Архитектор превратил старый завод в настоящий замок. И получилось офигенно круто
Бывают умельцы, которые могут сделать шедевр из всего, к чему прикасаются.
Мы в AdMe.ru всегда искренне восхищаемся такими людьми, поэтому спешим познакомить вас с одним из них.
В 1973 году архитектор Рикардо Бофилл (Ricardo Bofill) купил полуразрушенный цементный завод XIX века неподалеку от Барселоны
Еще тогда он понял, что в этом ветхом здании кроется большой потенциал, и решил реконструировать его
Вскоре Рикардо и его команда приступили к отделке и ремонту завода, стараясь превратить здание в современное и комфортное жилье. Так начался проект La fábrica
Значительную часть территории заняла буйная растительность
Все помещения были полностью переделаны
Этот завод — будто маленькая планета со своим уникальным миром
В каждую комнату архитектор и его команда постарались внести что-то уникальное
«Мне кажется, что я живу в замкнутой вселенной, которая защищает меня от внешнего мира и повседневной жизни», — говорит Бофилл.
Здесь всегда уютно и комфортно: найдется место как для работы, так и для отдыха
Как в самом доме, так и снаружи оборудовано множество мест для релаксации и отдыха
Нашлось место и для рабочего пространства, где часто собирается команда Бофилла
Снаружи растут эвкалипты, пальмы и оливковые деревья
Такое обилие зелени придает зданию немного волшебный и загадочный вид
Кухня-столовая стала излюбленным местом для посиделок с семьей
С начала трансформации прошло уже больше 40 лет, а она до сих пор не прекращается
Бофилл и по сей день продолжает совершенствовать свое необычное жилье
Хозяин всегда находит, над чем поработать и как сделать дом еще гармоничнее и очаровательнее
Если есть творческое мышление, то любое пространство можно сделать красивым
Перевод AdMe.ru
Фото на превью ricardobofill.com
По материалам ricardobofill.com, Bored Panda