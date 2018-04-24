24 доказательства того, что понты дороже денег

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Иногда люди не знают меру в хвастовстве. Это может вылиться как в архитектурные сооружения, от которых челюсть лежит на полу, так и в понты, которые вызывают лишь улыбку.

AdMe.ru выбрал для вас 24 фото, понты на которых ослепительны и смешны одновременно.

Арка, сделанная из живых роз

Горка на Мальдивах

С видом на северное сияние

В Убуде можно забыть обо всех рабочих делах

Пафосная утка

Домик в Лапландии

Когда ну очень любишь цветы

Ресторан в Дубае

Роскошный вид на Бангкок

Крытый сад с собственным водопадом

Бассейн прямо в океане

Бар на Бали

В одном отеле Италии

В Сингапуре легко почувствовать себя в будущем

Кровать на двоих в Перу

Утро мечты в Барселоне

Забор-аквариум в Турции

Bubble Hotel во Франции

Личный кинотеатр на Мальдивах

Необычный отель на Бали

Где еще вы сможете так же пафосно выпить чашечку кофе, как не в Индонезии?

Небоскребы в Китае

Бали умеет удивлять

Качели посреди океана в Абу-Даби

А какие пафосные места вам доводилось видеть?