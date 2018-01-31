Английские дизайнеры разместили полноценную квартиру на площади всего 19 кв. м

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Ab Rogers Design — британская дизайн-студия, которая создает интерьеры и обустраивает пространства домов, музеев, галерей, магазинов. «Мы все нуждаемся в пространстве, которое будет заставлять нас улыбаться», — так формулирует девиз дизайн-студии ее идейный вдохновитель и автор архитектор Аб Роджерс.

Сегодня мы в AdMe.ru расскажем вам о новом проекте Ab Rogers Design: ребята сумели разместить полноценную квартиру, абсолютно пригодную для комфортной жизни, на крохотном пространстве в 19 кв. м. Самая маленькая полуторка в России, к слову, занимает около 28 кв. м.

Цель этого проекта — разработать комфортное пространство для жизни, которое будет доступно каждому британцу. Главным ограничением для ребят было ограничение в стоимости квартиры — аренда ее должна обходиться в £ 700–1 200. Отсюда и появилась необходимость взяться за такое крохотное помещение: квартира больше стоила бы в разы дороже.

Диван, обеденный стол, кухня и ванная комната, стеллаж из березовой фанеры, который также служит лестницей на двуспальную кровать, — вот это все поместилось на площади 19 кв. м.

Под стеллажом дизайнеры поставили выдвижной модуль для дополнительного хранения вещей, а ступеньки лестницы в то же время выполняют роль выдвижных ящиков.

Под кроватью находятся двойной шкаф и шкаф для стирки с местом для стиральной машины.

На кухню встали очень высокие верхние шкафчики, духовка и холодильник с морозильной камерой. В этой квартире очень высокие потолки: до 3,2 м. Это добавляет пространству свободы, воздуха и света. Так, квартира совсем не выглядит тесной или загроможденной: в ней остается еще достаточно места для интерьерных мелочей вроде горшков с цветами или милых светильников.

Кстати, для приема гостей места остается тоже предостаточно: на празднике в честь окончания ремонта в квартире уместилось 12 человек команды AbDesign. Главная идея проекта, как считают дизайнеры, — показать, что компактность помещения не угрожает его комфортабельности и функциональности. Не стоит бояться маленьких пространств: нужно просто грамотно ими управлять.

А как вы относитесь к таким нестандартным решениям? Делитесь в комментариях!