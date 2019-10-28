15 модных трендов в интерьере, от которых ни пользы, ни уюта
Дизайн интерьера — увлекательное занятие. Но в погоне за модными идеями важно помнить, что в эффектно отремонтированной и обставленной квартире предстоит не только фотографироваться, но и жить. И желательно так, чтобы вам было удобно, а не просто другим завидно.
Мы в AdMe.ru решили поинтересоваться у дизайнера из Петербурга Алеси Нестяк, от каких популярных решений лучше отказаться из-за их непрактичности.
Барная стойка
Кажется, что эта деталь интерьера привнесет шик и небрежность. На деле же она режет пространство, мешает, за нею неудобно есть, на ней нельзя готовить.
- Если помещение позволяет, то обратите внимание на островные гарнитуры. «Остров» — это и вожделенная стойка, и кухонный стол, и рабочее место. Тут найдется место и для того, кто желает перекусить, и для того, кто будет заниматься готовкой. Он зонирует помещение, имеет серьезную функциональную нагрузку и позволяет решить целый ряд проблем с хранением посуды и продуктов.
Открытые полки
Открытые полки стали проклятием для многих хозяек. Хуже всего, если это решение было реализовано на кухне. То, что на картинке смотрится мило и уютно, в доме превращается в сущий кошмар. Нет, конечно же, если вы не готовите и кухня вам нужна для того, чтобы разогреть в микроволновке готовую еду и вскипятить чайник, то пожалуйста.
- Не стоит надеяться на то, что различные ящички и коробочки спасут ситуацию. Уж лучше сразу обустраивать шкафы со скрытыми системами хранения. Если убрать все лишнее, то помещение с почти пустыми поверхностями, заполненными неслучайными вещами, будет казаться просторнее, аккуратнее и в нем будет легче навести порядок.
Каменная облицовка
Натуральный камень — это тренд. Его используют на кухнях, в ванных комнатах, в коридорах и даже в гостиных и столовых. Иногда в таком количестве, что помещение начинает напоминать мавзолей.
- Не стоит выбирать одинаковый материал на напольное покрытие и облицовку, они должны быть разными — если не по текстуре, то хотя бы по цвету, рисунку. Мраморные плиты должны быть обязательно обработаны специальным защитным средством. Иначе они будут трескаться, покрываться пятнами от масла, вина, плесени, ржавчины и еще много чего.
Угловые диваны
Угловые диваны, которые можно встретить везде и повсеместно, не даром так названы. Они органичны только тогда, когда занимают свободный угол. Во всех иных случаях это «нога», раскорячившаяся в вашем свободном пространстве.
- Выбирайте простые длинные диваны, ставьте к ним пуфики, кушетки, креслица — и интерьер станет модным и «мобильным». Кстати, следует избавиться от привычки практически вдавливать мебель, особенно диваны, в стену. Крупногабаритная мебель вполне подходит для того, чтобы зонировать помещение.
Простые белые стены
Очень светлые стены — белые, цвета слоновой кости, кремовые — много лет не выходят из моды. Жить в них хорошо брутальным минималистам, любители более уютных решений очень скоро начинают ощущать себя неуютно и стараются решить вопрос, размещая на стенах побольше картин или фотографий. Вот тут обычно вкус и здравый смысл берут выходной и весь выстроенный интерьер гибнет под напором жизнерадостных мелочей.
- Если очень хочется этой скандинавской больничной чистоты, то лучше заранее продумать, в какое яркое, масштабное и недешевое произведение искусства вы готовы вложиться. Дорогая картина станет не только изюминкой интерьера, но и «заначкой» на будущее. Если с бюджетом все не так хорошо, как хотелось бы, подумайте о художественной фотографии.
Ахроматичные интерьеры
Вещи в одном оттенке могут выглядеть очень фасонисто. Но лучше, когда в таком стиле выполнен ваш наряд, который вы в любой момент можете сменить на что-то иное. Жить в кукольном домике очень сложно. Любая вещь, привнесенная из реального мира, будет не просто выделяться, а кричать о своей чужеродности.
- Если вам хочется поиграть в монохром, заранее продумайте, какими яркими деталями вы сможете дополнить интерьер, когда он вам наскучит. Представьте, насколько гармонично они будут смотреться, и только тогда воплощайте задумку.
Слишком длинные шторы
Модные журналы наконец-то сумели внушить нам мысль о том, что шторы — важная часть интерьера. Они должны быть длинными: это действительно красиво, окно выглядит изящно, а помещение покажется более просторным, в нем даже как будто бы будет легче дышать. Но остановитесь вовремя! Подумайте о том, как вы будете убирать помещение, не запутается ли в шторах ребенок или домашний питомец.
- Хотите, чтобы шторы лежали на полу? Здесь нет другого совета, кроме как приготовиться почаще убираться, стирать занавески и тюль, а во время буйства малолетних и четвероногих жильцов подбирать шторы вверх при помощи специальных магнитных держателей или красивых лент.
