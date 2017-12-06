11 современных библиотек с нестандартным дизайном, которые захочется посетить не раз

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Огромные стеллажи с книгами, читательские билеты и обязательная тишина — первое, что приходит на ум при слове «библиотека». Но прогресс не обошел стороной и хранилища книг, поэтому сегодня библиотеки — удобные современные площадки, где можно не только читать и учиться. AdMe.ru предлагает заглянуть в библиотеки, которые всем своим видом напоминают нам о том, что на дворе давно XXI век.

1. Библиотека Тяньцзинь-Биньхай

Как видно на фото, футуристичную библиотеку в китайском городе Тяньцзинь не зря прозвали «Око», но она примечательна не только внешним видом. Стеллажи во всю высоту 5-этажного здания могут хранить до 1,2 млн книг, а сфера в центре служит аудиторией вместимостью 110 человек.

2. Библиотека в Тьонвиле

Культурный центр во французской коммуне Тьонвиль задумывался как новая модель медиабиблиотеки. Здесь много скрытых комнат и аллей, где приятно читать, учиться и смотреть видео. А еще тут почти везде можно поваляться на травке!

3. Филологическая библиотека Свободного университета Берлина

Филологическую библиотеку не зря прозвали «мозгом Берлина»: округлая форма здания повторяет форму человеческого мозга, а изогнутые лестницы и галереи действительно напоминают извилины. Одна из особенностей библиотеки — естественное освещение и энергосбережение.

4. Библиотека сэра Дункана Райса

Внутри 7-этажного куба из полос белого и прозрачного стекла хранятся около 250 тыс. древних рукописей, собранных почти за 5 веков с момента основания университета. Архитекторы позаботились об экологии: специальные системы собирают дождевую воду, а фотоэлементы на крыше и таймеры контролируют освещение.

5. Библиотека и образовательный центр Венского университета

Необычная геометрия снаружи сменяется плавностью линий внутри, а разные зоны здания соединяются мостами, галереями и террасами. Через главный вход посетители попадают в центральную аудиторию — большой атриум с естественным освещением.

6. Общественная библиотека Бишаня

Бишань — маленький городок в Сингапуре, но его библиотеке мог бы позавидовать и мегаполис. Само 4-этажное здание — метафора домика на дереве, а ячейки, выступающие из стен, — места для уединенного чтения или работы.

7. Библиотека Университета искусств Тама

Эта библиотека была спроектирована таким образом, чтобы отражать дух университета искусств и вдохновлять студентов на творчество. Одна из зон библиотеки — открытое пространство, где посетители могут просто посидеть или даже поспать.

8. Бирмингемская библиотека

Бирмингемская библиотека — самая крупная общественная библиотека в Великобритании, а также одна из самых посещаемых достопримечательностей страны. Здесь хранится одна из двух важнейших коллекций произведений Шекспира, а также множество редких и старинных книг.

9. Библиотека Бранденбургского технического университета

Библиотека Бранденбургского технического университета в немецком городе Котбус — это современная вавилонская башня, украшенная словами из разных языков. Снаружи библиотека выглядит довольно сдержанной, но внутри находится место ярким цветам.

10. Библиотека и дом культуры в Веннесле

Веннесла — коммуна в Норвегии, а в ее центре расположилось это с виду скромное здание. На самом деле в нем находятся библиотека, дом культуры, конференц-залы, небольшая сцена и кафе.

11. Национальная библиотека Кореи

Национальная библиотека Кореи находится в Седжоне, и ее главная достопримечательность — дизайн. По задумке архитекторов, форма библиотеки повторяет очертания перевернутой открытой книги, чьи страницы символизируют передачу знаний. В таких библиотеках заниматься и работать одно удовольствие! А вы бы хотели завести читательский билет в подобном месте?