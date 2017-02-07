9 «уличных» причесок, которые смотрятся круто даже на красной дорожке

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Минимум усилий, времени, а главное — никаких фиксирующих средств. Только простота и легкая небрежность. Голливудские красавицы уже давно перенесли повседневные прически на красную дорожку и все чаще доказывают: чем проще укладка, тем эффектнее вы выглядите. AdМe.ru собрал для вас лучшие прически от знаменитостей, которые одинаково хороши как для обычной прогулки, так и для особого случая.

Изящный низкий хвост

Аманда Сейфрид и Рози Хантингтон—Уайтли на прогулку собирают свои длинные волосы в простой и удобный низкий хвост. А вечером переодеваются, делают макияж и уже готовы блистать на светской вечеринке!

Пышный высокий хвост

Хайди Клум носит такую прическу в повседневной жизни, а Дженнифер Лопес выходит с ней на красную дорожку. Затяните хвостик потуже, распушите его и придайте объем прядям у висков — эффектный образ вам гарантирован.

Небрежный низкий пучок

Наспех собранный и беспорядочно скрученный низкий пучок порой смотрится очень изысканно. Эмму Стоун с такой прической можно увидеть на улице, а вот на красных дорожках ее все чаще носят и Николь Кидман, и Кендалл Дженнер, и многие другие голливудские модницы. Распушите волосы, вытащите передние пряди — и вуаля!

Удобный высокий пучок

Риз Уизерспун занимается с такой прической в тренажерном зале, а элегантная Роузи Хантингтон—Уайтли с высоким пучком обожает выходить в свет. Универсальность этой укладки позволяет вам сделать быстрый «уличный» вариант или гладко зачесать волосы для более торжественного случая.

Очаровательный полупучок

Полупучок — любимая прическа актрисы и певицы Оливии Холт. С ней она может выйти на прогулку, а может позировать для фотосессий или зажигать на сцене. А между тем, это одна из самых актуальных причесок 2017 года. Романтичная, простая и в то же время такая неизбитая, что можно носить ее каждый день!

Причудливая мальвинка

Всеми любимая в детстве прическа-мальвинка возвращается к нам в новых, самых разнообразных вариантах. Причем к лицу она как молоденьким девушкам, так и зрелым женщинам. Кейт Миддлтон превращает уличную мальвинку в настоящую королевскую прическу, а Анджелина Джоли на красной дорожке с ней выглядит просто сногсшибательно!

Женственная косичка

Разные варианты всеми любимой косы никогда не выйдут из моды. Если у вас длинные волосы, вы в три счета можете заплести ее для удобства, как это сделала Ким Кардашьян. А можете отправиться на торжественное мероприятие с симпатичной косичкой в стиле неповторимой и утонченной Николь Кидман.

Простые распущенные волосы

Кендалл Дженнер и Джессика Альба частенько ленятся тратить время на укладку и практически всегда носят распущенные волосы. Ровный пробор, естественно падающие на плечи пряди, слегка заведенные за уши, иногда немного подкрученные, а иногда просто аккуратно расчесанные. Главный секрет успеха этой прически прост: волосы обязательно должны быть чистыми и ухоженными!

Укладка одним движением руки

Еще один интересный вариант «уличной» прически с голливудским шармом. Это так просто — зажать передние пряди между пальцами и перебросить их на другую сторону головы. И без особых усилий вы получите естественный объем и свежий обаятельный образ. Для разнообразия такую укладку делают Джессика Альба, Шакира и многие другие звезды.