Дизайнеры так хорошо постарались над оформлением визиток, что теперь их сложно взять и просто забыть

Первые визитные карточки предположительно появились в XV веке в Китае и содержали только данные о владельце, без всяких излишеств. В наш век оформление визиток переросло в целое искусство, в котором даже проводятся собственные конкурсы.

В качестве доказательства мы в AdMe.ru нашли 19 примеров, которые точно надолго запомнились клиентам своей креативностью.

Для визажиста ваше лицо как чистый лист

Дизайнер и полет его мыслей

Профессиональный макияж меняет людей, доказано

Контакты пекарни можно съесть. И вернуться за добавкой

Чтобы увидеть контакты кафе, которое жарит стейки, нужно поджарить их визитку

Открыли йогурт, а ложки под рукой нет? Решение есть!

Визитки фабрики по пошиву однозначно не брюк

Мягкие визитки графического дизайнера

Главное — содержание

Визитка писателя

Помощь для тех, кто теряет волосы, но не чувство юмора

Главный инструмент сантехника

Стандартное приветствие от художника-карикатуриста

И не надо на пальцах объяснять, какую стрижку хочешь

Ватные диски с контактами дерматолога

Наглядный результат работы с личным тренером

Несъедобная, но очень аппетитная карточка кафе с домашней выпечкой

Пилатес сделает вас гибкими, как этот человечек

Настоящее парикмахерское волшебство

Может, вы сами храните какую-нибудь особо интересную визитку? Делитесь находками в комментариях.

Фото на превью cardonizer.com

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  • 7 декабря 2017
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