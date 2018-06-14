Дизайнерские решения, которые повергнут в шок даже тех, кто повидал многое
Дизайнеры, архитекторы и даже инженеры — все они в той или иной степени люди творческие. И иногда их немножко заносит. Герои нашей подборки слегка перегнули палку или просто-напросто не подумали хорошенько, перед тем как давать жизнь своему проекту.
AdMe.ru собрал примеры дизайнерских решений, которые вызывают большие вопросы.
Сумочка для гурманов
Гвоздики на рукоятке — всего лишь ложь
Вряд ли кота можно обмануть подобной расческой
Двери в больнице
Есть риск, что в этом чехле телефон всегда будет падать экраном вниз
«Я, пожалуй, потерплю»
Кажется, тут изобрели очередной недостижимый стандарт женской красоты
Не самое удачное размещение
Симба тоже в шоке
Поднять эту чашку с горячим кофе — настоящий вызов
Футуристический кандидат в президенты
У кота закрыты глаза, он говорит по телефону, руки не держит на руле и даже не пристегнут
«Тебе 16, и скоро ты получишь права!»
Кнопка смыва этого унитаза тщательно спрятана
«Они меня пугают!»
Просто распечатали фото своего логотипа и разместили на флаге
Снеговик из кошмаров
Вот что значит серьезный фейл дизайнеров
Бонус: Журнал, посвященный проблеме переизбытка пластика в океане, пришел запакованным в пластиковый пакет
Отметим, что в большинстве стран этот журнал доставляют в бумажном пакете. По всей видимости, казус связан с местным распространителем печатной продукции, который своим ляпом умудрился свести на нет столь важный посыл журнала. А вам приходилось сталкиваться с подобной безалаберностью?
Фото на превью ToBeFrozen/reddit