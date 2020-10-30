Две девушки с разными фигурами примерили одинаковые образы и доказали, что стиль не зависит от размера одежды
Марина Каменская — стилист с фигурой 52-го размера. И она уверена, что мода предназначена не только для худых женщин. В своем блоге Марина ведет рубрику «XS vs XL», показывая, как одни и те же костюмы сидят на разных силуэтах. И многие пользователи с трудом могут решить, кому эти наряды идут больше — девушке миниатюрной комплекции или той, у кого пышные формы.
Мы в AdMe.ru так и не смогли определиться, кто из участниц эксперимента выглядит более выигрышно, и с удовольствием заметили, что все же человек красит одежду, а не наоборот.
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Как вы считаете, кому из участниц эксперимента больше к лицу эти образы? Или наряды отлично подошли обеим девушкам?