9 предметов, чей цвет может рассказать о них больше, чем мы думаем

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Чтобы тренировки для похудения или роста мышц стали эффективнее, наденьте перед занятием красную одежду: под влиянием этого цвета вы будете прикладывать больше усилий. А чтобы избавиться от беспричинной раздражительности, попробуйте оформить комнату в прохладных тонах. Окраска предмета может влиять на наше самочувствие и настроение. Так что некоторые вещи получили свои цвета неслучайно.

Нам в AdMe.ru истории этих предметов показались любопытными. Дочитайте до конца, и вы узнаете, почему перед звездами и президентами стелют красную дорожку и какая связь между спецжилетом и Казимиром Малевичем.

1. Цвет иконок большинства соцсетей — синий. И это неспроста

Многие социальные сети (Facebook, Instagram, Linkedln, «Вконтакте») оформили свои иконки в синих тонах. Сделали они это по следующим причинам: Синий — один из наиболее популярных цветов. 42 % мужчин и 29 % женщин предпочитают его остальным.

Оттенки синего и голубого напоминают нам о мирной глади рек и озер, о безоблачном небе (на Twitter образ неба и птицы используется напрямую), а потому вызывают у людей ощущение безопасности, спокойствия и доверия. А это побуждает нас пользоваться сетью, делиться своими фотографиями и мыслями.

Синий цвет противоположен «запрещающему» красному, а потому дает ощущение свободы и располагает к открытости. А светлые оттенки этого цвета выглядят дружелюбными и настраивают на общение.

Этот цвет вовлекает, но не отвлекает. Как правило, внутренние плашки делаются того же цвета, что и иконка. Синий цвет неагрессивный, поэтому, после того как мы зашли в сеть, мы можем сосредоточиться на общении или чтении контента. Интересно, что в Японии использование синих огней на платформах позволило на 84 % сократить количество людей, сводящих на вокзале счеты с жизнью. И хотя нет точных подтверждений, что умиротворяющий эффект был получен именно благодаря этому цвету, по примеру Японии такие огни были установлены и в Шотландии.

2. Цвет сукна для бильярдного стола — зеленый. Это отголосок его давнего прошлого

Современный бильярд произошел от наземного бильярда, в который играли на газоне. Именно поэтому покрытие для стола всегда делается зеленого цвета. Наземный бильярд включал в себя несколько игр, в которых играли молотком с длинной ручкой (булавой), деревянными шарами и кеглей. В Европе эти игры появились не позднее XIV–XV вв. и пользовались популярностью среди знати.

3. Точки на гранях игральных костей 1 и 4 — красные. Так сложилось под влиянием китайцев

На западных игральных костях все точки черные. Зато на китайских кубиках точки граней 1 и 4 окрашены в красный цвет, а остальные — в синий или черный. Кроме того, в них для единицы делается большее углубление, чтобы уравновесить ее с шестеркой. По китайской легенде, сделать точки на четверке красными приказал один из императоров династии Мин, который сумел выиграть у императрицы, трижды добившись, чтобы кубик повернулся этой гранью. Однако наиболее вероятным предположением является то, что единицу и четверку выкрасили в счастливый красный цвет, чтобы нейтрализовать их неудачу. Когда выпадала грань 1, во многих играх ход переходил к другому игроку, а число четыре на китайском звучит как слово «смерть», поэтому уже само по себе считается несчастливым.

4. Наиболее популярные цвета офисных маркеров — желтый и светло-зеленый. И вот почему

Текстовыделители заполняются прозрачными флуоресцентными чернилами, которые могут светиться при неярком свете. Они бывают разных цветов — красные, оранжевые, синие, розовые, фиолетовые. Однако наиболее популярными стали желтый и светло-зеленый маркеры, поскольку только они не оставляют теней при черно-белом ксерокопировании. Объяснение этому предельно простое: копировальный аппарат преобразует все цвета в черные или в белые. Желтые метки в тексте являются для устройства слишком бледными — оно видит их близкими к белым и не пропечатывает их.

5. Дорожка, которую стелют перед политиками и звездами, обычно красная. Раньше этот цвет внушал людям суеверный страх

Расстилание красной дорожки всегда было знаком особого почета. Впервые о нем упоминает в своей пьесе Эсхил. К приезду своего царственного мужа Агамемнона Клитемнестра расстелила перед ним красный ковер, но он долго не решался на него наступить. Такая вещь могла предназначаться только для бога, а не для смертного человека. Так как краситель кошениль и в XVII веке оставался очень дорогим товаром, красные вещи были показателями статуса их владельца. Лишь после XVIII века, когда изобрели синтетические красители, ткани этого цвета стали более доступными. Однако одну из первых красных дорожек постелили не перед знаменитостью и не перед главой государства, а перед поездом. Нью-йоркский экспресс доставлял людей в Чикаго на несколько часов быстрее, и, чтобы подчеркнуть престижность и уникальность этого транспортного средства, при его первом запуске в 1902 году вдоль него постелили красную дорожку. А с 1922 года этот атрибут роскошной жизни присвоил себе Голливуд. На премьеру фильма «Робин Гуд» в Египетском театре красную дорожку расстелили перед исполнителем главной роли Дугласом Фэрбенксом.

