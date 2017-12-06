11 современных библиотек с нестандартным дизайном, которые захочется посетить не раз
Огромные стеллажи с книгами, читательские билеты и обязательная тишина — первое, что приходит на ум при слове «библиотека». Но прогресс не обошел стороной и хранилища книг, поэтому сегодня библиотеки — удобные современные площадки, где можно не только читать и учиться.
AdMe.ru предлагает заглянуть в библиотеки, которые всем своим видом напоминают нам о том, что на дворе давно XXI век.
1. Библиотека Тяньцзинь-Биньхай
Как видно на фото, футуристичную библиотеку в китайском городе Тяньцзинь не зря прозвали «Око», но она примечательна не только внешним видом. Стеллажи во всю высоту 5-этажного здания могут хранить до 1,2 млн книг, а сфера в центре служит аудиторией вместимостью 110 человек.
2. Библиотека в Тьонвиле
Культурный центр во французской коммуне Тьонвиль задумывался как новая модель медиабиблиотеки. Здесь много скрытых комнат и аллей, где приятно читать, учиться и смотреть видео. А еще тут почти везде можно поваляться на травке!
3. Филологическая библиотека Свободного университета Берлина
Филологическую библиотеку не зря прозвали «мозгом Берлина»: округлая форма здания повторяет форму человеческого мозга, а изогнутые лестницы и галереи действительно напоминают извилины. Одна из особенностей библиотеки — естественное освещение и энергосбережение.
4. Библиотека сэра Дункана Райса
Внутри 7-этажного куба из полос белого и прозрачного стекла хранятся около 250 тыс. древних рукописей, собранных почти за 5 веков с момента основания университета. Архитекторы позаботились об экологии: специальные системы собирают дождевую воду, а фотоэлементы на крыше и таймеры контролируют освещение.
5. Библиотека и образовательный центр Венского университета
Необычная геометрия снаружи сменяется плавностью линий внутри, а разные зоны здания соединяются мостами, галереями и террасами. Через главный вход посетители попадают в центральную аудиторию — большой атриум с естественным освещением.
6. Общественная библиотека Бишаня
Бишань — маленький городок в Сингапуре, но его библиотеке мог бы позавидовать и мегаполис. Само 4-этажное здание — метафора домика на дереве, а ячейки, выступающие из стен, — места для уединенного чтения или работы.
7. Библиотека Университета искусств Тама
Эта библиотека была спроектирована таким образом, чтобы отражать дух университета искусств и вдохновлять студентов на творчество. Одна из зон библиотеки — открытое пространство, где посетители могут просто посидеть или даже поспать.
8. Бирмингемская библиотека
Бирмингемская библиотека — самая крупная общественная библиотека в Великобритании, а также одна из самых посещаемых достопримечательностей страны. Здесь хранится одна из двух важнейших коллекций произведений Шекспира, а также множество редких и старинных книг.
9. Библиотека Бранденбургского технического университета
Библиотека Бранденбургского технического университета в немецком городе Котбус — это современная вавилонская башня, украшенная словами из разных языков. Снаружи библиотека выглядит довольно сдержанной, но внутри находится место ярким цветам.
10. Библиотека и дом культуры в Веннесле
Веннесла — коммуна в Норвегии, а в ее центре расположилось это с виду скромное здание. На самом деле в нем находятся библиотека, дом культуры, конференц-залы, небольшая сцена и кафе.
11. Национальная библиотека Кореи
Национальная библиотека Кореи находится в Седжоне, и ее главная достопримечательность — дизайн. По задумке архитекторов, форма библиотеки повторяет очертания перевернутой открытой книги, чьи страницы символизируют передачу знаний.
В таких библиотеках заниматься и работать одно удовольствие! А вы бы хотели завести читательский билет в подобном месте?
Фото на превью MVRDV/Facebook