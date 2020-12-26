9 вещей в доме, которые воруют вашу энергию

Дом — это то место, куда хочется возвращаться после тяжелого рабочего дня, чтобы расслабиться, отдохнуть и перезагрузиться. Для этого мы всячески стараемся создать уют и комфорт вокруг себя: покупаем дорогую бытовую технику, качественное постельное белье и прочие радующие глаз мелочи. Однако порой собственное жилье становится тем местом, которое будто высасывает из тебя энергию и вместо желаемого заряда бодрости и хорошего настроения только добавляет грусти и усталости.

AdMe.ru разобрался в том, какие вещи и декоративные элементы в доме способны влиять на ваше здоровье и уровень активности.

1. Ковер

Одной из причиной вашей усталости может быть ковер на полу. Все дело в том, что он накапливает пыль, грязь, споры плесени и шерсть животных, пагубно влияющие на ваше здоровье. Кроме того, со временем клей и красители в составе коврового покрытия плохого качества способны выделять летучие органические вещества (VOC), которые могут провоцировать аллергию, головную боль и другие симптомы.

2. Фото с бывшими

Вещи, которые напоминают о бывшем партнере, тоже могут сказываться на вашем физическом и эмоциональном состоянии. Если вы постоянно натыкаетесь на предметы из прошлого у себя дома, то поневоле вновь и вновь переживаете болезненный опыт и в результате чувствуете моральное истощение. Постарайтесь выкинуть или хотя бы спрятать в отдельную коробку совместные фотографии, подарки и все то, что вас расстраивает.

3. Фиолетовые стены

Правильно подобранная цветовая гамма в доме может наполнить вас энергией, улучшить настроение и создать необходимую атмосферу, поэтому к выбору цвета комнат нужно подходить со всей ответственностью. К примеру, фиолетовый цвет действует как раздражитель, он стимулирует активную работу мозга, из-за чего вам будет сложнее уснуть. Считается, что фиолетовый оттенок стен может сократить время сна до 6 часов. Для спальни же лучше выбрать голубой цвет: он помогает расслабиться, а также снижает кровяное давление и замедляет сердцебиение.

4. Беспорядок

Конечно, после насыщенного рабочего дня и утомительной дороги в пробках меньше всего хочется прийти домой и заниматься уборкой. Тем не менее квартира, в которой царит беспорядок, может спровоцировать еще большее чувство усталости, чем то, что вы испытывали изначально. Согласно одному из исследований, беспорядок и неорганизованное пространство приводят к утомлению мозга и снижают его способность функционировать.

5. Низкая температура воздуха

Низкая температура воздуха в комнате тоже может вызывать чувство усталости. Согласно исследованиям, оптимальная для крепкого сна температура составляет 15–20 °C. Так что если у вас дома прохладно, то в течение всего дня вы будете испытывать желание вздремнуть или прилечь отдохнуть.

6. Смартфон

Мобильные телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни: в кафе, на работе и даже в туалете смартфоны всегда с нами. Тем не менее следует выработать привычку хотя бы на ночь откладывать гаджет подальше от кровати. Исследование, проведенное Национальным фондом сна, показало, что использование интерактивных технологических устройств (компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов и т. д.) за час до сна вызывает трудности с засыпанием и беспокойный сон, в связи с чем на следующий день вы чувствуете себя измученным и уставшим.

7. Задернутые шторы

Устаете в течение дня и мечтаете выспаться, а ночью страдаете от бессонницы? Возможно, все дело в недостаточном количестве света. В ходе одного из исследований ученые проанализировали влияние естественного освещения на качество сна. В эксперименте приняли участие 49 офисных сотрудников (22 человека сидят в помещении с окнами, а 27 — без окон), которые работают в дневную смену. В результате выяснилось, что люди, которые работали под воздействием солнечного света, в среднем за ночь спали на 46 минут дольше. Этот же принцип работает и в вашем доме: старайтесь занавешивать окна только на ночь, а днем наслаждайтесь солнечными лучами. Тогда вы будете крепче спать и чувствовать себя отдохнувшим.

8. Кондиционер для белья

Химические кондиционеры для белья защищают вашу одежду, но при этом покрывают ее тонким слоем токсичных веществ, которые могут привести к сыпи на коже, регулярным головным болям и проблемам с дыханием. При покупке кондиционера для белья обратите внимание на состав и избегайте таких компонентов, как хлорид дистеарилдимония, катионные ПАВ или «биоразлагаемые смягчители ткани». При возможности лучше используйте экологические средства для белья с натуральными компонентами.

9. Сломанная техника

Отвалившаяся деталь на миксере, вечно капающий кран на кухне или заедающие кнопки на пульте от телевизора — это те мелкие детали, которые вроде бы и не так критичны, но порядком портят вам нервы. Каждый раз, сталкиваясь в быту с этой поломкой, вы нервничаете и раздражаетесь, а дом из уютного гнездышка превращается в постоянный источник негатива. Поставьте себе строгие временные ограничения: например, если в течение месяца вы не исправляете мелкую поломку, то выбрасываете вещь.

А как вы обычно у себя дома боретесь с усталостью? Возможно, принимаете ванну с пенной или расслабляетесь за просмотром любимого сериала?