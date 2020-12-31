9 вещей, которые есть в квартирах у считаных единиц. Вам тоже такие пригодятся

Чтобы обеспечить комфортную жизнь в собственной квартире, некоторые вещи стоит планировать заранее. Часто даже на этапе ремонта. Это решит львиную долю проблем, с которыми сталкивается большинство людей: например, нехватка места для хранения одежды, вечно засоряющаяся раковина или пышущие жаром батареи.

Редакция AdMe.ru провела небольшое исследование и выяснила, какими вещами стоит обзавестись, чтобы жизнь в квартире стала похожа на сказку. А в качестве бонуса мы добавили кое-что для собако- и котовладельцев.

1. Встроенный пылесос

Такой пылесос облегчает и ускоряет процесс уборки, а некоторые модели могут даже чистить воздух. Для аллергиков это и вовсе манна небесная: весь мусор, собранный прибором, будет выводиться за пределы квартиры — никакой пыли или летающей по всему дому шерсти. Из недостатков нужно отметить сложность монтажа, так что позаботиться об установке имеет смысл на стадии ремонта. Оборудовать таким устройством можно как частный дом, так и квартиру.

2. Гардеробная

Гардеробные очень распространены в Штатах, европейцы же предпочитают устанавливать в квартирах шкафы для одежды. Если планировка вашего жилья не предусматривает «темную комнату», ее можно сделать самостоятельно. Правда, это получится лишь в том случае, если вы можете себе позволить уменьшить площадь жилой зоны. При необходимости такую комнату всегда можно переоборудовать в детскую или кабинет. Со шкафами-купе такое провернуть точно не получится.

3. Термостатический смеситель

Мы привыкли, что можем регулировать температуру воды с помощью одного или двух рычагов. Но в некоторых квартирах существует проблема: если кто-то смывает воду в туалете или открывает кран на кухне, моющегося в душе может обдать кипятком или ледяной водой. Справиться с таким неудобством помогает термостатический смеситель. Он автоматически подстраивается под давление напора. Например, если вдруг холодная вода пошла медленно, устройство тут же отреагирует и уменьшит количество кипятка — обжечься не удастся.

4. Микроволновка с функцией духовки или наоборот

Микроволновка с функцией духовки — незаменимая вещь для маленьких кухонь. Прибор активно используется в Японии, где поставить полноценный духовой шкаф часто невозможно из-за недостатка пространства. Если места для духовки у вас хватает, а вот для микроволновки нет, есть и другое устройство: духовка с функцией микроволновки.

5. Ситечко для раковины

В той же Японии мало у кого есть измельчитель пищевых отходов, поэтому большинство людей устанавливают в слив раковины специальное ситечко. Когда оно наполняется, нужно его достать и отправить содержимое в мусорку. Благодаря такому подходу можно избежать засора канализации.

6. Раздельное освещение на кухне

Одна из самых часто допускаемых ошибок в освещении кухни — наличие одной-двух лампочек на потолке. Проблема в том, что свет рассеивается и значительная его часть попадает на поверхность кухонных шкафов, где он вообще не нужен. Идеально, когда люстры с потолка свисают так, что находятся чуть ниже верха этих самых шкафчиков (или же шкафы стоит делать прямо до потолка). В этом случае весь свет будет падать на рабочую поверхность. Но здесь есть один маленький секрет: если лампы расположены строго в середине потолка, то, когда вы подойдете к кухонному гарнитуру, загородите собой весь свет от них. Поэтому точки освещения нужно чуть смещать в сторону шкафчиков. Тогда вы не будете закрывать свет, а светильники смогут выполнять свою прямую функцию.

В дополнение к потолочным светильникам нужно устанавливать небольшие лампочки непосредственно под стенными шкафчиками. Это нужно для освещения самого гарнитура.

7. Теплый пол вместо радиаторов

Теплый пол обладает огромным недостатком — чтобы смонтировать его, необходимо удалить существующий. Помимо времени это отнимет еще и деньги. Однако оно того стоит: нагревается пол, а не батарея возле стены (обычно под окном) — теплопотери минимальны;

ногам всегда тепло, чего никак нельзя добиться с помощью радиатора. Правда, такой пол требует определенного типа покрытия. Плитка или ламинат подойдут лучше всего, поскольку отлично проводят тепло. А вот ковролин не годится, поскольку тепло проводит плохо и вам придется постоянно прибавлять температуру нагрева, чтобы поверхность была теплой. Кстати, при продаже жилья, оборудованного теплым полом, стоимость недвижимости значительно вырастает, поскольку это все еще считается роскошью.

8. Плитка по всему дому

Одно из лучших и наиболее популярных сейчас напольных покрытий — плитка. У нее есть масса преимуществ: ее легко мыть;

имеется огромное количество текстур и узоров;

простота укладки. Кладут плитку по всему дому, а не только на кухне и в санузле, как мы привыкли. Единственная проблема — керамика холодная, поэтому придется ходить в теплых носках или тапочках. Но этой неприятности можно избежать, если оборудовать теплые полы. Единственное, о чем нужно позаботиться особо, — найти нескользящее покрытие, чтобы уберечься от возможных падений, например после влажной уборки.

9. Кулер или термопот вместо чайника

Термопот или кулер более удобны, нежели электрический или обычный чайник: если вам нужно вскипятить большое количество воды, чайник придется греть несколько раз. А упомянутые устройства изначально имеют больший объем. К тому же гораздо приятнее получить кипяток мгновенно, чем ждать несколько минут, пока чайник вскипит. Большинство приборов дают пользователям возможность установить необходимую температуру для подогрева воды. Это очень полезно, если вам не нужен кипяток.

Бонус для владельцев животных

Некоторые любители животных встраивают миски своих питомцев в кухонную мебель. Обычно это отдельно стоящий шкаф, на нижней полке которого и стоят емкости для корма и воды. Здесь же есть множество отделений: для корма, игрушек, поводков, лекарств и прочих аксессуаров. Выглядит такое решение более опрятно, нежели кормушки на полу. Точно так же можно устроить туалет. На рынке есть огромный выбор скрытых лотков, которые маскируются под мебель. Кроме того, соорудить такой «санузел» можно и самостоятельно.