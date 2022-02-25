«Есть иерархия процедур красоты». Рассуждение о том, что все начинается с банального маникюра

Многим из нас хочется выглядеть на все сто и быть уверенными в себе. Поэтому частенько прекрасная половина человечества прибегает к косметическим процедурам или даже к пластическим операциям. О существовании иерархии процедур красоты размышляет автор под псевдонимом Дракон старой гвардии.

AdMe.ru публикует этот текст с позволения автора.

Когда я хожу с ребенком в разные места для детских развлечений, я вижу там разных мам. И, знаете, канонических «махнувших на себя рукой» мам в декрете с неокрашенными корнями волос, уложенных в живописное гнездо, практически нет. Зато ухоженных и даже «переухоженных» — сколько угодно. И нет, в дорогие места типа гольф-клубов для малышей мы не ходим.

«Переухаживать» за собой очень легко. И вот что я заметила. Есть иерархия процедур красоты. Как в компьютерной игре, перешагнуть на уровень выше, миновав предыдущий, не получается. Есть женщины, которые следят только за ногтями или бровями (татуаж). Часто и то и другое. Это 1-й уровень. Девушки только с ногтями и (или) только с бровями бывают даже с неухоженной головой. Во всем махнули на себя рукой, кроме ноготков.

2-й уровень — ресницы. Не бывает такого, что ресницы есть, а покрытия на ногтях и татуажа бровей нет. Девчонки, если вы думаете, что «хорошо сделанные» ресницы или брови не видны, я вас расстрою. Видны любые. Супернатуральные ресницы не выглядят как свои. <...> Пудровый татуаж не выглядит как густые юношеские брови. Потому что фигачат их по одному шаблону. Моя знакомая — самый дорогой в городе мастер татуажа, у нее очень хорошие аккуратные работы. И они шаблонные, их так учат, они иначе не умеют. То есть они иначе просто боятся, в природе брови всегда немного асимметричны, а мастер с тату-машинкой асимметрию вам наколоть не решится. Форреста Гампа из леса вы можете обмануть, больше никого.

Иногда на 2-м уровне делают другой татуаж. Например, стрелки (веки) или губы. Как с настоящими татуировками: настоящие никто не начинает делать на самых открытых участках тела, а сначала пробуют на плече или спине. Так и с татуажем: сначала брови, потом все остальное.

Обретя татуаж и привыкнув делать реснички (а начав, «слезть» с них очень трудно: свои редеют да и без приклеенных уже свое лицо не нравится), девушки идут дальше. 3-й уровень — увеличение губ. Параллельно с ним идут волосы и фитнес. Сначала отрастят волосы до попы и похудеют, а потом идут на губы. Вот как так получается: похудела-накачалась, привела себя в порядок, волосы, кожа хорошие, даже татуаж везде нарисовала и ресницы указывают на север. Но мало, мало, нужны губы! Наверное, когда сильно увлекаются фитнесом и видят результаты — заметное улучшение внешности, уже дальше просто несет. А может, эти мастерицы красоты, пока брови обновляют, успевают продать еще и губы. Есть внушаемые женщины.

После губ наступает 4-й уровень — пластика. Если удачную ринопластику можно принять за подарок природы, то сделанную грудь видно всегда. Я много лет хожу в баню и в бассейн, и я никогда не видела, чтобы сделанная грудь была у девушки без татуажа бровей и без сделанных губ. Поднимаясь по этой лестнице красоты, женщина все больше и больше сдвигает собственное окно Овертона в сторону нетерпимости к естественному положению вещей.

Конечно, если долго сидеть в инстаграме, кажется, что все кругом с ресничками и губками (а на самом деле в инстаграме и то и другое фильтр накладывает, даже делать ничего не надо). Отвыкаешь воспринимать то, как выглядят люди от природы. Нет, други мои дорогие, люди в реальности так не выглядят, и вы легко можете убедиться в этом, просто выйдя на улицу. Поэтому в любых стремлениях к красоте надо вовремя останавливаться.