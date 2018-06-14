Дизайнерские решения, которые повергнут в шок даже тех, кто повидал многое

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Дизайнеры, архитекторы и даже инженеры — все они в той или иной степени люди творческие. И иногда их немножко заносит. Герои нашей подборки слегка перегнули палку или просто-напросто не подумали хорошенько, перед тем как давать жизнь своему проекту.

AdMe.ru собрал примеры дизайнерских решений, которые вызывают большие вопросы.

Сумочка для гурманов

Гвоздики на рукоятке — всего лишь ложь

Вряд ли кота можно обмануть подобной расческой

Двери в больнице

Есть риск, что в этом чехле телефон всегда будет падать экраном вниз

«Я, пожалуй, потерплю»

Кажется, тут изобрели очередной недостижимый стандарт женской красоты

Не самое удачное размещение

Симба тоже в шоке

Поднять эту чашку с горячим кофе — настоящий вызов

Футуристический кандидат в президенты

У кота закрыты глаза, он говорит по телефону, руки не держит на руле и даже не пристегнут

«Тебе 16, и скоро ты получишь права!»

Кнопка смыва этого унитаза тщательно спрятана

«Они меня пугают!»

Просто распечатали фото своего логотипа и разместили на флаге

Снеговик из кошмаров

Вот что значит серьезный фейл дизайнеров

Бонус: Журнал, посвященный проблеме переизбытка пластика в океане, пришел запакованным в пластиковый пакет

Отметим, что в большинстве стран этот журнал доставляют в бумажном пакете. По всей видимости, казус связан с местным распространителем печатной продукции, который своим ляпом умудрился свести на нет столь важный посыл журнала. А вам приходилось сталкиваться с подобной безалаберностью?