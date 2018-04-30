Девушку назвали дешевкой. Она пошла в ближайший магазин и купила все, что понадобилось для мести

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Эмбер Шолль (Amber Scholl) — звезда YouTube и Instagram. Эта девушка не только завоевала сердца миллионов фанатов, но и поставила на место недоброжелателей. Однажды ей написали: «Эмбер, в мусорном мешке ты бы выглядела потрясающе!» Вместо того, чтобы игнорировать очередной колкий комментарий или, хуже того, расстраиваться из-за реакции подписчиков, она нашла потрясающий выход из ситуации.

Нам в AdMe.ru очень понравилось, как оптимистичная девушка решила проблему с интернет-троллями. Посмотрите и вы, каким образом ей удалось это сделать.

Знакомьтесь, Эмбер Шолль

Один из секретов популярности этой девушки — DIY-видео, в которых она рассказывает, как сделать различные вещи своими руками

Это платье на выпускной девушка сшила самостоятельно

Многие восхищаются красотой и дизайнерским талантом Эмбер, но недоброжелателей у нее тоже хоть отбавляй

Однажды девушку обозвали дешевкой и написали, что в качестве наряда ей подойдут даже мусорные мешки. Эмбер не растерялась

«Когда кто-то называет вас дешевкой, сделайте себе платье из мусорных мешков и докажите, что так оно и есть» — написала она в своем аккаунте в Twitter

when someone calls you trashy, make a dress out of trash bags & prove them fabulously correct 🗑👸🏻🖤 #DIY ✨ pic.twitter.com/57twQm6vsV — Amber Scholl (@AmberScholl) April 22, 2018

Все необходимое для необычного наряда девушка нашла в магазине

Кроме мусорных мешков понадобились малярный скотч, изолента, клей, черный корсет и старая юбка

Частью мешков девушка украсила корсет

Из другой части сделала «розочки»

Они превратили обычную прозрачную юбку в дизайнерский шедевр

Вот так выглядит весь процесс создания платья

Результат впечатляет. Без описания трудно даже догадаться, из чего сделано платье