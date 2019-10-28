15 модных трендов в интерьере, от которых ни пользы, ни уюта

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Дизайн интерьера — увлекательное занятие. Но в погоне за модными идеями важно помнить, что в эффектно отремонтированной и обставленной квартире предстоит не только фотографироваться, но и жить. И желательно так, чтобы вам было удобно, а не просто другим завидно.

Мы в AdMe.ru решили поинтересоваться у дизайнера из Петербурга Алеси Нестяк, от каких популярных решений лучше отказаться из-за их непрактичности.

Барная стойка

Кажется, что эта деталь интерьера привнесет шик и небрежность. На деле же она режет пространство, мешает, за нею неудобно есть, на ней нельзя готовить. Если помещение позволяет, то обратите внимание на островные гарнитуры. «Остров» — это и вожделенная стойка, и кухонный стол, и рабочее место. Тут найдется место и для того, кто желает перекусить, и для того, кто будет заниматься готовкой. Он зонирует помещение, имеет серьезную функциональную нагрузку и позволяет решить целый ряд проблем с хранением посуды и продуктов.

Открытые полки

Открытые полки стали проклятием для многих хозяек. Хуже всего, если это решение было реализовано на кухне. То, что на картинке смотрится мило и уютно, в доме превращается в сущий кошмар. Нет, конечно же, если вы не готовите и кухня вам нужна для того, чтобы разогреть в микроволновке готовую еду и вскипятить чайник, то пожалуйста. Не стоит надеяться на то, что различные ящички и коробочки спасут ситуацию. Уж лучше сразу обустраивать шкафы со скрытыми системами хранения. Если убрать все лишнее, то помещение с почти пустыми поверхностями, заполненными неслучайными вещами, будет казаться просторнее, аккуратнее и в нем будет легче навести порядок.

Каменная облицовка

Натуральный камень — это тренд. Его используют на кухнях, в ванных комнатах, в коридорах и даже в гостиных и столовых. Иногда в таком количестве, что помещение начинает напоминать мавзолей. Не стоит выбирать одинаковый материал на напольное покрытие и облицовку, они должны быть разными — если не по текстуре, то хотя бы по цвету, рисунку. Мраморные плиты должны быть обязательно обработаны специальным защитным средством. Иначе они будут трескаться, покрываться пятнами от масла, вина, плесени, ржавчины и еще много чего.

Угловые диваны

Угловые диваны, которые можно встретить везде и повсеместно, не даром так названы. Они органичны только тогда, когда занимают свободный угол. Во всех иных случаях это «нога», раскорячившаяся в вашем свободном пространстве. Выбирайте простые длинные диваны, ставьте к ним пуфики, кушетки, креслица — и интерьер станет модным и «мобильным». Кстати, следует избавиться от привычки практически вдавливать мебель, особенно диваны, в стену. Крупногабаритная мебель вполне подходит для того, чтобы зонировать помещение.

Простые белые стены

Очень светлые стены — белые, цвета слоновой кости, кремовые — много лет не выходят из моды. Жить в них хорошо брутальным минималистам, любители более уютных решений очень скоро начинают ощущать себя неуютно и стараются решить вопрос, размещая на стенах побольше картин или фотографий. Вот тут обычно вкус и здравый смысл берут выходной и весь выстроенный интерьер гибнет под напором жизнерадостных мелочей. Если очень хочется этой скандинавской больничной чистоты, то лучше заранее продумать, в какое яркое, масштабное и недешевое произведение искусства вы готовы вложиться. Дорогая картина станет не только изюминкой интерьера, но и «заначкой» на будущее. Если с бюджетом все не так хорошо, как хотелось бы, подумайте о художественной фотографии.

Ахроматичные интерьеры

Вещи в одном оттенке могут выглядеть очень фасонисто. Но лучше, когда в таком стиле выполнен ваш наряд, который вы в любой момент можете сменить на что-то иное. Жить в кукольном домике очень сложно. Любая вещь, привнесенная из реального мира, будет не просто выделяться, а кричать о своей чужеродности. Если вам хочется поиграть в монохром, заранее продумайте, какими яркими деталями вы сможете дополнить интерьер, когда он вам наскучит. Представьте, насколько гармонично они будут смотреться, и только тогда воплощайте задумку.

Слишком длинные шторы

Модные журналы наконец-то сумели внушить нам мысль о том, что шторы — важная часть интерьера. Они должны быть длинными: это действительно красиво, окно выглядит изящно, а помещение покажется более просторным, в нем даже как будто бы будет легче дышать. Но остановитесь вовремя! Подумайте о том, как вы будете убирать помещение, не запутается ли в шторах ребенок или домашний питомец. Хотите, чтобы шторы лежали на полу? Здесь нет другого совета, кроме как приготовиться почаще убираться, стирать занавески и тюль, а во время буйства малолетних и четвероногих жильцов подбирать шторы вверх при помощи специальных магнитных держателей или красивых лент.