6. Наиболее популярный цвет самолетов — белый. Это хорошо и для пассажиров, и для авиакомпаний

Есть ряд причин, почему для самолетов используют белую краску: Покрытие такого цвета отталкивает солнечные лучи, и из-за этого транспортное средство меньше нагревается. Это не только сокращает время на охлаждение самолета, но и помогает частично избежать ущерба, наносимого радиацией и перегревом корпуса.

На белом фюзеляже лучше заметны повреждения, трещины и вмятины, следы протечки масла и коррозии металла. Обнаружить их своевременно — значит спасти чью-то жизнь.

Обнаружить их своевременно — значит спасти чью-то жизнь. Цветные самолеты выцветают и теряют свой внешний вид быстрее белых. И требуют дополнительных расходов на обновление покрытия. А наносить все новые и новые слои краски мало того что невыгодно, это еще и увеличивает вес транспортного средства. Кроме того, белый цвет самолетов контрастирует с голубым цветом неба, а потому птицы различают их и реже сталкиваются с воздушными суднами. А такие столкновения вредят не только живым существам — они наносят ущерб и самолетам.

7. Карточки в футболе — зеленые, желтые и красные. Легко догадаться почему

До 1970 года все замечания в футболе делались устно. Это приводило к различным казусам. На чемпионате мира 1962 года матч между Чили и Италией был одним из самых жестоких. Один из игроков, итальянец Джорджио Феррини, постоянно нарушал правила игры и не реагировал на свистки. Поэтому Кен Астон, судья-англичанин, решил удалить его с поля. Но поскольку Феррини не знал английского, он проигнорировал его и продолжил играть. Убрать Джорджио с поля удалось с помощью полиции. Только на следующий день из газет футболист узнал, что получил замечание. А Кен Астон, чтобы в дальнейшем избежать таких проблем, по аналогии со светофором предложил использовать красные (за грубые нарушения) и желтые карточки (в качестве предупреждения). Такой язык был понятен в любой стране. Кстати, помимо красных и желтых карточек в футболе иногда используются еще и зеленые. Они не демонстрируются игрокам, зато отмечаются в протоколе. Карточками этого цвета отмечаются игроки, показавшие поведение, достойное подражания. А экс-президент УЕФА Мишель Платини предлагал ввести еще и белую карточку, которая показывала бы игроку, что он должен удалиться с поля на 10 минут.

8. Популярный цвет спецжилетов — оранжевый. И «виноват» в этом Казимир Малевич

Казимир Малевич создал свой знаменитый «Черный квадрат» (а также квадраты другого цвета) неслучайно. Он одним из первых задумался о психологии цвета. Искусствовед Паола Волкова рассказывала, что художник красил стены небольших комнат в разные цвета, отправлял туда машинисток и загружал бумажной работой. И наблюдал, как меняется их настроение, самочувствие или работоспособность. Вскоре он мог предсказать, у кого разболится голова, а кто справится с работой вдвое быстрее. Нарядить дорожных работников и строителей в оранжевую спецодежду было идеей Малевича. Известно, что этот яркий цвет хорошо заметен в плохую погоду — даже в туман и сумерки. Он привлекает внимание и имеет сигнальную функцию — недаром спасательные жилеты и конусы на дороге также часто делаются в оттенках оранжевого.

9. Xалат медиков — белый, потому что врачи хотели походить на людей науки. Но выбор цвета был неудачным

До сих пор примерно 72 % медицинских работников по всему миру носят белые халаты. Принято считать, что те подчеркивают чистоту и опрятность, способствует доверию пациентов. Также они являются легко узнаваемыми в любой среде. Врачи начали носить белые халаты еще в XIX — начале XX века, потому что хотели выделиться среди множества знахарей и шарлатанов. Белый халат носили ученые (вероятно, его легче всего было выстирать и отбелить), и врачи последовали их примеру, тем самым подчеркнув свою связь с наукой и знаниями. Малевич считал белый цвет неподходящим для медперсонала, так как тот усиливает боль. И поэтому предложил врачам носить бирюзовую одежду, которая обладает успокаивающим действием. Для хирургов униформа в синих или зеленых оттенках удобна по важной причине: благодаря ей глаза могут расслабиться и отдохнуть. Хирурги подолгу смотрят на кровь и внутренние органы человека, и со временем их глаза начинают с трудом различать оттенки красного. Вещи зеленого цвета, находящегося на противоположной стороне цветового спектра, помогают восстановить ясность зрения.