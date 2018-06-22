Дизайнерские решения, увидев которые нельзя просто так взять и пройти мимо

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Сегодня мало кого удивляет продуманный и удобный дизайн. Современные создатели одежды, элементов декора, помещений и всего на свете выжимают максимум из своей фантазии, чтобы создавать по-настоящему впечатляющие вещи: головные уборы, разработанные архитектором, кольца, внутри которых заключен целый мир... Это и многое другое мы собрали в нашей статье.

AdMe.ru сделал подборку из 15 примеров дизайнерских решений, которые просто не должны остаться незамеченными.

15. Универсальная кепка для туристов

14. Чайная в Шанхае, сделанная по проекту архитекторов Minax

13. Кажется, фрукты, разбитые на пиксели, выглядят куда аппетитнее обычных

12. Когда все продумано так, что одной банкой точно не обойдешься

11. Думаете, это линолеум? Нет, это столешница от мастера по дереву Аарона Левайна

10. Крутые фанатские крышки для кофейных стаканчиков

9. Необычная инсталляция японской художницы под названием «Я здесь»

8. Компания Secret Wood создает крошечные миры в кольцах из древесины и эпоксидной смолы

7. Дизайн шляпы, разработанный архитекторами

6. На первый взгляд кажется, что это просто сакура. На самом деле эта конструкция собрана из 881 470 кирпичиков Lego и занесена в Книгу рекордов Гиннесса

5. Симпатичный модульный диван для офиса от шведской компании Stefan Borselius

4. Макет Нью-Йорка, полностью сделанный из дерева

3. Бетонная стена этого здания выглядит как лист смятой бумаги

2. Скульптура из дерева похожа на изображение с битыми пикселями

1. Этот кусок бронзы на деревяшке с определенного ракурса превращается в руку

Бонус: художник пишет картины, используя вместо кисточек поролон

Что из этой подборки впечатлило вас больше всего?