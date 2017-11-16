10 доступных способов превратить свой дом в место, куда хочется возвращаться

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Ремонт — дело затяжное и дорогостоящее, но если подойти к нему с умом, то можно вполне экономно и стильно преобразить пространство. AdMe.ru нашел простые способы сделать дом источником комфорта, уюта и счастья без серьезных финансовых вложений.

1. Рамы не только для фотографий

Взгляните на рамы шире. Попробуйте заказать в багетной мастерской раму для зеркала, телевизора. Самостоятельно можно сделать рамки для выключателей и розеток. Такой ход сделает интерьер визуально богаче и добавит обычной квартире дворцовой эстетики.

2. Зонируйте пространство

Ненавязчивое выделение зон в интерьере добавит уюта, чувства уединения и комфорта. Для этого необязательно придумывать искусственные ограждения и ставить громоздкие стеллажи. Достаточно выкрасить часть стен в другой цвет или постелить на пол линолеум. Особенно это актуально для студий и малогабаритных квартир.

3. Декорируйте обычные вещи

Привычные вещи станут изюминкой интерьера, если их немного изменить. Новая хорошая люстра стоит дорого, а если раскрасить плафоны и нарисовать что-то на лампочках, то получится крутая дизайнерская штучка, которая заставит гостей часто поднимать глаза. То же самое можно проделать с дверцами комода, например.

4. Поменяйте изголовье кровати

Кровать — это главный предмет спальни, именно от нее зависит остальное оформление комнаты. Сделайте акцент на изголовье, и все пространство преобразится.

5. Смените ручки

Магазины полны всевозможной креативной фурнитуры. Воспользуйтесь этим, смените ручки на дверях, комодах, шкафах. Это не займет много времени и средств, зато сильно сыграет на уюте.

6. Выделите то, что не можете спрятать

В любом интерьере есть вещи, которые портят внешний вид комнаты, но без них никак не обойтись. Чаще всего их стараются спрятать и замаскировать. Если в доме есть старый радиатор, то его можно использовать как арт-объект — просто нужно добавить немного цвета. Торчащие провода обмотать декоративным шнурком или сделать из них узор на стене.

7. Стремитесь вверх

Если в квартире не хватает места и кажется, что эту проблему решит только переезд, то, скорее всего, здесь может помочь простая лестница. Не бойтесь высоких полок, сделайте их под самым потолком. Тогда на них не будет скапливаться пыль и места в комнате станет значительно больше.

8. Замените плинтуса

Современные плинтуса делают из полиуретана, и поэтому они каждому по карману. Их можно покрасить, декорировать ими стены и сглаживать углы. Правильно подобранные плинтуса визуально похожи на изысканную лепнину и добавляют шика интерьеру.

9. Оставьте потолки в покое

Иногда простой и недорогой вариант — самый правильный. Откажитесь от подвесного и натяжного потолков: эти отделочные материалы не из дешевых, кроме того, «съедают» 4–7 сантиметров высоты потолка. Вместо этого загрунтуйте поверхность и покрасьте. А на сэкономленные деньги купите, например, красивые светильники.

10. Создавайте иллюзии

Зеркала — лучшие «иллюзионисты». Развесьте их на одной стене группой: они легко заменят любой другой настенный декор и послужат небанальной альтернативой фотографиям, постерам и картинам. Кроме того, зеркала добавят интерьеру света и визуально увеличат помещение, что особенно пригодится в небольших комнатах.

И главный совет: не бойтесь нарушать стереотипы и подчеркивайте в интерьере свою индивидуальность, оставляя немного места для новых фантазий.