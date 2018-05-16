9 живописных традиционных нарядов, которые гордо вошли в современную моду

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«Все новое — хорошо забытое старое» — правило, на которое смело положились многие модельеры, и чутье их не подвело. Эта статья для тех, кто понимает: стиль — это не просто модная тенденция, это история, глубокий смысл и даже национальная позиция. Мы покажем вам 9 традиционных нарядов, которые спустя сотни лет снова обрели славу.

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1. Ханбок (Корея)

В современной Южной Корее набирает популярность возврат к истокам и практика неспешного образа жизни. С 2015 года такие тенденции находят выражение и в одежде: молодые модницы обратили внимание на ханбок — традиционный корейский костюм, история которого насчитывает около 1 600 лет. Оригинальные пышные юбки надевают в основном «на выход», а предприимчивые модельеры вовсю придумывают более лаконичные casual-ханбоки.

2. Дирндль (Бавария)

Классический дирндль — это наряд альпийской крестьянки, состоящий из блузки с рукавами-фонариками, стянутой поверх корсетом. В нижней части — широкая юбка с ярким фартуком. Чаще всего женщин в подобных нарядах можно увидеть на национальных праздниках Германии, Австрии и Швейцарии, однако его современные вариации (уже без фартука) пришлись по вкусу не только светским львицам, но и обычным девушкам. Правда, если все же соберетесь приодеться так на народное гулянье, запомните: бант повязывается слева у незамужней дамы, справа — у жены, посередине — у девственницы, а на спине — у вдовы.

3. Лехенга-чоли и сари (Индия)

Благодаря патриотичному и вдохновенному дизайнеру Сабьясачи Мукерджи (Sabyasachi Mukherjee) индийские мотивы ворвались в мир свадебной и высокой моды Запада. Индийская ткань, орнаменты, элементы и полноценные костюмы типа сари и лехенга-чоли заблистали на подиумах европейских столиц, заставив ведущих модельеров обратить внимание на традиции этой экзотической страны. В 2014 году Сабьясачи даже запустил успешный проект «Спасем сари» (Save The Saree), призванный популяризировать этот наряд в мире. Стоит отметить, что на исторической родине сари было и остается одним из самых любимых нарядов.

4. Дээл (Монголия)

Дээл — оригинальная монгольская одежда, изначально это халат, запахивающийся на правую сторону и застегивающийся у ворота. Раньше под него надевали рубаху и штаны, сверху обязательно подпоясывали. Сейчас дээл преимущественно превратился в женское пальто или платье, фасон которого одинаково хорошо подходит для торжественных случаев и для повседневной носки. Продвижению национального костюма на родине и за рубежом во многом способствует компания Mongol Costumes, представители которой считают, что дээл не менее важная часть азиатской истории и современный бренд наряду со всемирно известными японским кимоно и индийским сари.

5. Аозай (Вьетнам)

Аозай смело можно назвать вьетнамским культом. Этот костюм — один из древнейших в истории народа и успел претерпеть множество изменений, однако все еще остается излюбленной одеждой местных жительниц. В наши дни аозай — это длинная рубаха, чаще всего из шелка, надетая поверх широких брюк. Дизайнеры стараются сделать его более приталенным, чтобы подчеркнуть изгибы женской фигуры. Вьетнамки любят надевать аозай на торжественные мероприятия, также этот костюм является школьной и студенческой формой. Нередко носят его и сотрудницы компаний, где есть дресс-код.

6. Мода гереро (Намибия)

Племя гереро отличает весьма колоритный стиль: женщины одеваются в платья эпохи королевы Виктории, мужчины — в форму немецких военных. Эта мода была завезена в Намибию немецкими поселенцами в начале 1900-х. История войны гереро и Германии известна мало кому, хотя за нею стоит настоящая трагедия: племя было практически полностью уничтожено, а его остаткам пришлось отчаянно бороться за выживание. Не просто символом, но даже способом объединения стала их уникальная мода: одежду в то время было тяжело достать, и мужчины-гереро стаскивали форму с убитых немецких солдат. Женщины же научились шить иностранные платья на свой манер, сделав их гораздо более красочными. Добавился и еще один уникальный элемент — рогатая шляпка, ее форма — это дань уважения племени своей главной опоре — скоту. Как и прочие представители молодежи, юные представители народности стремятся одеваться более современно. Но викториано-африканская одежда гереро — это сама история, воплощение сопротивления и уникальности.

7. Русские народные мотивы

Петербургский дизайнер Август ван дер Вальс (August van der Walz) элегантно сочетает элементы русского народного стиля с современной модой. Жакеты, пальто, блузы, повседневные и торжественные платья à la russe приобретают исключительный колорит благодаря видению этого мастера. Кстати, такие наряды пользуются спросом не только в России, но и в Италии, Англии, Франции и Америке.

8. Платья-фламенко (Испания)

История traje de flamenco — платья-фламенко — началась много веков назад, когда андалузские крестьянки и цыганки носили простые, но яркие, украшенные несколькими воланами платья; отсюда и второе название костюма: traje de gitana — цыганское платье. Женственные, подчеркивающие фигуру наряды постепенно становились все более и более каноничными, пока не стали обязательным предметом гардероба как знатных дам, так и бедных женщин. Разница заключалась только в ткани, сложных деталях и украшениях. Современные испанки до сих пор надевают фламенко далеко не только на фестивали. Некоторые предпочитают иметь в гардеробе несколько таких платьев: поярче и попышнее для праздников и менее броские на каждый день.

9. Африканская классика

Берни Себ (Bernie Seb), основатель бренда De La Sébure, — уроженец Буркина-Фасо, глубоко влюбленный в культуру своей родины. Такой патриотизм лег в основу всего его творчества: Берни стремится объединить классический европейский костюм с буйством красок и пряностью африканских узоров. Африканские наряды «в чистом виде» довольно сложно привнести в европейскую действительность и климат, потому Берни решился на довольно дерзкий эксперимент, пытаясь таким образом популяризировать традиции своей страны. Дизайнер часто использует местную ткань особой выделки, сотканную вручную. Кстати, пошив тоже осуществляется на территории Буркина-Фасо — таким образом он стремится поддержать экономику своей страны.

Какой наряд пришелся вам по вкусу больше других? Обсудим в комментариях.