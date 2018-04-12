Девушка из Канады делает невероятные пироги, к которым даже жалко подходить с ножом

Кондитер из Канады Джессика Ли Кларк-Боджин (Jessica Leigh Clark-Bojin) начала печь необычные десерты в 2016 году. За 2 года девушка создала вкусные работы с портретами известных людей, сказочных персонажей и сценами из фильмов. На своей странице в инстаграме пекарь утверждает, что «пироги — это круто». Сложно с этим не согласиться, глядя на ее сладкие шедевры.

Мы в AdMe.ru в восторге от таланта кондитера и спешим поделиться с вами снимками ее пирогов.

Гермиона Грейнджер

Рон Уизли

Пасхальный кролик

Белоснежка

Том и Джерри

Фея

Винни-Пух

Джек Николсон в фильме «Сияние»

Скрипка

Крис Прэтт

Счастливый песик

Тор

Опра Уинфри

Стражи Галактики

Дэвид Боуи

Червонная Королева

Чудо-женщина Галь Гадот

А какой пирог пришелся вам по душе больше остальных? Вы бы отведали такой десерт?

Фото на превью thepieous/instagram, thepieous/instagram

7 На склад!
3 Комментарии
  • 12 апреля 2018
  • 3
  • 3732

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!