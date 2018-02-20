Что ждать от моды весной? 9 трендов для тех, кто уже побыстрее хочет снять пуховики и варежки

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В мире уже вовсю идут показы известных модельеров, которые вдохновляют перебрать свой гардероб в согласии с трендами весеннего сезона 2018. Что нас ждет — мы и расскажем в нашей статье.

AdMe.ru хочет поделиться с вами самыми яркими примерами нарядов, которым осталось совсем чуть-чуть повисеть в шкафу. (Хотя бы до прихода марта.)

1. Комбинезоны

Комбинезоны этой весной будут как никогда актуальны. А что, удобно. Есть и спортивные варианты, и очень даже импозантные вечерние. Так что есть из чего выбирать. Дерзаем.

2. Бахрома

Старая добрая бахрома в этом сезоне станет и длиннее, и многослойнее, и актуальнее. Так что если у вас в шкафу сохранились мамины свитера или сумки с длинной «лохматостью», самое время их обновить.

3. Пластик

В коллекциях Chanel, Valentino и Balmain вовсю используется блестящий и яркий пластик. Так что если вы любите привлекать к себе всеобщее внимание, то запасайтесь яркими костюмчиками.

4. Пастельные оттенки

В этом сезоне будут актуальны различные мягкие, нежные оттенки. Так что и романтичные барышни, любящие пастельные тона, смогут гордо демонстрировать свои наряды. Ведь это очень-очень модно этой весной.

5. Спортивный стиль

В этом сезоне актуально становится все, что связано со спортом. Особенно выделяются 3 категории: Спортивный костюм для бега

Кожаный комбинезон для мотоспорта

Купальники и гидрокостюмы для серфинга Конечно, не стоит воспринимать все абсолютно буквально и разгуливать в гидрокостюме по улице. Вдохновитесь образом, используйте некоторые детали, но не более.

6. Темный джинс

Темный деним захватывает позиции в сердцах модников и модниц. Так что, если у вас завалялась пара темных джинсов, смело надевайте и разгуливайте с видом модели.

7. Перья

Этой весной наконец-то можно ощутить себя Принцессой Лебедью. Ведь на модных показах знаменитых кутюрье модели уже щеголяют в легких перышках. А что, очень мило и воздушно.

8. Блеск

Тем, кто жить не может без блеска, эта весна подготовит приятный сюрприз. Сверкать сейчас в моде. Так что смело нашиваем пайетки на платья и идем покорять публику.

9. Сумка на пояс

Поясные сумки могут быть и изящными. И что ни говори, а удобно, когда с плеча не соскальзывает ремешок. Так что неудивительно, что поясные сумки все еще актуальны среди модниц мира и сохранят за собой это положение и этой весной.

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