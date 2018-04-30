Девушку назвали дешевкой. Она пошла в ближайший магазин и купила все, что понадобилось для мести
Эмбер Шолль (Amber Scholl) — звезда YouTube и Instagram. Эта девушка не только завоевала сердца миллионов фанатов, но и поставила на место недоброжелателей.
Однажды ей написали: «Эмбер, в мусорном мешке ты бы выглядела потрясающе!» Вместо того, чтобы игнорировать очередной колкий комментарий или, хуже того, расстраиваться из-за реакции подписчиков, она нашла потрясающий выход из ситуации.
Нам в AdMe.ru очень понравилось, как оптимистичная девушка решила проблему с интернет-троллями. Посмотрите и вы, каким образом ей удалось это сделать.
Знакомьтесь, Эмбер Шолль
Один из секретов популярности этой девушки — DIY-видео, в которых она рассказывает, как сделать различные вещи своими руками
Это платье на выпускной девушка сшила самостоятельно
Многие восхищаются красотой и дизайнерским талантом Эмбер, но недоброжелателей у нее тоже хоть отбавляй
Однажды девушку обозвали дешевкой и написали, что в качестве наряда ей подойдут даже мусорные мешки. Эмбер не растерялась
«Когда кто-то называет вас дешевкой, сделайте себе платье из мусорных мешков и докажите, что так оно и есть» — написала она в своем аккаунте в Twitter
when someone calls you trashy, make a dress out of trash bags & prove them fabulously correct 🗑👸🏻🖤 #DIY ✨ pic.twitter.com/57twQm6vsV— Amber Scholl (@AmberScholl) April 22, 2018
Все необходимое для необычного наряда девушка нашла в магазине
Кроме мусорных мешков понадобились малярный скотч, изолента, клей, черный корсет и старая юбка
Частью мешков девушка украсила корсет
Из другой части сделала «розочки»
Они превратили обычную прозрачную юбку в дизайнерский шедевр
Вот так выглядит весь процесс создания платья
Результат впечатляет. Без описания трудно даже догадаться, из чего сделано платье
Согласитесь, оптимизм этой девушки вдохновляет. Своим примером Эмбер Шолль доказывает: если не принимать обиды близко к сердцу и не относиться к интернет-троллям слишком серьезно, то жить станет куда легче.
Помните известную поговорку «Если жизнь дает тебе лимоны, делай лимонад»? Кажется, Эмбер Шолль придумала новую ее интерпретацию: «Если жизнь дает тебе мусорные мешки, делай шикарное платье и отправляйся покорять мир!»
Фото на превью amberscholl / twitter, amberscholl / instagram