Винтаж
Винтаж, ваби-саби, шебби-шик — это стиль, но не надо путать актуальные течения и сиюминутную моду. Иметь дома вещи с историей — это тренд и это надолго, а вот декоративный хаос — это проходящий каприз. Волна схлынет, а ненужные вещи останутся.
- Вкладывайтесь в дорогие предметы антиквариата, вещи с характером, придающие вашему дому индивидуальность. Их не должно быть много. И избегайте модных сейчас реплик. Они стоят недешево, а выглядят довольно сомнительно, к тому же их ценность завышена, а качество оставляет желать лучшего. Чтобы дизайн долго оставался модным, не стройте его вокруг раритетов, а наоборот — подбирайте винтажные предметы, хорошо сочетающиеся с базовыми, спокойными, удобными интерьерами.
Стены, выкрашенные под школьную доску
Что плохого в этом интерьерном решении? Когда вы смотрите на картинку с такой стеной, на ней обычно какие-то клевые рисунки, красиво размещенные стикеры, а если краска еще и магнитная, то и интересные магнитики. Задайте себе вопрос: у вас получится поддерживать свою стену в таком виде или она скоро будет покрыта закорючками и разводами? И учтите, что, когда вам надоест такая стена, просто перекрасить ее не удастся.
- Если все же вам нравится идея и вы не готовы от нее отказаться, разместите фанерный лист в лаконичной раме там, где вам просто необходима такая поверхность. На фанере, между прочим, и рисовать мелом гораздо легче.
Открытая проводка
Мода на открытую проводку — это очень здорово. Никакого утомительного штрабления стен, шума и пыли. Скрученные провода могут смотреться очень современно, к ним можно добавить разные яркие и характерные детали, например скобы, роликовые изоляторы, ретророзетки и выключатели. Открытая проводка хорошо смотрится в помещениях, оформленных в таких стилях, как хай-тек, лофт, постмодерн, в различных вариациях провинциального стиля.
- В чем подвох? В нашем повсеместном легкомыслии. Требования к такой проводке записаны в многостраничном регламенте, их надо прочесть, усвоить и выполнить. Нельзя класть такую проводку на кухне и в ванной, если вы не уверены в вентиляции; нужно учесть, что размещенные вблизи нагревательные приборы могут быстро привести в негодность изоляцию.
Деревянные буквы
Не обижайтесь, но вырезанные из дерева слова или целые фразы — это растиражированная банальность. Тот самый случай, когда уникальный модный штрих стал штамповкой. К тому же это такой визуальный попугай, который заладил одно и то же. У искусства должно быть послание, но оно не должно орать вам в ухо.
- И тут даже посоветовать нечего. Разве что вернуться к классическим формам — картинам, фотографиям, статуэткам, которые говорят вашему сердцу гораздо больше, чем «Ешь. Молись. Люби».
Холодные тона
В холодных тонах нет ничего плохого, но ведь мы живем в климате, где лето так коротко, нам не хватает цвета — может быть, хватит унылой депрессии?
- Если вы не одержимы белым на сером и сером на белом, откажитесь от этой схемы. Есть способы сделать чистый дизайн, не жертвуя ни цветами, ни рисунками. Впечатление чистоты и воздушности создают незахламленность пространства, грамотные пропорции, подходящие текстуры, сдержанность линий и форм.
Демонстрация кухонной техники
Вне зависимости от того, насколько престижна марка, сияющие металлом поверхности многочисленных бытовых приборов хорошо вписываются только в промышленные интерьеры. Выставленные в ряд, они загромождают рабочие поверхности, создают хаос. Да и выглядит это все как ресторанная кухня.
- Предусмотрите места для хранения тех приборов, которыми вы не пользуетесь каждый день, оставьте на виду лишь то, что нужно. И обратите внимание на модели одного цвета — это так стильно и современно.
Стена из фотографий
Спасибо IKEA и ее недорогим рамкам за этот набивший оскомину вид. Вместо того чтобы привлекать внимание, хранить воспоминания, такая выставка рассеивает взгляд, не дает увидеть что-то одно. К тому же все эти рамочки — те еще пылесборники!
- Выберите всего несколько удачных фотографий, а лучше сходите на профессиональную фотосессию или отдайте старинные фото на обработку. Закажите специальные рамки, которые подойдут по стилю вашему помещению. Ограничьтесь немногим, чтобы помнить о том, что оно для вас по-настоящему ценно.
Шкафы не до потолка
Идея о том, что шкафы, не достающие до потолка, «создают» пространство, не оправдала себя. Зато такой зазор прекрасно позволяет собираться пыли. В кухне и вовсе особенно противной — липкой и жирной.
- Если помещение небольшое и потолки невысокие, подберите мебель в тон стен. Такой трюк создаст ощущение того самого необходимого простора, а усилит его яркий цветовой акцент по нижнему краю мебели.
Наша редакция уже подметила, от каких идей во время будущего ремонта придется отказаться, но нам кажется, что здесь еще не все неудобные модные штучки. Может быть, вам есть что добавить? Какие новомодные тренды кажутся вам красивыми на картинке, но неудобными в быту?