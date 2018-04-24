24 доказательства того, что понты дороже денег
Иногда люди не знают меру в хвастовстве. Это может вылиться как в архитектурные сооружения, от которых челюсть лежит на полу, так и в понты, которые вызывают лишь улыбку.
AdMe.ru выбрал для вас 24 фото, понты на которых ослепительны и смешны одновременно.
Арка, сделанная из живых роз
Горка на Мальдивах
С видом на северное сияние
В Убуде можно забыть обо всех рабочих делах
Пафосная утка
Домик в Лапландии
Когда ну очень любишь цветы
Ресторан в Дубае
Роскошный вид на Бангкок
Крытый сад с собственным водопадом
Бассейн прямо в океане
Бар на Бали
В одном отеле Италии
В Сингапуре легко почувствовать себя в будущем
Кровать на двоих в Перу
Утро мечты в Барселоне
Забор-аквариум в Турции
Bubble Hotel во Франции
Личный кинотеатр на Мальдивах
Необычный отель на Бали
Где еще вы сможете так же пафосно выпить чашечку кофе, как не в Индонезии?
Небоскребы в Китае
Бали умеет удивлять
Качели посреди океана в Абу-Даби
А какие пафосные места вам доводилось видеть?
Фото на превью SensualMen / Pikabu