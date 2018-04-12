Девушка из Канады делает невероятные пироги, к которым даже жалко подходить с ножом

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Кондитер из Канады Джессика Ли Кларк-Боджин (Jessica Leigh Clark-Bojin) начала печь необычные десерты в 2016 году. За 2 года девушка создала вкусные работы с портретами известных людей, сказочных персонажей и сценами из фильмов. На своей странице в инстаграме пекарь утверждает, что «пироги — это круто». Сложно с этим не согласиться, глядя на ее сладкие шедевры.