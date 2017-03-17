Архитектор превратил старый завод в настоящий замок. И получилось офигенно круто

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Бывают умельцы, которые могут сделать шедевр из всего, к чему прикасаются. Мы в AdMe.ru всегда искренне восхищаемся такими людьми, поэтому спешим познакомить вас с одним из них.

В 1973 году архитектор Рикардо Бофилл (Ricardo Bofill) купил полуразрушенный цементный завод XIX века неподалеку от Барселоны

Еще тогда он понял, что в этом ветхом здании кроется большой потенциал, и решил реконструировать его

Вскоре Рикардо и его команда приступили к отделке и ремонту завода, стараясь превратить здание в современное и комфортное жилье. Так начался проект La fábrica

Значительную часть территории заняла буйная растительность

Все помещения были полностью переделаны

Этот завод — будто маленькая планета со своим уникальным миром

В каждую комнату архитектор и его команда постарались внести что-то уникальное

«Мне кажется, что я живу в замкнутой вселенной, которая защищает меня от внешнего мира и повседневной жизни», — говорит Бофилл.

Здесь всегда уютно и комфортно: найдется место как для работы, так и для отдыха

Как в самом доме, так и снаружи оборудовано множество мест для релаксации и отдыха

Нашлось место и для рабочего пространства, где часто собирается команда Бофилла

Снаружи растут эвкалипты, пальмы и оливковые деревья

Такое обилие зелени придает зданию немного волшебный и загадочный вид

Кухня-столовая стала излюбленным местом для посиделок с семьей

С начала трансформации прошло уже больше 40 лет, а она до сих пор не прекращается

Бофилл и по сей день продолжает совершенствовать свое необычное жилье

Хозяин всегда находит, над чем поработать и как сделать дом еще гармоничнее и очаровательнее

Если есть творческое мышление, то любое пространство можно сделать красивым