9 знаменитостей, которые решили, что их свадебный наряд будет самым необычным (И у них получилось)

Многие женщины считают, что самое главное платье в жизни — свадебное. Но вот каким оно будет — классическим или необычным, зависит от характера невесты. И знаменитости в этом случае не исключение.

Мы в AdMe.ru полюбовались на оригинальные свадебные наряды, потому что звезды решили: их свадьба будет неповторимым модным событием.

1. Платье Виктории Сваровски

Платье этой невесты весило 46 кг. Потому что она не обычная девушка, а Виктория Сваровски — наследница дома Swarowski. И, конечно, не могла не украсить свой наряд кристаллами. Но никто не ожидал, что их будет так много, целых 500 тысяч, и что платье будет таким тяжелым. Его сшил филиппинский дизайнер Майкл Синко. «Я просто дала ему несколько сотен тысяч кристаллов, — рассказывает Виктория, — и попросила сделать из них наряд, очень пышный, но в то же время простой». Заказ дизайнер получил всего за 3 месяца до торжества, однако успел подготовить наряд в срок. Платье смотрелось великолепно, а вот невесте пришлось несладко. Из-за огромного веса наряда ей было очень жарко, а красивую ковровую дорожку, которая вела к церкви, пришлось убрать, потому что невеста просто не могла пройти по ней, подол платья цеплялся, его должны были держать несколько человек.

2. Платье Диты фон Тиз

Королева бурлеска, которая выходит замуж за самого эпатажного рок-певца Мэрилина Мэнсона, — разве такая свадьба могла быть классической? Платье невесты от дизайнера Вивьен Вествуд было насыщенного пурпурного оттенка и абсолютно в стиле торжества. Все было сделано в мрачноватом готическом стиле, чтобы удивить и повеселить приглашенных.

3. Платье Йоко Оно

В 1960-е мир охватила волна модной революции. Молодые люди отказывались от пафосных нарядов и пышных церемоний. Звезды тоже следовали такой моде. К примеру, свадебная церемония Йоко Оно и Джона Леннона длилась 10 минут. Жених был одет в светлые джинсы, гольф и пиджак. Йоко Оно надела мини-платье, кроссовки, длинные гольфы, фетровую шляпу и огромные солнечные очки. От свадебных традиций остался только белый цвет платья. После церемонии влюбленные улетели в Париж, а затем в Амстердам, где провели знаменитую лежачую демонстрацию за мир. Позже свадебное фото пары украсило сольный альбом Джона Леннона The Wedding Album.

4. Платье Кристины Агилеры

На свадьбе Кристины Агилеры и музыканта Джордана Братмана у невесты было целых 3 платья. Наверное, потому, что в самом роскошном наряде с длинным «хвостом», стоимостью $ 30 тыс., она бы не смогла нормально передвигаться. Хотя платье было очень эффектным.

5. Платье Гвен Стефани

Платье Гвен Стефани было классическим сверху, но нижняя часть делала его нестандартным. Для свадьбы с музыкантом Гэвином Россдэйлом в 2002 году она выбрала наряд в стиле омбре. Подол белого и пышного платья был розовым, а создал его дизайнер Джон Гальяно.

6. Платье Изабели Фонтана

Известная бразильская модель Victoria’s Secret Изабели Фонтана обыграла свой свадебный наряд так, чтобы он подходил к свадьбе на пляже. Полупрозрачное платье с вышивкой создал для невесты Agua de Coco, креативный бразильский бренд, выпускающий купальники. Незаметный макияж и прическа, как будто девушка только вышла из моря, дополняли образ.

7. Платье Мадонны

Платье, в котором Мадонна выходила в 1985 году замуж за Шона Пенна, было немного хулиганским. Асимметричная фата на черном берете, яркая фатиновая фиолетовая лента на поясе — наряд было трудно назвать классическим. Уже много позже, после развода с первым мужем, Мадонна продала платье на аукционе за более чем $ 80 000.

8. Платье Аврил Лавин

Несмотря на свой бунтарский характер, на первой свадебной церемонии Аврил Лавин появилась в классическом белом наряде, однако на свадьбе с певцом Чедом Крюгером певица решила надеть то, о чем давно мечтала, — готическое черное платье. Под стать ему был и букет из искусственных черных роз.

9. Синди Кроуфорд

Для своей второй свадьбы Синди выбрала нарочито простое, но очень соблазнительное платье. Церемония проходила на пляже, и она хотела, чтобы жених пришел в восторг при виде своей невесты. Модель выбрала платье-комбинацию, и оно прекрасно смотрелось на ее идеальной фигуре.