Винтаж

Винтаж, ваби-саби, шебби-шик — это стиль, но не надо путать актуальные течения и сиюминутную моду. Иметь дома вещи с историей — это тренд и это надолго, а вот декоративный хаос — это проходящий каприз. Волна схлынет, а ненужные вещи останутся. Вкладывайтесь в дорогие предметы антиквариата, вещи с характером, придающие вашему дому индивидуальность. Их не должно быть много. И избегайте модных сейчас реплик. Они стоят недешево, а выглядят довольно сомнительно, к тому же их ценность завышена, а качество оставляет желать лучшего. Чтобы дизайн долго оставался модным, не стройте его вокруг раритетов, а наоборот — подбирайте винтажные предметы, хорошо сочетающиеся с базовыми, спокойными, удобными интерьерами.

Стены, выкрашенные под школьную доску

Что плохого в этом интерьерном решении? Когда вы смотрите на картинку с такой стеной, на ней обычно какие-то клевые рисунки, красиво размещенные стикеры, а если краска еще и магнитная, то и интересные магнитики. Задайте себе вопрос: у вас получится поддерживать свою стену в таком виде или она скоро будет покрыта закорючками и разводами? И учтите, что, когда вам надоест такая стена, просто перекрасить ее не удастся. Если все же вам нравится идея и вы не готовы от нее отказаться, разместите фанерный лист в лаконичной раме там, где вам просто необходима такая поверхность. На фанере, между прочим, и рисовать мелом гораздо легче.

Открытая проводка

Мода на открытую проводку — это очень здорово. Никакого утомительного штрабления стен, шума и пыли. Скрученные провода могут смотреться очень современно, к ним можно добавить разные яркие и характерные детали, например скобы, роликовые изоляторы, ретророзетки и выключатели. Открытая проводка хорошо смотрится в помещениях, оформленных в таких стилях, как хай-тек, лофт, постмодерн, в различных вариациях провинциального стиля. В чем подвох? В нашем повсеместном легкомыслии. Требования к такой проводке записаны в многостраничном регламенте, их надо прочесть, усвоить и выполнить. Нельзя класть такую проводку на кухне и в ванной, если вы не уверены в вентиляции; нужно учесть, что размещенные вблизи нагревательные приборы могут быстро привести в негодность изоляцию.

Деревянные буквы

Не обижайтесь, но вырезанные из дерева слова или целые фразы — это растиражированная банальность. Тот самый случай, когда уникальный модный штрих стал штамповкой. К тому же это такой визуальный попугай, который заладил одно и то же. У искусства должно быть послание, но оно не должно орать вам в ухо. И тут даже посоветовать нечего. Разве что вернуться к классическим формам — картинам, фотографиям, статуэткам, которые говорят вашему сердцу гораздо больше, чем «Ешь. Молись. Люби».

Холодные тона

В холодных тонах нет ничего плохого, но ведь мы живем в климате, где лето так коротко, нам не хватает цвета — может быть, хватит унылой депрессии? Если вы не одержимы белым на сером и сером на белом, откажитесь от этой схемы. Есть способы сделать чистый дизайн, не жертвуя ни цветами, ни рисунками. Впечатление чистоты и воздушности создают незахламленность пространства, грамотные пропорции, подходящие текстуры, сдержанность линий и форм.

Демонстрация кухонной техники

Вне зависимости от того, насколько престижна марка, сияющие металлом поверхности многочисленных бытовых приборов хорошо вписываются только в промышленные интерьеры. Выставленные в ряд, они загромождают рабочие поверхности, создают хаос. Да и выглядит это все как ресторанная кухня. Предусмотрите места для хранения тех приборов, которыми вы не пользуетесь каждый день, оставьте на виду лишь то, что нужно. И обратите внимание на модели одного цвета — это так стильно и современно.

Стена из фотографий

Спасибо IKEA и ее недорогим рамкам за этот набивший оскомину вид. Вместо того чтобы привлекать внимание, хранить воспоминания, такая выставка рассеивает взгляд, не дает увидеть что-то одно. К тому же все эти рамочки — те еще пылесборники! Выберите всего несколько удачных фотографий, а лучше сходите на профессиональную фотосессию или отдайте старинные фото на обработку. Закажите специальные рамки, которые подойдут по стилю вашему помещению. Ограничьтесь немногим, чтобы помнить о том, что оно для вас по-настоящему ценно.

Шкафы не до потолка

Идея о том, что шкафы, не достающие до потолка, «создают» пространство, не оправдала себя. Зато такой зазор прекрасно позволяет собираться пыли. В кухне и вовсе особенно противной — липкой и жирной. Если помещение небольшое и потолки невысокие, подберите мебель в тон стен. Такой трюк создаст ощущение того самого необходимого простора, а усилит его яркий цветовой акцент по нижнему краю мебели.