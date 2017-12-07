Дизайнеры так хорошо постарались над оформлением визиток, что теперь их сложно взять и просто забыть

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Первые визитные карточки предположительно появились в XV веке в Китае и содержали только данные о владельце, без всяких излишеств. В наш век оформление визиток переросло в целое искусство, в котором даже проводятся собственные конкурсы.

В качестве доказательства мы в AdMe.ru нашли 19 примеров, которые точно надолго запомнились клиентам своей креативностью.