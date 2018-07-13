Что находится внутри паспортов у жителей разных стран (Спойлер: возможно, вам захочется переехать в Канаду)

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Раньше паспорта были вполне обычными книжками, которые служили только для отметок и штампов. В наши дни заграничный паспорт — это не просто документ, позволяющий путешествовать по миру, а настоящее произведение искусства.

Мы в AdMe.ru пересмотрели сотни паспортов и выбрали самые стильные и креативные во всем мире.

1. Филиппины

На 1-й странице нового паспорта находится огромное изображение ярких крыльев какаду и филиппинского орла. На страницах для виз представлены основные достопримечательности страны: вулкан Майон, панорама Манилы, знаменитые рисовые террасы.

2. Финляндия

Финский паспорт действительно уникален. Он сделан по принципу флипбука. Когда вы перелистываете страницы, то изображение лося в правом нижнем углу оживает и он словно бежит по паспорту. Внутри паспорта представлены и другие животные, которые обитают на территории страны, а природный дизайн эффектно дополняют 4 рельефные снежинки на обложке документа.

3. Китай

На страницах китайского паспорта можно найти известные достопримечательности материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня. Также на каждой странице под ультрафиолетом проявляются изображения памятников архитектуры и природных ландшафтов.

4. Швеция

Скандинавы, кажется, знают то, о чем остальные не догадываются, когда дело доходит до стильного дизайна. Шведский паспорт наполнен потрясающими рисунками с изображениями панорам городов и их окрестностей. А под ультрафиолетом страницы выглядят даже более эффектно.

5. Норвегия

Норвежский паспорт похож на произведение художника-минималиста. На внутренних страницах изображены природные ландшафты страны: только чистые линии и оттенки зеленовато-голубого, серого и оранжевого. Иллюстрации хороши даже при обычном освещении, но они действительно оживают под ультрафиолетом: цвета темнеют, а северное сияние проявляется как ослепительные всполохи на ночном небе.

6. Канада

Новый канадский паспорт выглядит довольно обычным при свете дня. Все преображается при ультрафиолетовом освещении. Страницы превращаются в светящиеся иллюстрации знаковых для страны мест, событий и символов: от Ниагарского водопада до разноцветных кленовых листьев.

7. Лихтенштейн

Княжество Лихтенштейн — карликовое государство в Западной Европе, которое не всегда можно быстро отыскать на карте. Неслучайно на 1-й странице паспорта специально поместили карту с точным месторасположением и очертаниями границ страны.

8. Австралия

Впечатляющие картины из жизни австралийцев можно найти в их паспорте. Здесь гармонично соседствуют изображения кенгуру и спасателей на пляже, скачки на верблюдах и утконосы.

А это фото для тех, кому всегда было любопытно, как выглядит чип в паспорте, который содержит ваши биометрические данные, фотографию и другую персональную информацию.

9. Испания

Испанский паспорт, пожалуй, можно назвать самым познавательным из всех. На каждой странице изображены разные животные и показаны пути их миграции.

10. Ирландия

Ирландский паспорт — настоящая дань музыке, архитектуре и природной красоте Изумрудного острова. На внутренних страницах находятся иллюстрации утеса Мохер и знаменитой дублинской реки Лиффи, а также другие достопримечательности страны, сплетенные с древним кельтским орнаментом.

11. Великобритания

Новый британский паспорт, выпущенный в конце 2015 года, прославляет творения известных математиков, изобретателей, архитекторов и художников, которые родились в Объединенном королевстве.

12. США

Паспорт в США полон красочных иллюстраций классических американских пейзажей в сочетании с вдохновляющими цитатами американских лидеров.

13. Новая Зеландия

Киви (так называют себя местные жители) были величайшими путешественниками в мире, так что неудивительно, что они создали паспорта, которыми можно гордиться. Серебряные папоротники украшают обложку, за которой скрываются природные красоты Новой Зеландии.

14. Швейцария

Создатели швейцарского паспорта решили отойти от мировых канонов и вместо стандартной темной обложки с гербом страны выбрали минималистичный и современный дизайн с необычным нецентральным выравниванием текста. Простые геометрические узоры на внутренних страницах паспорта выглядят очень стильно.

15. Тринидад и Тобаго

Островное государство в южной части Карибского моря, расположенное недалеко от побережья Венесуэлы, впечатляет не только своими райскими пейзажами, но и паспортом. Он словно взрывается фейерверком ярких красок при ультрафиолетовом свете.

Бонус: Россия

Увидев эту фотографию, вы наверняка захотите быстрее проверить российский паспорт в ультрафиолетовом свете. К сожалению, это всего лишь классная работа дизайнера, хотя с такими тайными изображениями паспорт бы выглядел действительно круто.

Дополнительный паспорт какой страны вы хотели бы получить, если бы у вас была такая возможность?