9 вещей, которые мы используем не так, как задумывалось

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Некоторые гениальные изобретения были созданы случайно, а некоторые и вовсе для совершенно других целей, а потом пережили второе рождение. AdMe.ru нашел несколько вещей, которые ранее использовались совсем не так, как сегодня.

Подставка под пиво

Начнем с того, что у этой вещи есть название — бирдекель, и это слово переводится как «пивная крышка». В XIX веке эту штуку придумали в ресторанах с летними верандами — ею накрывали пиво, чтобы в него не попали насекомые. Затем некоторые стали использовать бирдекель как подставку под пиво, чтобы защитить стол от пивных подтеков.

Чай

Сейчас некоторым людям трудно даже представить свой обычный день без чая, а ведь раньше в Китае его использовали в качестве лекарственного средства, которое придает сил больным. Когда чай попал в Европу, им тоже сперва только лечились, особенно от подагры. Врач Корнелиус Деккер утверждал: «Чай может помочь человеку, одной ногой стоящему в могиле». Он говорил, что надо пить 50 чашек чая в день, и есть мнение, что его подкупила Ост-Индская компания.

Шрифт для слепых

В 1808 году капитан Шарль Барбье создал для военных «ночную азбуку», которая не просто позволяла кодировать сообщения, но и читать их вслепую. Это было важно, ведь зажженный свет мог привлечь внимание неприятеля. Барбье понял, что его изобретение пригодилось бы и слепым, и не прогадал — «ночная азбука» была куда удобнее системы записи Гаюи, которой тогда пользовались незрячие. Создатель современного шрифта для слепых Луи Брайль вдохновился именно «ночной азбукой».

Конфеты M&M’s

Оказывается, эти конфеты были созданы специально для военных во времена Второй мировой войны. Обычный шоколад таял на солнце, а шоколад, покрытый такой вот конфетной оболочкой, нет. Лишь в конце 40-х эти драже перестали быть исключительно «прерогативой» солдат. Помните знаменитый слоган M&M’s: «Тает во рту, а не в руках»? Вот откуда он появился.

Фигуры из воздушных шариков

Это может показаться совсем странным, но скручивать фигурки животных из воздушных шариков придумали ацтеки, чтобы сжигать их во время жертвоприношений на вершинах своих пирамид. Видимо, они использовали их как символический дар богам. Индейцы для этого надували кишки животных и перевязывали их нитками, сделанными из растений — получались такие вот шарики.

Зонт

И в Китае, и в Европе зонты изначально использовались для защиты от солнца — это прослеживается даже в названиях зонта на разных языках: zondek — «навес от солнца», а также parasol — дословно «от солнца». Лишь в 1750 году Джонас Хенвей впервые использовал зонт так, как его используем мы, — он спрятался под ним от дождя.

Капюшон

Что-то похожее на капюшон было у многих народов, но особую известность эта деталь одежды получила благодаря монашескому ордену капуцинов, которые даже получили свое название из-за капюшона. Капуцины использовали капюшоны для того, чтобы скрывать свои лица. И с точки зрения символики эта деталь образа означала отступление и невидимость.

Коньяк

После окончания Столетней войны вино из региона Шаранта стало продаваться в разы хуже. Единственными покупателями были голландские корабли, которые везли вино в Северную Европу. Но напиток портился при длительной перевозке. Тогда кто-то придумал делать винный дистиллят, который было проще и дешевле перевозить. Его предполагалось разбавлять водой, чтобы получать вино. Но оказалось, что дистиллят становится вкусным, находясь в дубовых бочках, и что его можно употреблять в неразбавленном виде. Так и появился коньяк.

Стандартные игры Windows

Легендарные «Пасьянс косынка», «Червы», «Сапер» — кто ж их не помнит? Кажется, их придумали специально, чтобы убивать время. На самом деле они были созданы с определенной целью: в начале 90-х, когда мир увидел Windows 3.0, многие пользователи еще не умели обращаться с компьютерной мышью, а «Косынка» должна была развить этот навык. «Сапер» же задумывался, чтобы научить людей управляться левой и правой кнопками мышки. Может быть, мы что-то забыли и вы помните другие вещи, которые создавались совершенно не для того, для чего мы их используем?