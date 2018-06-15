Для чего девушкам нужны карманы и почему их так мало в женской одежде

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Пожалуй, каждая девушка хотя бы раз в жизни жаловалась на отсутствие карманов в одежде или же покупала платье не только из-за его красоты, а в первую очередь потому, что в нем (о чудо!) нашлись удобные карманы. В то же время в большинстве предметов мужского гардероба особого дефицита карманов не наблюдается. Мы решили выяснить, с чем это связано — быть может, причиной всему история женской моды, невнимание дизайнеров к потребностям девушек или же есть еще одна, куда более логичная причина?

AdMe.ru нашел 4 возможные причины, по которым карманы в женской одежде встречаются не так часто, как хотелось бы.

Причина 1. Так сложилось исторически

В далеком прошлом карманов не было ни в мужской, ни в женской одежде. В Средневековье знатные люди носили нужные им мелочи на поясе-шатлене, который одновременно служил и украшением. В мужской одежде карманы впервые появились около 400 лет назад, а женщины подвязывали к своему поясу мешочки, доступ к которым осуществлялся через разрезы в верхней юбке — как это выглядело, вы можете узнать из этого видео. Такие «карманы» вполне справлялись со своей задачей, хотя при неудачном стечении обстоятельств дамы могли потерять их вместе со всем содержимым. В начале XIX века на смену карманам-мешочкам пришли сумочки, которые приходилось носить в руках. Причиной тому стала мода на узкие платья в стиле ампир, под которыми едва ли было возможно что-нибудь спрятать. Впоследствии пышные юбки на некоторое время вернулись, но сумочки прижились. В дальнейшем женщинами предпринимались попытки изменить одежду, сделав ее более функциональной. Например, этой цели пыталось достичь образованное в 1881 году в Лондоне Общество рационального платья (Rational Dress Society). В 1920−1930-х годах большой вклад в популяризацию карманов в женской одежде внесла Коко Шанель (на фото справа). И хотя прошло уже почти 100 лет, женщины по-прежнему продолжают сетовать на то, что карманы есть далеко не во всей повседневной одежде.

Причина 2. Дизайнеры-мужчины не понимают нужд женщин

Несмотря на то что в наши дни далеко не все модные дизайнеры — мужчины, существует мнение, что проблема отсутствия карманов гендерная. Иными словами, дизайнеры-мужчины не могут оценить важность карманов в женской одежде, свято веря, что раз существуют дамские сумочки, то карманы женщинам ни к чему. Как некогда сказал Кристиан Диор: «Мужчинам карманы нужны для вещей, женщинам — для украшения». Что ж, возможно, в его время так оно и было. Вероятно, маэстро был бы немало удивлен при виде современных девушек, с радостью покупающих платья с большими, далеко не декоративными карманами.

Причина 3. Карманы портят силуэт

Это утверждение справедливо в отношении вечерних платьев — в них карманы вряд ли уместны. То же относится и к облегающей одежде, но как быть с повседневными нарядами более свободного силуэта, а также верхней одеждой? Ведь и в ней порой не бывает карманов. Даже в джинсах вместо классических 5 карманов девушки чаще всего обнаруживают только 2 задних, а они не слишком-то полезны. А если карманы есть, то они часто оказываются слишком мелкими для кошелька или смартфона, а то и вовсе фальшивыми, как на фото справа. Это не имеет никакого смысла и вызывает лишь раздражение, но похоже, что у дизайнеров на этот счет есть свое устоявшееся мнение.

Причина 4. Все дело в сумочках

Ну и как всегда, самой правдоподобной кажется версия, связанная с прибылью. Те же самые дизайнеры, что противятся появлению женской одежды с карманами, выпускают сумочки. Понятно, что если в одежде у девушек появятся вместительные карманы, то продажи этого аксессуара могут снизиться, хотя едва ли прекрасный пол мог бы полностью отказаться от сумок. Но все же дизайнерам было бы полезно прислушаться к реальным девушкам, для которых, собственно, и должна создаваться одежда, и принять во внимание их повседневные нужды. Например, к чему девушке брать с собой сумочку, если она ненадолго вышла из дома и с собой у нее лишь ключи, кошелек и смартфон? Логичнее было бы положить все эти вещи в карман, точно так же, как поступают мужчины.

Бонус: мы нарисовали комикс, который будет понятен всем, кто ценит карманы