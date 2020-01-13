Что скрывает в себе город, который состоит из 732 одинаковых диснеевских замков. Спойлер: он построен вовсе не для развлечения

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В Турции есть целый город, застроенный настоящими замками из сказок Disney. Те, кто видит его фото в интернете, не могут поверить своим глазам. Однако здесь нет ни фотошопа, ни иллюзии — это место действительно существует и находится в горах всего в 200 км от Стамбула.

AdMe.ru провел небольшое расследование и разузнал историю сказочного города под звучным именем Бурдж-аль-Бабас. Оказывается, захватывающие фотографии не до конца отражают реальность.

Волшебные замки появились здесь для особой категории людей

Город начали строить в 2014 году для богатых туристов из соседних стран. 732 диснеевских замка собирались превратить в роскошные виллы. В строительство вложили около $ 200 млн. Планы действительно были грандиозными: помимо домов здесь также планировались мечеть, торговый центр, бассейны и турецкие бани.

Несмотря на то что для замков выделили внушительную площадь, архитектор запланировал город как европейский коттеджный поселок. Сказочные виллы стоят очень плотно: их окна буквально смотрят друг на друга. При этом сами дома практически идентичны.

В интернете проект оценили неоднозначно

Выяснилось, что многих пользователей сети столь сказочный проект скорее разочаровал. В комментариях к фотографиям в различных соцсетях Бурдж-аль-Бабас называли «безумием», «чудовищем», «уродством» и даже «кладбищем». Участников международного движения Читтаслоу, которое борется за улучшение качества жизни в городах и против архитектуры «под копирку», замки тоже не привели в восторг.

Строительство диснеевской деревни закончилось весьма своеобразно

В 2018 году компания, которая занималась застройкой, обанкротилась, и работы были остановлены, а город заброшен. На тот момент 587 замков уже были достроены, однако за красивым фасадом так и остались голые стены. Проект закрыли прежде, чем начался этап внутренней отделки. Остается только воображать, как должны были выглядеть комнаты и коридоры волшебных вилл.

У истории еще может быть продолжение

Застройщики утверждают, что возобновить и завершить проект вполне реально. Для погашения долгов им нужно продать всего 100 вилл. Но на деле все сложнее: хозяева замков один за другим отказываются от своих вложений. Кто знает, увидим ли мы Бурдж-аль-Бабас во всей его красе.