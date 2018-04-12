Девушка из Канады делает невероятные пироги, к которым даже жалко подходить с ножом
Кондитер из Канады Джессика Ли Кларк-Боджин (Jessica Leigh Clark-Bojin) начала печь необычные десерты в 2016 году. За 2 года девушка создала вкусные работы с портретами известных людей, сказочных персонажей и сценами из фильмов. На своей странице в инстаграме пекарь утверждает, что «пироги — это круто». Сложно с этим не согласиться, глядя на ее сладкие шедевры.
Мы в AdMe.ru в восторге от таланта кондитера и спешим поделиться с вами снимками ее пирогов.
Гермиона Грейнджер
Рон Уизли
Пасхальный кролик
Белоснежка
Том и Джерри
Фея
Винни-Пух
Джек Николсон в фильме «Сияние»
Скрипка
Крис Прэтт
Счастливый песик
Тор
Опра Уинфри
Стражи Галактики
Дэвид Боуи
Червонная Королева
Чудо-женщина Галь Гадот
А какой пирог пришелся вам по душе больше остальных? Вы бы отведали такой десерт?
Фото на превью thepieous/instagram, thepieous/instagram