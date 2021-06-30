9 типов обуви, которая всегда будет приковывать взгляды, потому что выглядит дорого

Наверняка есть те, кто считает, что по-настоящему дорого выглядит только та обувь, у которой соответствующий ценник. Однако вовсе необязательно выкладывать половину зарплаты за туфли, чтобы все вокруг подумали от том, насколько они шикарно выглядят и качественно сделаны. Сохранить деньги в кошельке и при этом создать образ на миллион помогут всего несколько ключевых моментов.

AdMe.ru разобрался во всех нюансах, связанных с обувью, и готов рассказать, на что нужно обращать внимание при выборе.

Если есть возможность, то нужно брать замшевую обувь

Замша — пожалуй, единственный материал, который не выдаст стоимость обуви, потому что он всегда смотрится дорого и актуально. Чего не скажешь об искусственной коже. Чрезмерно блестящий «финиш» — признак дешевой обуви, который заметен с большего расстояния. Кроме того, замша с течением времени отлично сохраняет цвет, а значит, не придется менять туфли или ботинки каждый сезон.

Эспадрильи на танкетке выглядят модно и дорого

Эспадрильи на плоской подошве полюбились многим, кто предпочитает комфортную обувь. В этом сезоне дизайнеры предложили вывести эту модель на новый уровень, добавив ей танкетку. Для изысканного образа предпочтение стоит отдавать классическим моделям на платформе, у которых нет переизбытка декора. При этом цвет может быть любым.

Высокая платформа — один из главных признаков дешевой обуви

Мода сейчас такова, что наличие платформы в туфлях моментально начинает удешевлять любой образ. Особенно это касается моделей со скрытой платформой. Туфли без платформы выглядят более изысканно. Однако отмечается, что если неудобно носить туфли с плоской подошвой, то можно обратиться к моделям на платформе, но тогда ее высота должна быть около 1 см. Исключением являются эспадрильи на танкетке, для которых допустимо наличие высокой платформы.

Декор из цепи добавит шика любой паре

Классические модели без лишних деталей с лаконичными линиями всегда выигрывают у обуви с большим количеством фурнитуры. И даже если «чистая» обувь сама по себе смотрится хорошо, особого шика ей может добавить небольшая цепочка. Причем сама цепочка может быть любого размера, она может заменить застежку на лодыжке или элегантно украсить верхнюю часть ботинка. Отмечается, что «золотой» вариант смотрится особенно элегантно.

Тренд в обуви лучше реализовывать через детали

Если текущий модный тренд привлек внимание, то не стоит бросаться во все тяжкие. Чтобы не выглядеть нелепо, не стоит покупать модель, в которой тренд отражен в каждой детали. Несколько сезонов назад популярна была прозрачная обувь. И если покупать, то стоило бы взять ту пару, где есть прозрачный элемент, например в области застежки или полоска возле пальцев. Такая модель выглядит дороже, чем полностью прозрачные босоножки.

Если на обуви сверху есть декор, то она быстро придет в негодность

На качественную обувь производитель не будет крепить декор сверху на область носа. Хороший материал, например натуральная кожа, имеет свойство растягиваться, поэтому под пришитым декором он может просто просесть. К тому же со временем в местах крепления все по той же причине могут образоваться дырки.

Обувь, в которой каблук расположен правильно, выглядит дорого и качественно

Покупая обувь на каблуке, необходимо обращать внимание на то, как прикреплен каблук. В правильной конструкции он весь расположен под пяткой. Бывают случаи, когда сам каблук находится ближе к краю стопы, в таких моделях он всегда уходит в сторону, а не опускается по прямой.

Нейтральные оттенки всегда выглядят дороже

Универсальный вариант — это иметь в гардеробе бежевые и черные лодочки: практически невозможно сказать, за какую цену их купили. Также стоит обращать внимание на сезонность. Так, темные оттенки буду выгоднее смотреться в осенне-зимний период, а пудровые — в весенне-летний.

Если хочется блестящего, то не стоит выбирать туфли со стразами

Кристаллы на обуви, в отличие от подобной фурнитуры на платье, выглядят дешево. Плюс к этому такие украшения редко бывают качественными, из-за чего туфли либо придется ремонтировать, либо выбрасывать. Намного более изящный, но не менее нарядный и праздничный финиш дадут модели металлических оттенков.