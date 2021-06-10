Девушка воссоздала наряды звезд и в очередной раз доказала, что размер не влияет на чувство стиля

Инфлюэнсер Кэти Стурино активно продвигает идею инклюзивности в модельной индустрии и борется с предубеждением в отношении людей с пышными формами. Один из ее самых популярных проектов — воссоздание образов знаменитостей в одежде plus-size. Показывая, что каждый человек вправе одеваться как угодно, Кэти пытается положить конец шаблонным сравнениям разных типов телосложения. «Дело не в том, кто лучше одевается. Такие установки только подавляют нас», — комментирует девушка.

Мы в AdMe.ru поддерживаем благое дело Кэти и делимся с вами одними из ее самых впечатляющих работ. А в конце статьи вас ждут 2 необычных бонусных перевоплощения, которые докажут, что все модные предрассудки существуют только в нашей голове.

1. Зои Кравиц

2. Тейлор Свифт

3. Лили Коллинз

4. Хайди Клум

5. Алессандра Амбросио

6. Крисси Тайген

7. Блэр Эди

8. Амаль Клуни

9. Наоми Уоттс

10. Ники Хилтон-Ротшильд

11. Риз Уизерспун

12. Яра Шахиди

13. Эмма Чемберлен

14. Кэти Холмс

15. Минди Калинг

16. Габриэль Юнион-Уэйд

17. Джулианна Хаф

18. Ирина Шейк

19. Кейт Миддлтон

Бонус: Тан Френс

И еще один бонус: Барби