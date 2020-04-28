9 устаревших причесок, которым пора безвозвратно кануть в Лету

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Человек научился причесываться раньше, чем писать. Немудрено, что и по сей день мы уделяем столько внимания нашим волосам. Кого-то перемены пугают, и они годами ходят с одной и той же стрижкой и длиной, ведь состричь лишний сантиметр равносильно катастрофе. Другие же, наоборот, готовы каждый месяц экспериментировать со своей шевелюрой.

AdMe.ru составил антирейтинг причесок, которые давно пора оставить в прошлом, но многие все не могут решиться. А бонусом к статье будет стрижка, которую никто не ждал, а она взяла и вернулась спустя 30 лет.

1. Слишком ровное и четкое боб-каре

Прямые геометрические линии одной из самых популярных женских стрижек успели порядком наскучить. Даже Виктория Бекхэм, которая ввела ее в моду, уже несколько раз меняла свой имидж. На пике популярности сейчас текстурированный боб. Эту романтичную и воздушную прическу выбрали уже многие мировые знаменитости.

2. «Ленивый» пучок

Пришло время оставить его исключительно для дома. Как альтернатива — не менее легкий и быстрый в исполнении низкий пучок с прямым пробором. С таким хоть куда — на свидание, работу или в гости. Большинство моделей на New York Fashion Week 2020 носили именно такую прическу.

3. Химическая завивка

Сегодня «химия» не так портит и сжигает волосы, как в советском прошлом. Щадящие составы с натуральными действующими веществами для завивки используют все основные косметические компании вроде L’Oréal и Schwarzkopf. Сейчас в тренде более естественная завивка с крупными завитками и объемными формами. Яркий пример — прическа аргентинской модели Мики Арганараз.

4. Удлиненное каре

Чтобы пряди у лица не висели, как уши спаниеля, стилисты советуют не перебарщивать со срезом: переход между затылком и передними прядями должен быть плавным и легким. Также важно следить за ростом шевелюры и не забывать своевременно посещать парикмахера.

5. Старомодные формы

Такие стрижки поджидают нас повсюду, куда ни глянь, — в школах, поликлиниках, магазинах и офисах. Список можно продолжать бесконечно. Конечно, шансы, что они безвозвратно канут в Лету, ничтожно малы, но все-таки будем на это надеяться. Такие формы уже давно неактуальны, вышли из моды и к тому же добавляют возраста. Вы же не хотите выглядеть старше своих лет?

6. «Забетонированный» начес

После обильного нанесения лака попытки вычесать его приводят к повреждению структуры волос, что пагубно влияет на их внешний вид. Помимо этого, ученые выяснили, что испарения этого средства истощают озоновый слой и вредят окружающей среде. Так пускай залакированные начесы окончательно уступят место естественным прическам.

7. Челка-«лопата»

Вопрос, делать прическу с челкой или без, хоть раз, но задавала себе каждая женщина. С этим элементом стрижки нужно быть предельно аккуратными и стараться подобрать ее под свой овал лица. Всем любительницам челок советуем обратить внимание на самые актуальные ее варианты по мнению Vogue.

8. Кукольные локоны

Тренд на естественность сегодня касается всех аспектов внешности, в том числе и волос. Идеальная женская прическа (даже вечерняя), по мнению Schwarzkopf, — легкая и небрежная. Упругие, лежащие волосок к волоску, залакированные локоны только подчеркнут возраст женщины, а то и вовсе увеличат его.

9. Контрастное мелирование

Интересный факт: первой, кому сделали мелирование, была Брижит Бардо. Именно ее стилист постарался спасти выгоревшую челку актрисы, окрасив отдельные пряди. Если вы любительница экспериментов с цветом волос, то следить за актуальными методами окрашивания лишним не будет. Некоторые из них вы найдете здесь.

Бонус: стрижка «под горшок»

Моду на «горшок» ввела Деми Мур еще в 1990 году, после того как сыграла главную роль в фильме «Привидение». И вот спустя 30 лет этот тренд возвращается. Модели таких домов мод, как Fendi, Saint Laurent, Balenciaga и Marc Jacobs, уже вовсю блещут на подиумах именно с этой стрижкой. Хотя все мы помним, как в детстве терпеть ее не могли.