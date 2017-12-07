Дизайнеры так хорошо постарались над оформлением визиток, что теперь их сложно взять и просто забыть
Первые визитные карточки предположительно появились в XV веке в Китае и содержали только данные о владельце, без всяких излишеств. В наш век оформление визиток переросло в целое искусство, в котором даже проводятся собственные конкурсы.
В качестве доказательства мы в AdMe.ru нашли 19 примеров, которые точно надолго запомнились клиентам своей креативностью.
Для визажиста ваше лицо как чистый лист
Дизайнер и полет его мыслей
Профессиональный макияж меняет людей, доказано
Контакты пекарни можно съесть. И вернуться за добавкой
Чтобы увидеть контакты кафе, которое жарит стейки, нужно поджарить их визитку
Открыли йогурт, а ложки под рукой нет? Решение есть!
Визитки фабрики по пошиву однозначно не брюк
Мягкие визитки графического дизайнера
Главное — содержание
Визитка писателя
Помощь для тех, кто теряет волосы, но не чувство юмора
Главный инструмент сантехника
Стандартное приветствие от художника-карикатуриста
И не надо на пальцах объяснять, какую стрижку хочешь
Ватные диски с контактами дерматолога
Наглядный результат работы с личным тренером
Несъедобная, но очень аппетитная карточка кафе с домашней выпечкой
Пилатес сделает вас гибкими, как этот человечек
Настоящее парикмахерское волшебство
Может, вы сами храните какую-нибудь особо интересную визитку? Делитесь находками в комментариях.
Фото на превью cardonizer.com