу последней модели телефона и с нетерпением ждут момента появления человекоподобных роботов, есть те, кто не видит в новом тысячелетии ничего хорошего. AdMe.ru предлагает посмотреть на тех людей, которые решили плюнуть на этот наш XXI век и вернуться в прошлое.

Дита фон Тиз

Пожалуй, самая известная ретро-дива, никогда не выходящая из образа pin-up girl, королева бурлеска и поклонница моды 1950-х годов — Дита фон Тиз.

Мисс Виктория Вайолет

Элла родилась в Новой Зеландии, но по зову души переехала в Лондон, где ее карьера пинап-модели и ретро-стилиста пошла в гору. Ее мир — это мода 1950-х годов с пышными юбками и замысловатыми прическами.

Том Кэррадайн

Том — певец, музыкант и руководитель лондонской винтажной музыкальной группы. Чаще всего он выбирает для себя одежду первых десятилетий ХХ века, в чем его активно поддерживает жена. А вот сын пока предпочитает современный гардероб.

Леди Эсентрик

Еще одна представительница направления пин-ап — Леди Эсентрик, которая сама себя называет «ямайско-британской пинап-куклой». Эта чернокожая красавица не только снимается для журналов, но и является менеджером музыканта Nesbeth.

Перрен Крюи

Поклонник моды XIX — начала XX века, «неоэдвардианский ботаник» из Австралии примеряет на себя образы всех слоев населения того времени: от уличных хулиганов до великосветских джентльменов.

Колин Дарнелл

Колин не только является поклонницей ретро-моды, но и всерьез изучает историю Египта, а также занимается расшифровкой древнеегипетских символов. Конечно же, вся ее жизнь проходит в нарядах 1920-х годов.

Том ван хет Хоф

Голландский портной, одержимый модой прошлого. Он сам создает для себя все эти ретро-костюмы и с удовольствием носит их в повседневной жизни.

Нортье Лан

Еще один представитель Голландии — флорист Нортье Лан, которая не представляет своей жизни без винтажных костюмов 1940–1950-х годов.

Абра Винтаж

Шведский поклонник моды 1-ой половины ХХ века, который не только собирает редкие снимки того времени, но и регулярно примеряет на себя образы той эпохи.

Фрейлейн Флидамаус

Вместе со своим мужем @AbraVintage Фрау сменила эпоху и теперь живет «в мире черно-белого немого кино».

Ольга Йонарская

Поклонница моды конца XIX — начала ХХ века, которая с особым трепетом относится ко всему, что связано с тем миром.

Биртхе Вейкамп

Историк моды из Амстердама, которая и в обычной жизни выбирает для себя образы 30–40-х годов прошлого века.