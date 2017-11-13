10 кулинаров создают блюда, которыми хочется любоваться бесконечно
Симпатичные десерты давно перекочевали из витрин кондитерских в инстаграм, все усложняясь и эволюционируя в настоящие произведения кулинарного искусства. К тому же нередко их создают вовсе не профи, а обычные самоучки.
AdMe.ru не смог пройти мимо 10 аккаунтов кулинаров, которые подходят к приготовлению еды не иначе как с фантазией.
Хэйзел Закария
Хэйзел Закария из Новой Зеландии в свободное время создает потрясающие картины из смузи, превращая каждую чашку здорового лакомства в портреты знаменитостей, киногероев или милых зверюшек.
Дафни Тэн
Дафни Тэн — 17-летняя бариста-самоучка из Сингапура, которая выводит латте-арт на новый уровень, создавая 3D-фигурки на кофе из молочной пены.
Майкл Зи
Майкл Зи готовит завтраки для себя и своей второй половины, документируя результаты в популярном проекте «Симметричный завтрак». На его основе Майкл уже выпустил кулинарную книгу, хотя по профессии и не является поваром.
Коди Голдштейн
Коди Голдштейн из Нью-Йорка в 2015 году был номинирован на премию «Лучший бармен» изданием Timeout New York. Глядя на его аккаунт в инстаграме, легко понять, почему, — нечасто встретишь такой свежий подход к подаче и рецептуре коктейлей.
Елена Гнут
Елена Гнут, кондитер из России, удивляет своими шедеврами не только самых искушенных сладкоежек, но и коллег-профессионалов. Необычный декор ее тортов варьируется от ручной росписи до цветочных композиций из вафельной бумаги.
Татьяна Атаманова
Московский кондитер Татьяна Атаманова подходит к декору тортов со вкусом: предпочитает минималистичный дизайн и украшение макарунами.
Жозе
16-летний подросток Жозе стал звездой инстаграма, доказав, что можно готовить вкусные и яркие десерты, оставаясь при этом веганом. Как говорит он сам: «Жизнь слишком коротка для скучной еды».
Реймонд Тэн
Реймонд Тэн родом из Малайзии, и он один из тех самоучек, которые затмевают дипломированных профи. Первые шаги в выпечке были для него своего рода прокрастинацией во время учебы на бухгалтера.
Джулиан Энджел
Джулиан Энджел из Колумбии создает роскошные торты с декором в виде минералов или ярких, но не банальных цветочных композиций. Его работы — тот редкий случай, когда пышность не соседствует с чрезмерностью.
Iven Oven
Iven Oven — команда кондитеров из Индонезии, чьи десерты хоть и украшены чаще всего цветами, совсем не выглядят скучными, а напоминают настоящие букеты.
Фото на превью hazelzakariya/Instagram, elena_gnut_cake/Instagram